Sabalenka, eliminată  Bielorusa a părăsit Turneul Campioanelor încă din faza grupelor și ar putea ieși din top 10 WTA
Aryna Sabalenka/ Foto: IMAGO
Tenis

Sabalenka, eliminată Bielorusa a părăsit Turneul Campioanelor încă din faza grupelor și ar putea ieși din top 10 WTA

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.11.2026, ora 10:22
  • Aryna Sabalenka (28 de ani, #2 WTA) a fost eliminată de la Turneul Campioanelor încă din faza grupelor, după ce a fost învinsă de Elina Svitolina (32 de ani, #6 WTA), scor 3-6, 6-3, 1-6.
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Fără titlu de Grand Slam în 2026, Sabalenka a încheiat dezamăgitor sezonul. Bielorusa a părăsit prematur și Turneul Campioanelor, fiind eliminată încă din faza grupelor pentru prima dată din 2021.

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Aryna Sabalenka, eliminată de la Turneul Campioanelor! Ar putea ieși din top 10 WTA

După ce a părăsit turneul de la Indian Wells, Sabalenka mai poate spera, în cel mai bun scenariu, la locul al treilea în clasamentul WTA la finalul anului.

Ar fi pentru prima dată din 2022 când nici Aryna, nici Iga Swiatek nu s-ar regăsi printre primele două jucătoare ale lumii.

Lider mondial în luna septembrie, bielorusa ar putea încheia sezonul în afara podiumului, dacă Jessica Pegula se impune la Indian Wells. Americanca o întâlnește în semifinale pe Mirra Andreeva.

7060 de puncte
ar primi Jessica Pegula dacă ar câștiga Turneul Campioanelor, ceea ce ar propulsa-o până pe locul 2 WTA

Nici începutul anului 2027 nu se anunță unul facil pentru Aryna Sabalenka. Bielorusa va avea de apărat nu mai puțin de 3.000 de puncte, iar forma sa actuală nu oferă prea multe motive de optimism. În aceste condiții, Aryna riscă să părăsească provizoriu Top 10 WTA.

Ultima dată când Sabalenka s-a aflat în afara primelor 10 jucătoare ale lumii a fost la finalul sezonului 2019.

Elina Svitolina: „Voi vedea patru fizioterapeuți deodată”

Svitolina a prins ultimul bilet pentru semifinalele Turneului Campioanelor, în urma duelului cu Sabalenka, care a durat o ora și 55 de minute.

Ucraineanca a revenit de la 0-1 la seturi, iar la finalul meciului a avut puterea să și glumească.

„Ei bine, da, nu am apelat până acum la fizioterapeuţin în turneu, dar în seara asta probabil voi vedea patru fizioterapeuți deodată (n.r. râde). Este mult de lucru”, a spus ucraineanca în conferinţa de presă de după meci, citată de eurosport.ro.

Svitolina a explicat și ce a făcut diferența:

„A fost un meci extrem de dificil, mai ales din punct de vedere psihologic. Am încercat doar să mă concentrez pe fiecare punct, să-mi găsesc jocul și să mențin un spirit de luptă până la final. Au fost câteva suișuri și coborâșuri în jocul meu, dar mă bucur foarte mult că am reușit să mă țin de planul meu tactic.

Și, bineînțeles, mulțumesc tuturor spectatorilor pentru sprijin. A fost cu adevărat grozav. În acest turneu trebuie să dai totul și să încerci să joci fiecare meci ca și cum ar fi ultimul. Și iată-mă în semifinale.

Sunt foarte mulțumită de prestația mea. Nu a fost un meci ușor, a fost un adevărat carusel. Cred că am jucat bine în primul set, dar apoi Aryna și-a ridicat nivelul jocului. În al treilea set, am încercat să returnez cel puțin o minge în plus în jumătatea ei de teren, să mențin un spirit de luptă și să joc fiecare schimb ca și cum ar fi fost ultimul”

  • În semifinale, Elina o va înfrunta pe Linda Noskova, câștigătoarea Grupei A.

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