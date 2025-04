Francesco Totti (48 de ani), legendarul jucător al celor de la AS Roma, este convins că Lionel Messi (37 de ani) nu ar fi câștigat niciun Balon de Aur dacă evolua la un club precum cel din capitala Italiei.

Francesco Totti a stârnit controverse, după ce și-a comparat cariera cu cea a lui Lionel Messi. El a petrecut 25 de sezoane ca jucător al Romei.

Francesco Totti: „Messi nu ar fi câștigat niciun Balon de Aur”

„Il Capitano” a subliniat că, dacă Messi ar fi rămas atât de mult timp la un club precum cel din capitala Italiei, cu siguranță „nu ar fi câștigat niciun Balon de Aur”, informează Marca.

„Să joace Messi 25 de ani la Roma. 25 de ani la Roma și spuneți-mi câte Baloane de Aur ar câștiga? Să joace cu Frau, Pivotto... Ar câștiga el 10? Cum lua Balonul de Aur? Știi câte ar câștiga? Zero”, a punctat Totti.

8 Baloane de Aur are Lionel Messi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023

După răspunsul său despre Messi și Ballon d'Or, Totti a fost întrerupt de fostul atacant Antonio Cassano, cu care dialoga în cadrul unui podcast. Acesta i-a spus că nu a câștigat „Balonul” pentru că e „un cretin” care a respins oferta lui Real Madrid, la care Francesco a răspuns:

„Nu am nevoie de Balonul de Aur. Am stat la Roma 25 de ani, am câștigat totul asta e «victoria » mea. Nu regret nimic. Mai râdem, mai glumim, dar eu sunt mândru că am jucat cu toți acești fotbaliști, la Roma”.

2001 este anul în care Real Madrid a vrut să-l transfere pe Totti

Palmaresul lui Francesco Totti

Campionatul Italiei - 1

Cupa Italiei - 1

Supercupa Italiei 3

Totti a făcut parte din lotul Italiei, care reușea să cucerească Cupa Mondială din Germania, în anul 2006, după finala dramatică cu Franța, câștigată la penalty-uri.

