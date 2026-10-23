Assad Al-Hamlawi, în istoria Craiovei VIDEO. Doar un oltean îl depășește în cupele europene!
Assad Al Hamlawi
Conference League

Assad Al-Hamlawi, în istoria Craiovei VIDEO. Doar un oltean îl depășește în cupele europene!

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 23.10.2026, ora 22:19
alt-text Actualizat: 23.10.2026, ora 22:58
  • Assad Al Hamlawi (25 de ani), atacantul Universității Craiova, a deschis scorul după numai 121 de secunde în victoria cu Inter Club d'Escaldes, 3-1, în Conference League.
  • Reușita palestinianului completează lista extinsă a celor mai rapide goluri înscrise de echipele românești în competițiile europene.
  • Assad Al Hamlawi a devenit al doilea jucător din istoria Craiovei care marchează atât de repede în cupele europene, după Gheorghe Biță, autorul unui gol foarte rapid în 1986.
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Universitatea Craiova a început în forță partida cu Inter Club d'Escaldes, disputată în Andorra, joi, 22 octombrie, în Conference League. Assad Al Hamlawi a deschis scorul după 121 de secunde, cu o lovitură de cap, în urma centrării lui Carlos Mora.

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Assad Al-Hamlawi, în istoria celor mai rapide goluri din cupele europene

Golul îl plasează pe Al Hamlawi pe locul al doilea în clasamentul celor mai rapide reușite ale formației din Bănie în cupele europene.

Singurul fotbalist care a marcat mai repede pentru olteni este Gheorghe Biță, autorul unui gol în primul minut al partidei cu Galatasaray, disputată în urmă cu 40 de ani.

24 de goluri
a marcat Assad Al-Hamlawi în cele 65 de meciuri jucate pentru Universitatea Craiova, în toate competițiile. Dintre acestea, 9 au fost înscrise în cupele europene.

Gheorghhe Biță, gol în secunda 17 în Galatasaray - U Craiova din 1986

Pe 1 octombrie 1986, Universitatea Craiova a întâlnit-o pe Galatasaray, la Istanbul, în returul primului tur al Cupei UEFA. Echipa pregătită pe atunci de Mircea Rădulescu câștigase prima manșă cu 2-0 și a pierdut în Turcia, scor 1-2, dar s-a calificat în turul următor.

Gheorghe Biță a marcat după numai 17 secunde de la startul partidei disputate pe stadionul Ali Sami Yen. Lovitura de start au avut-o oltenii, care s-au dus peste turci.

Potrivit cronicii publicate de Sportul a doua zi, Geolgău a inițiat faza, Mănăilă a continuat-o, iar Bîcu a pătruns în careu și i-a pasat lateral lui Biță, care a înscris în poarta goală.

VIDEO. Golul marcat de Gheorghe Biță în meciul Galatasaray - U Craiova 2-1

Victor Pițurcă a marcat în secunda 39 cu Honved

Până la reușita lui Biță, recordul îi aparținea lui Victor Pițurcă. Pe 6 noiembrie 1985, fostul mare atacant al Stelei a înscris după 39 de secunde în meciul memorabil cu Honved din optimile Cupei Campionilor Europeni.

Golul a venit după un șut puternic al lui Ladislau Bölöni, de la distanță. Portarul maghiar Jozsef Andrusch a respins mingea, iar Pițurcă a urmărit faza și a trimis-o în plasă cu o lovitură de cap.

Steaua a câștigat cu 4-1 și a întors rezultatul din tur, când pierduse cu 0-1 în Ungaria. Echipa pregătită de Emeric Ienei a continuat parcursul european până la câștigarea trofeului, în 1986.

VIDEO. Golul înscris de Victor Pițurcă în secunda 39 a meciului Steaua - Honved 4-1

Mircea Lucescu, printre marcatorii din primul minut în cupele europene

De-a lungul timpului, și alte nume importante ale fotbalului românesc au punctat în primele 3 minute în cupele europene, de la Gheorghe Hagi și Mircea Lucescu la Adrian Ilie și Marius Lăcătuș.

  • Lucescu a înscris în primul minut al partidei Atletico Madrid – Dinamo 2-2, din Cupa Campionilor Europeni, în 1973.
  • Gheorghe Hagi a marcat în minutul 3, în Sportul Studențesc – Neuchâtel Xamax 4-4, în Cupa UEFA din 1985.
  • Marius Lăcătuș a punctat în minutul 3 al partidei Glasgow Rangers – Steaua 2-1, din Cupa Campionilor Europeni, în 1987.
  • Adrian Ilie a deschis scorul în minutul 1 al meciului Steaua – Servette Geneva 4-1, din preliminariile Ligii Campionilor, în 1994.

VIDEO. Golul reușit de Mircea Lucescu în minutul 1 al partidei Atletico Madrid – Dinamo 2-2

Cele mai rapide goluri din Champions League

Recordul competiției îi aparține lui Roy Makaay, care a marcat după 10,12 secunde pentru Bayern München, împotriva lui Real Madrid, pe 7 martie 2007. Clasamentul UEFA include și reușite ale lui Jonas, Gilberto Silva și Alessandro Del Piero.

TimpJucătorMeciData
10,12 sec.Roy MakaayBayern – Real Madrid7 martie 2007
10,96 sec.JonasValencia – Bayer Leverkusen1 noiembrie 2011
20,07 sec.Gilberto SilvaPSV – Arsenal25 septembrie 2002
20,12 sec.Alessandro Del PieroManchester United – Juventus1 octombrie 1997
21,06 sec.Clarence SeedorfSchalke – AC Milan28 septembrie 2005

Cele mai rapide goluri din Europa League

Recordul Europa League este deținut de Jan Sykora, care a marcat după 10,69 secunde pentru Slovan Liberec, în deplasare cu Qarabağ, pe 15 septembrie 2016.

TimpJucătorMeciData
10,69 sec.Jan SýkoraQarabağ – Slovan Liberec15 septembrie 2016
12,60 sec.Eljif ElmasNapoli – Spartak Moscova30 septembrie 2021
13,21 sec.VitoloVillarreal – Sevilla12 martie 2015
15,19 sec.Ismael BlancoAEK Atena – BATE Borisov5 noiembrie 2009
16,88 sec.Keita BaldéLudogoreț – Lazio27 februarie 2014

Cele mai rapide goluri din Conference League

În Conference League, recordul a fost stabilit de Ismaila Sarr, care a înscris după 21 de secunde pentru Crystal Palace, în partida cu Șahtior Donețk din 30 aprilie 2026. Reușita a depășit precedentul record de 32 de secunde, deținut de Ferdy Druijf.

TimpJucătorMeciData
21 sec.Ismaila SarrȘahtior – Crystal Palace30 aprilie 2026
32 sec.Ferdy DruijfRapid Viena – Vitesse17 februarie 2022
34 sec.Fredrik UlvestadSivasspor – Ballkani6 octombrie 2022
46 sec.Eljif ElmasAtalanta – Pafos15 octombrie 2026
57 sec.Andy DioufBasel – Žalgiris27 octombrie 2022

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