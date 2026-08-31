Mircea Rădulescu a împlinit luni, 31 august, 85 de ani.

Într-o discuție cu GOLAZO.ro, fostul selecționer al României a rememorat demisia din 1992 și recunoaște că decizia luată în avion, după un amical pierdut în Grecia, este unul dintre marile sale regrete.

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Mircea Rădulescu a împlinit 85 de ani. Luni, 31 august, ziua în care își sărbătorește aniversarea, fostul selecționer al României privește în urmă la o carieră de peste șase decenii în fotbal.

Mircea Rădulescu a împlinit 85 de ani

Nu mai merge pe stadioane. Se recuperează după două operații la șold, necesare după ce a căzut în casă.

„Nu mă mai duc la meciuri, dar mă uit la televizor la toate sporturile. Trebuie să mă recuperez. Mă cam chinui. Știam că recuperarea e mai grea decât operația”, spune Mircea Rădulescu pentru GOLAZO.ro.

Vorbește rar, cu o voce joasă și obosită. La 85 de ani, Rădulescu revine la o decizie pe care o privește astăzi cu regret: demisia din funcția de selecționer.

„Cu cât trece timpul, îmi pare tot mai rău că m-am grăbit cu demisia”

„Cu cât trece timpul, îmi pare tot mai rău că m-am grăbit cu demisia. Dacă nu-mi dădeam demisia, începeam campania pentru CM 1994”, mărturisește Rădulescu.

Mircea Rădulescu a ajuns selecționer în 1991, după demiterea lui Gheorghe Constantin, în urma înfrângerii cu Bulgaria, 0-3, în Ghencea. Rezultatul compromitea serios încă de la început șansele României de calificare la EURO 1992.

„FRF m-a numit pe mine. Eram selecționer la naționala de tineret”, își amintește Riciu.

A preluat naționala în derivă și a jucat meci decisiv pentru calificarea la EURO 1992

Deși prelua o echipă cu șanse reduse de calificare, Rădulescu a reușit să țină România în cursă până aproape de final.

A învins San Marino de două ori, 6-0 la București și 3-1 în deplasare, a remizat fără goluri în Elveția și a câștigat ambele meciuri de acasă cu Scoția și Elveția, 1-0.

Astfel, România a ajuns să joace calificarea în meciul decisiv de la Sofia. Avea nevoie de victorie în fața Bulgariei, dar partida s-a încheiat 1-1.

„Stabilisem cu Mircea Lucescu să facem un plan pentru CM 1994, dar i-am făcut o surpriză neplăcută”

În iarna lui 1992, Mircea Rădulescu își făcea deja planurile pentru următoarea campanie de calificare la CM 1994 din SUA. Grupa era stabilită: Belgia, Cehoslovacia, Țara Galilor, Cipru și Insulele Feroe. Primele două clasate se calificau direct.

Riciu păstrase legătura cu Mircea Lucescu, alături de care lucrase ca secund în campania care a dus România la EURO 1984.

„Căutam să mai umblăm la echipă, să mai întinerim lotul. Stabilisem cu Mircea Lucescu, care era antrenor la Brescia, să ne întâlnim și să facem un plan. Dar eu i-am făcut o surpriză neplăcută lui Mircea”, rememorează Mircea Rădulescu.

Pentru mine moartea lui Mircea Lucescu a fost o lovitură mare de tot. Timp de patru ani cât am lucrat împreună la echipa națională am dormit în aceeași cameră cu el. Vorbeam tot timpul despre ce trebuie făcut. Avea mare încredere în mine Mircea Rădulescu

„ Mi-am scris demisia în avion, pe geanta diplomat”

Surpriza avea să vină în februarie 1992. România a mers în Grecia pentru un amical, iar Mircea Rădulescu a decis să folosească exclusiv jucători din campionatul intern.

„În Grecia m-am dus doar cu jucători din campionatul intern, chiar dacă meciul s-a disputat la nivel de echipe naționale. Am pierdut cu 0-1”.

Pentru Mircea Rădulescu, înfrângerea de la Ioannina a avut un impact mult mai puternic decât ar fi trebuit să aibă un simplu meci de pregătire.

„Eu am făcut un șoc foarte tare, de supărare. Am fost atât de dărâmat încât nu-mi reveneam. Am exagerat. Uneori te fură apa”.

A luat decizia în avionul care aducea delegația României înapoi acasă. A scris demisia de mână, pe o coală de hârtie.

„Mi-am dat demisia în avion. Am scris frumos pe o coală de hârtie pe geanta diplomat și i-am dat-o lui Adalbert Kassai, care era conducătorul delegației”.

Ovidiu Ioanițoaia a încercat să-l tempereze: „Eu zic să te gândești bine. Cred că o s-o aprobe”

În avion, selecționerul a stat lângă jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia. „Ce scrii acolo?”, l-a întrebat Ioanițoaia. „Demisia!”, i-a răspuns Rădulescu. Apoi a adăugat: „Deși nu cred că va fi aprobată!”.

Ioanițoaia a încercat să-l tempereze: „Eu zic să te gândești bine. Cred că o s-o aprobe”. Degeaba. Riciu și-a înaintat demisia, care i-a fost acceptată.

„Mircea Sandu mi-a zis: « Măcar dacă nu-ți dădeai în scris, o întorceai altfel»”

Fostul selecționer susține că șefii FRF au fost surprinși de decizia lui. „Când a aflat și Mircea Sandu, au luat toți foc. Cum e posibil să-și dea demisia? Cum să fie supărat? A fost un meci de antrenament, un rezultat strâns. Poți să câștigi, poți să pierzi”.

Mircea Rădulescu n-a mai revenit: „Mi-am menținut poziția vizavi de demisie. Mircea Sandu mi-a și spus: «Măcar dacă nu-ți dădeai în scris, o întorceai altfel. Dar așa, n-avem ce să facem». Comitetul Executiv al FRF a validat demisia și l-a numit pe Cornel Dinu, care era de fapt în spatele lucrurilor”.

„Mircea Lucescu s-a supărat că am demisionat: Mi-a făcut un tărăboi”

Mircea Rădulescu spune că Mircea Lucescu s-a supărat pe el când a aflat că a demisionat.

„A venit și Mircea Lucescu în țară a doua zi și a auzit pe la Otopeni că mi-am dat demisia. Direct la mine a venit: «Ce faci, mă? Eu vin să punem la cale un plan și tu îți dai demisia? Mie nu-mi spui, dă-o încolo. Am venit degeaba!» Mi-a făcut un tărăboi”.

Rădulescu i-a explicat situația din jurul naționalei și faptul că grupul din jurul echipei se împărțise în tabere.

„I-am povestit eu cum stau lucrurile, cam care mai e situația din jurul echipei naționale. Că s-au cam scindat părțile, unii sunt pro, alții contra”.

Mircea Rădulescu a rămas în continuare prieten cu Mircea Lucescu: „Mircea nu era un tip care să țină mult supărarea”.

Cine este Mircea Rădulescu

Mircea Rădulescu este una dintre figurile importante ale fotbalului românesc. A fost jucător la Sportul Studențesc, unde și-a petrecut întreaga carieră de seniori, apoi a devenit antrenor și a pregătit Sportul Studențesc, Universitatea Craiova și Rapid București.

În străinătate a antrenat naționața Egiptului și Club Africain Tunis, iar ulterior a fost selecționer al Siriei și Algeriei.

La echipa națională, Rădulescu a fost secund în stafful României între 1981 și 1984. A preluat prima reprezentativă în decembrie 1990 și a rămas selecționer până în februarie 1992.

După experiențele de la naționale și cluburi, Rădulescu a ocupat funcția de director al Școlii Federale de Antrenori, iar din 2011 până în 2019 a fost șeful Academiei de Antrenori de la FC Voluntari. A revenit chiar și pe banca echipei ilfovene, ca antrenor interimar, în 2015.

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