Assad Al-Hamlawi, savuros Reacție neașteptată după victoria Craiovei din Conference League: „Doar atunci voi fi mulțumit” +11 foto
Assad Al-Hamlawi (dreapta)/ Foto: sportpictures.eu
Conference League

Assad Al-Hamlawi, savuros Reacție neașteptată după victoria Craiovei din Conference League: „Doar atunci voi fi mulțumit”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.10.2026, ora 09:07
alt-text Actualizat: 23.10.2026, ora 09:23
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Atacantul palestinian a deschis scorul în minutul 3 al întâlnirii.

Al-Hamlawi a ajuns, astfel, la două meciuri consecutive cu gol marcat în tot atâtea partide disputate de campioana României în faza principală din Conference League. El a marcat și golul Craiovei în remiza cu Getafe, scor 1-1.

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Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3. Assad Al-Hamlawi: „Nu voi fi mulțumit decât atunci când cariera mea se va sfârși”

Întrebat dacă este mulțumit de prestația sa din Andorra, vârful formației din Bănie a oferit un răspuns savuros:

„Sper să pot continua în același fel. Eu nu voi fi mulțumit decât când cariera mea se va sfârși”, a declarat Assad Al-Hamlawi, citat de digisport.ro.

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Assad Al-Hamlawi: „Avem încredere în șansa noastră”

Palestinianul a vorbit și despre prima victorie obținută de formația antrenată de Filipe Coelho în grupa XXL din Conference League.

„Suntem foarte fericiți pentru cele trei puncte și, în același timp, sunt recunoscător pentru acest nou gol marcat în Conference League. Bineînțeles, îi mulțumesc lui Mora. Mi-a oferit o centrare atât de bună, încât nu aveam voie să ratez. Adversarii au o echipă bună și au demonstrat că pot juca un fotbal de calitate.

Din păcate, nu am reușit să menținem același ritm și aceeași presiune pe parcursul celor 90 de minute, iar acest lucru le-a permis să-și creeze ocazii. Cu toate acestea, am încredere în echipa mea și cred că, de fiecare dată, facem tot ce ne stă în putință.

Ne așteaptă alte partide foarte dificile în Conference League, dar avem încredere în șansele noastre”, a mai spus Assad pentru sursa citată.

8 goluri
a marcat Assad Al-Hamlawi în 17 apariții în acest pentru U Craiova în toate competițiile

Programul Universității Craiova în Conference League

  • 15 octombrie 2026: U Craiova - Getafe CF 1-1
  • 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter d'Escaldes - U Craiova 1-3
  • 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia
  • 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
  • 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
  • 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

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