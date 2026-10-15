Theodor Jumătate Lacrimile lui Assad
Opinii

Theodor Jumătate Lacrimile lui Assad

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 21:38
alt-text Actualizat: 15.10.2026, ora 21:57
  • Golul lui Al-Hamlawi anti-Getafe, în Conference. Pentru Craiova. Pentru Palestina.
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Am vorbit în ianuarie cu Assad Al-Hamlawi, în cantonamentul Craiovei din Antalya.

Mereu mi-am amintit de Assad Al-Hamlawi și Palestina: „Unica țară”

O parte din acel interviu a fost despre Palestina. „E sânge și inimă”, spunea atacantul pentru GOLAZO.ro.

Încheia în lacrimi, cu gândul la țara sa care luptă pentru recunoașterea internațională în eternul conflict cu Israel.

Nu acceptă decât o idee: „Palestina este unica țară”. Născut în Suedia, însă cu sufletul legat doar de Palestina.

Assad Al-Hamlawi, bucuria golului la Craiova - Getafe. Foto: Sport Pictures Assad Al-Hamlawi, bucuria golului la Craiova - Getafe. Foto: Sport Pictures
Assad Al-Hamlawi, bucuria golului la Craiova - Getafe. Foto: Sport Pictures

De fiecare dată când a jucat bine, când a înscris, când a cucerit titlul și Cupa la Craiova, mi-am amintit de cuvintele lui. De durerea lui. De lacrimile lui.

Frumosul gol al lui Assad Al-Hamlawi

Joi seară, l-am văzut cât a suferit după ce a ratat ocazia mare din prima repriză.

A încercat o „scăriță” față-n față cu portarul lui Getafe, dar a înălțat prea mult mingea. Peste poartă.

S-a revanșat și a marcat la o ocazie care nici nu era ocazie. Ce frumos și-a făcut loc, a protejat balonul și a șutat cu stângul de la 20 de metri exact pe unicul culoar liber, printre picioarele lui Valou, la colțul pe care Soria nu-l putea proteja, la care nu mai putea ajunge. Golul deschiderii scorului.

Assad înscrie pentru Palestina. Și rămâne speranța

Fiecare gol marcat de el, mai ales cele europene, internaționale, ca acesta împotriva lui Getafe, este pentru Craiova.

Mai mult, este pentru Palestina. Fiecare gol al său vorbește de cauza țării lui. De lupta țării lui. Și lumea vibrează.

Putea fi golul victoriei. La final, e doar al egalului. Rămâne însă. La fel ca speranța că, într-o zi, va fi liniște în acea regiune a planetei.

Iar Assad Al-Hamlawi își va putea împlini visul. Se va întoarce în Palestina. Țara lui.

Universitatea Craiova getafe conference league Assad Al Hamlawi
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