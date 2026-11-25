Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, și-a asumat întreaga vină pentru situația care l-a nemulțumit pe antrenorul Nuno Campos (51 de ani).

Dinamo a fost nevoită să dispute meciul cu Petrolul, 0-1, la Slobozia, după ce Arena Națională a devenit indisponibilă din cauza lucrărilor de întreținere a gazonului.

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Înainte de startul partidei din etapa #16 a Superligii, Nuno Campos și-a exprimat nemulțumirea cu privire la condițiile pe care le-a găsit la stadionul „1 Mai” din Slobozia.

Portughezul a fost deranjat și de faptul dinamoviștii au pierdut timp pe drum, în timp ce adversarii au fost prezenți acolo cu o zi înainte.

Andrei Nicolescu și-a asumat vina pentru situația creată: „ S-a apreciat greșit”

„El a fost șocat de ce a văzut acolo. Și s-a mai întâmplat un lucru pe care eu n-am putut să-l controlez. Discuția inițială a fost în momentul în care se știa că trebuie să mergem la Slobozia, ce facem?

Discutând cu cei care decid și cu cei care sunt și aproape de jucători, toată lumea a zis că ar fi mai bine să facem toată rutina noastră până la prânz la Săftica.

Să plecăm la prânz, să ajungem undeva la un hotel în apropierea Sloboziei, jucătorii să doarmă după masă acolo și de la hotel să plecăm, să facem 20 de minute până la stadion.

O parte a staff-ului a ajuns la concluzia că, pentru jucători, ar fi mai bine să se meargă direct pentru că au calculat ei că nu s-ar face chiar o oră și 40 de minute, s-ar face o oră și 20 de minute și ar fi doar un sfert de oră în plus față de cât facem noi în mod normal de la Săftica la Arena Națională.

Și aici s-a apreciat greșit. Am stat mai mult decât s-a preconizat că stăm și după aia a fost efectiv șocat de ce a văzut. Într-adevăr, e foarte mic, e foarte mic vestiarul acolo”, a declarat inițial Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Andrei Nicolescu: „Niciunul dintre noi n-a gestionat foarte bine această situație”

Nicolescu și-a asumat apoi vina pentru întreaga situație creată, care l-a nemulțumit pe Nuno Campos.

„La două zile distanță eu am aflat că n-a fost o decizie unanimă. Deci nu s-a gestionat extrem de bine acest lucru. Dublat de șocul pe care l-a avut el în momentul în care a ajuns la vestiar, pot să înțeleg.

Dar e clar că niciunul dintre noi n-a gestionat foarte bine această situație pentru că era o situație excepțională pe care cel puțin cu trei sau patru zile înainte o știam și trebuia să o luăm în considerare cu toții într-un mod mult mai serios.

În ciuda faptului că a fost un teren foarte bun de joc, trebuia să discutăm despre celelalte lucruri care pot să aibă un impact. E clar că după experiența asta, pot să spun că e și greșeala mea, n-am gestionat corect această problemă.

Este greșeala mea că n-am gestionat-o mai bine. Adică nu am monitorizat și nu mi-am luat confirmări de două, trei ori înainte de a se face așa ceva. Eu trebuia să-mi iau mai multe măsuri de siguranță”, a mai spus președintele lui Dinamo.

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