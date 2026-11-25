Dudu Georgescu, o legendă a clubului Dinamo, s-a stins din viață recent, la 76 de ani, în Toronto, Canada.

Dublul câștigător al Ghetei de Aur a fost cadru activ în Ministerul Afacerilor Interne timp de 24 de ani, iar CS Dinamo a confirmat pentru GOLAZO.ro că a beneficiat de pensie militară.

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Fostul mare atacant, golgheterul all-time al primei ligi din România, cu 252 de goluri marcate, și dublu câștigător al Ghetei de Aur, în 1975 și 1977, a fost cadru activ al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Ce pensie a avut Dudu Georgescu

La solicitarea GOLAZO.ro, Clubul Sportiv Dinamo București a transmis informații despre parcursul profesional al lui Dudu Georgescu în structurile Ministerului de Interne.

Răspunsul oferă detalii despre gradele pe care le-a avut, funcțiile ocupate și momentul în care a trecut în rezervă.

Format la Progresul București, Dudu Georgescu a debutat în prima divizie în 1969, la vârsta de 18 ani și 9 luni, pentru formația din „Parcul cu Platani”, sub comanda antrenorului Cornel Drăgușin.

În 1973, după doar patru luni petrecute sub formă de împrumut la CSM Reșița, atacantul a semnat cu Dinamo. În schimbul său, Progresul a primit trei fotbaliști - Ion Batacliu, Gașpar și Vasile Cosma -, dar și doi sportivi din alte discipline: un rugbist și un jucător de polo.

Dinamo l-a angajat sergent major și a ieșit la pensie colonel

Odată cu transferul la clubul din Ștefan cel Mare, Dudu Georgescu a început și activitatea sa în cadrul Ministerului de Interne.

În perioada comunistă, sportivii nu aveau statut de profesioniști, ci erau încadrați oficial ca angajați în fabrici, uzine sau în structurile ministerelor care patronau cluburile.

Potrivit informațiilor transmise de CS Dinamo, Dudu Georgescu a fost încadrat în Ministerul de Interne - Clubul Sportiv Dinamo la 1 iulie 1973, cu gradul de sergent major. În același an, a fost mutat la Inspectoratul Municipiului București.

A jucat fotbal până la 38 de ani și a ieșit la pensie la 47 de ani

La 20 februarie 1974, Dudu Georgescu a trecut în corpul ofițerilor, iar aproape 24 de ani mai târziu, pe 30 noiembrie 1997, a fost trecut în rezervă cu gradul de colonel. Avea atunci 47 de ani.

Fostul câștigător al Ghetei de Aur și-a încheiat cariera de fotbalist în 1988, la vârsta de 38 de ani, după ultima experiență la Unirea Urziceni, în Divizia C.

Ultima funcție: organiza competiții sportive pentru cadrele MAI

Înainte de trecerea în rezervă, Dudu Georgescu a activat la Direcția de Cultură a MAI - Departamentul Sport, unde se ocupa de organizarea competițiilor sportive destinate cadrelor ministerului.

GOLAZO.ro a solicitat informații și despre statutul său de pensionar. CS Dinamo a cerut date de la Casa de Pensii Sectorială a MAI, care a confirmat că fostul fotbalist figura în evidențele instituției ca beneficiar al Legii 223/2015, privind pensiile militare de stat.

Instituția nu a comunicat însă cuantumul pensiei încasate de Dudu Georgescu.

Pensiile de serviciu din MAI: peste o treime iau cel mult 5.000 lei net

Potrivit analizei publicate de Economica.net în iunie 2026, pe baza datelor furnizate de MAI, 93.262 de persoane beneficiau de pensii militare de serviciu în aprilie 2026.

Dintre acestea, aproape 34.000, adică peste 36%, încasau cel mult 5.000 de lei net lunar. Cea mai numeroasă categorie era cea a pensionarilor cu venituri între 5.001 și 7.000 de lei, cu 35.488 de beneficiari (38%).

Peste 85% dintre pensionari primeau între 3.001 și 9.000 de lei net, în timp ce numai 46 de persoane aveau pensii de peste 20.001 lei pe lună.

A trecut și prin structurile Securității

În cei zece ani petrecuți la Dinamo, 1973-1983, Dudu Georgescu a marcat 207 goluri în campionat și a câștigat patru titluri de campion al României.

A cucerit de două ori Gheata de Aur, în 1975 și 1977. În sezonul 1976-1977 a înscris 47 de goluri în campionat, performanță care i-a adus al doilea trofeu european pentru cel mai bun marcator.

Performanțele obținute pe teren au fost însoțite și de avansări în grad în cadrul Ministerului de Interne.

În februarie 1974, după primul an petrecut la Dinamo, Dudu Georgescu a devenit ofițer, fiind ulterior repartizat în mai multe structuri ale Ministerului de Interne, inclusiv în cadrul Securității.

Dezvăluirea lui Cornel Dinu: „Postelnicu a zis că eu și Dudu eram reprezentativi pentru Dinamo și trebuia să câștigăm mai mult”

Cornel Dinu a povestit, într-un interviu acordat ziarului Libertatea în 2007, că și el și Dudu Georgescu au fost încadrați la Securitate în 1979, la inițiativa lui Tudor Postelnicu, care preluase conducerea instituției.

„Prin 1979, eu și Dudu Georgescu am fost încadrați la Securitate. Postelnicu venise șeful Securității și a zis că noi eram reprezentativi pentru Dinamo și trebuie să câștigăm mai mult.

În Miliție aveam vreo 4.000 de lei. La Securitate luam 4.500. Dar atât făceam. Veneam și ridicam leafa”, declara Cornel Dinu.

În perioada Gloria Buzău a fost încadrat la Miliția Județeană Buzău

Legătura cu MAI nu s-a încheiat odată cu plecarea de la Dinamo, în 1983. După un an petrecut la SC Bacău, Dudu Georgescu a ajuns la Gloria Buzău, unde a jucat între 1984–1986.

În acea perioadă, fostul golgheter a figurat ca angajat al Inspectoratului Județean Buzău al Ministerului de Interne, fosta Miliție Județeană.

Dudu Georgescu a rămas în structurile MAI și după ce a trecut pe banca tehnică. În cariera de antrenor, el le-a condus pe Zimbru Chișinău (1991), Corvinul Hunedoara (1992), CSM Reșița (1992), Acvila Giurgiu (1993–1994), Dunărea Călărași (1994–1995) și, mai târziu, pe Al-Najma din Arabia Saudită (2001).

Situație complicată după decesul din Canada

Situația de după decesul lui Dudu Georgescu la Toronto este una critică. Gavrilă Șandor, apropiatul care i-a pus la dispoziție apartamentul în care locuia, a lansat un apel public către Federația Română de Fotbal și Guvernul României pentru a acoperi costurile repatrierii și ale înmormântării.

Fostul naist din ansamblul „Ciocârlia” al Ministerului de Interne susține că familia nu răspunde la telefon, iar cheltuielile pentru o înhumare în Canada depășesc 10.000 de dolari.

În plus, circumstanțele morții sunt investigate de poliția canadiană, fiind luată în calcul inclusiv varianta unei crime, în timp ce soția fostului fotbalist este de negăsit.

Șandor a cerut intervenția autorităților și a Federației Române de Fotbal pentru a preveni o înhumare anonimă în străinătate și a asigura repatrierea fostului mare atacant.

Conducerea Clubului Sportiv Dinamo a așteaptă finalizarea anchetei pentru a putea interveni și demara procedurile necesare repatrierii trupului neînsuflețit

Într-o zi o să mă întorc, Dudu Georgescu aparține României Dudu Georgescu (septembrie 2020, Prosport)

Reperele carierei lui Dudu Georgescu

Născut la București, pe 1 septembrie 1950, Dudu Georgescu a debutat în prima ligă pe 11 iunie 1969, în meciul câștigat de Progresul cu Universitatea Craiova, scor 3-0.

A ajuns mai apoi la Dinamo, în tricoul căreia a cucerit patru titluri (1975, 1977, 1982, 1983) și Cupa României în 1982. Este cel mai bun marcator din istoria „câinilor”, cu 207 goluri în 260 de meciuri de campionat.

Dudu Georgescu a câștigat Gheata de Aur în 1975, cu 33 de goluri, și în 1977, cu 47 de goluri. În clasamentul Balonului de Aur a ieșit pe locul 10 în 1975 și pe locul 9 în 1977.

Este golgheterul all-time al Ligii 1, cu 252 de reușite în 371 de meciuri.

A debutat la echipa națională a României pe 21 septembrie 1973, sub comanda lui Valentin Stănescu. A strâns 40 de selecții, reușind să înscrie 21 de goluri.

La 18 martie 2008, Dudu Georgescu a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv”, clasa a III-a, pentru participarea la Campionatul European din 1984, desfășurat în Franța, și pentru întreaga sa contribuție la sportul românesc.

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