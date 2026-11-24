Luis Figo (54 de ani) și Gabriel Rufian, liderul Stângii Republicane din Catalonia (ERC), au avut un schimb de replici acide pe rețelele de socializare.

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Totul s-a petrecut cu doar câteva zile înainte de alegerile generale spaniole, programate pentru 29 noiembrie.

Figo, schimbi de replici cu un politician catalan: „Nu te votează nici măcar verii tăi!”

Tensiunile dintre Figo și Gabriel Rufian au început după ce fostul mare internațional portughez a reacționat la un apel făcut de politicianul catalan, prin care acesta le-a cerut alegătorilor să voteze cu cap, informează record.pt.

Politicianul s-a întrebat: „Dacă fascismul va reveni, cine i se va opune mai eficient?”.

Un critic obișnuit al lui Rufian, Figo a lăsat un comentariu la videoclipul respectiv, în care a scris: „Sărmanul, îi este teamă că va pierde cele 140.000 de euro! Nu te votează nici măcar verii tăi! Pleacă de aici, predicatorule!”

Rufian nu s-a lăsat mai prejos și i-a răspuns fostului star de la Real Madrid și Barcelona: „Dă-mi drumul la braț, zgârcitule!”.

Suéltame el brazo ya, pesetas. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 24, 2026

Schimbul de replici nu s-a oprit aici. Figo a distribuit o fotografie generată cu ajutorul inteligenței artificiale în care Rufian îi șoptește la ureche lui Oscar Puente, ex-ministru al Transporturilor: „Ai fost un ministru bun”.

În fundal apar ambulanțe, forțe de ordine și un tren deraiat, o trimitere la tragediile petrecute în Spania.

Politicianul catalan i-a răspuns lui Figo și a publicat o fotografie cu celebrul cap de porc aruncat pe teren de fanii Barcelonei în 2002, la revenirea portughezului pe Camp Nou, după transferul la Real Madrid.

https://t.co/e4NjquJ5bt — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 24, 2026

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