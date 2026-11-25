Nadia Comăneci (65 de ani), Gheorghe Hagi (61 de ani) și Ilie Năstase (80 de ani), trei dintre cei mai mari sportivi din istoria României, s-au întâlnit miercuri, 25 noiembrie, cu Papa Leon al XIV-lea, la Vatican.

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Cei trei au participat la audiența generală a Suveranului Pontif, alături de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), și George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun.

Nadia Comăneci, Gică Hagi și Ilie Năstase, cadouri pentru Papa Leon al XIV-lea

Cele trei legende ale sportului românesc i-au oferit Suveranului Pontif mai multe obiecte cu semnificații aparte.

Ilie Năstase i-a dăruit Papei Leon al XIV-lea, cunoscut pentru pasiunea sa pentru tenis, o rachetă pe care a folosit-o în 1976, an în care fostul lider mondial a câștigat mai multe turnee internaționale.

La rândul său, Gheorghe Hagi, actualul selecționer al României, i-a oferit un tricou al echipei naționale de la Campionatul Mondial din 1994, desfășurat în Statele Unite ale Americii, țara natală a Suveranului Pontif.

Pe tricou a fost inscripționat mesajul „Credință, respect și recunoștință”.

Nadia Comăneci i-a dăruit Papei o bluză de trening a României, precum și o șapcă inscripționată cu LA 2028, semnată de fosta gimnastă și de soțul acesteia, Bart Conner. Los Angeles va găzdui următoarea ediție a Jocurilor Olimpice de vară.

Totodată, delegația României a participat la audiența generală din Piața Sfântul Petru, în cadrul căreia Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj pentru pace și a făcut apel la încetarea conflictelor armate.

După întâlnirea cu liderul Bisericii Catolice, Nadia Comăneci a vorbit despre emoțiile trăite la Vatican, într-un an cu o însemnătate aparte pentru fosta gimnastă.

„A fost o zi specială, să fim împreună, legendele sportului românesc, Ilie Năstase, Gică Hagi, domnul ambasador Bologan și domnul președinte al Comitetului Olimpic Român, Mihai Covaliu, să simțim această emoție de a fi binecuvântați la Vatican în acest an care a fost extrem de special și pentru mine, împlinindu-se 50 de ani de la primul 10.

Mulțumim mult pentru această onoare și multă, multă sănătate tuturor!”, a declarat Nadia Comăneci, potrivit Vatican News.

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