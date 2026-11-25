Moartea lui Dudu Georgescu, produsă în Canada în condiții suspecte, este anchetată de autoritățile canadiene, care iau în calcul ipotezele unei sinucideri sau crime.

Apropiații fostului mare fotbalist susțin că nu reușesc să ia legătura cu soția și fiul acestuia.

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Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului românesc, a avut un singur fiu, cunoscut de apropiați sub numele de „Duducă”.

Fiul lui Dudu Georgescu a fost arbitru în prima ligă a României

Acesta a urmat o carieră tot în fotbal, dar nu ca jucător, ci ca arbitru, ajungând să oficieze inclusiv în prima ligă a României.

A urmat cursurile școlii de arbitri alături de Alexandru Deaconu, fost arbitru internațional, cu care a fost foarte bun amic.

Dudu Georgescu jr. (53 de ani) a fost promovat în lotul divizionar în perioada în care șeful CCA era Gheorghe Constantin „Vâlcea”. „Pe pile”, a acuzat fostul arbitru ieșean Petronel Enache, într-un interviu acordat pentru ProSport.

În Divizia A, Dudu a arbitrat ca central între anii 2000 și 2002, conducând 8 meciuri în prima ligă și o partidă în Cupa României, conform arhivelor statistice.

Ulterior, s-a orientat către sistemul bancar, unde a ocupat funcții importante de conducere în departamentele de trezorerie ale mai multor instituții financiare.

În noiembrie 2026, numele său a revenit în atenția publică după ce apropiații fostului mare fotbalist au vorbit despre dificultățile întâmpinate în încercarea de a lua legătura cu familia și de a organiza repatrierea trupului neînsuflețit al lui Dudu Georgescu, decedat în Canada.

Carieră de peste 25 de ani în sistemul bancar

Potrivit profilului său de LinkedIn, Dudu Georgescu Junior a absolvit Academia de Studii Economice din București, unde a studiat în perioada 1992-1997. În 1995, a urmat și cursuri la Universitatea din Orleans, Franța.

Și-a început cariera în sistemul bancar în noiembrie 1998, la Banque Franco-Roumaine, sucursala din București, unde a lucrat ca specialist în tranzacții financiare până în octombrie 2004.

A continuat la Anglo-Romanian Bank, unde a ocupat inițial aceeași poziție, între octombrie 2004 și mai 2006, după care a fost promovat director adjunct al departamentului de trezorerie, funcție pe care a deținut-o până în februarie 2010.

Dudu Georgescu junior (foto: LinkedIn)

A condus departamente de trezorerie

Ulterior, a ocupat funcții de conducere în departamentele de trezorerie ale unor instituții financiare importante.

Între februarie 2010 și august 2011, a fost director al departamentului de trezorerie la Anglo-Romanian Bank, iar din noiembrie 2012 până în mai 2016 a ocupat aceeași funcție la sucursala din București a TBI Bank.

Cea mai lungă experiență într-o funcție de conducere a avut-o la Alior Bank, unde a fost director al departamentului de trezorerie din mai 2016 până în decembrie 2024, potrivit profilului său de LinkedIn.

În prezentarea profesională de pe platformă, Dudu Georgescu Junior menționează experiență în administrarea operațiunilor de trezorerie, tranzacționare, managementul lichidităților, administrarea riscurilor și relațiile cu instituțiile financiare.

De asemenea, enumeră printre competențele sale managementul echipelor, optimizarea operațiunilor și reducerea costurilor.

Ce spunea Dudu Georgescu despre fiul său: „Ghetele de Aur sunt moștenirea băiatului meu”

În 2020, la împlinirea vârstei de 70 de ani, Dudu Georgescu a acordat un interviu pentru ProSport în care a vorbit și despre fiul său.

Fostul mare atacant al lui Dinamo a dezvăluit că cele două trofee Gheata de Aur, câștigate în 1975 și 1977, vor rămâne moștenirea băiatului său.

Ghetele de Aur sunt moștenirea băiatului meu. Eu le-am câștigat, el le păstrează. Dudu Georgescu

Întrebat ce își dorește la împlinirea vârstei de 70 de ani, fostul golgheter a pus pe primul plan sănătatea și viitorul fiului său.

„Să o mai duc, să mă țină sănătatea, să-mi văd băiatul cât mai sus posibil, iar echipa mea de suflet, Dinamo, să revină unde-i este locul”, spunea fostul internațional.

Apelul lui Gavrilă Șandor pentru repatrierea fostului mare atacant

Moartea lui Dudu Georgescu, produsă în Canada în circumstanțe suspecte, a declanșat o anchetă în care soția fostului fotbalist a fost considerată principalul suspect.

În acest context, fiul său, cunoscut drept „Duducă”, este persoana de la care apropiații așteaptă implicare în demersurile pentru repatrierea trupului neînsuflețit al fostului mare atacant.

Șandor Gavrilă, cel care i-a închiriat apartamentul din Canada lui Dudu Georgescu, a făcut un apel către autoritățile române, Federația Română de Fotbal și cluburile din România să se implice pentru ca fostul mare atacant să fie adus în țară și să nu ajungă să fie înmormântat anonim în Canada.

„Nu răspunde nimeni la telefon”

Șandor a susținut că nu a reușit să ia legătura cu familia și că nu știe cine se ocupă de demersurile necesare.

„Nu am vorbit cu nimeni (n.r. din familie), nu răspunde nimeni la telefon, nu știe nimeni absolut nimic. Nu știu ce se întâmplă. Marina este dispărută, nu se știe unde este, ce face, ce drege. Vom vedea dacă se va afla vreodată ce s-a întâmplat sau va ști doar familia.

Ar trebui ca cei din fotbal să pună mână de la mână și să-l aducă în țară! Ar trebui să se mobilizeze! Cheltuielile vor fi foarte mari”, a declarat Gavrilă Șandor.

Șandor Gavrilă a fost artist în Ansamblul Rapsodia pe când se afla în România și l-a ajutat pe fostul mare atacant când a emigrat în America de Nord, acum peste 20 de ani.

„ N-au bani să-l înmormânteze aici, costă de la 10.000, 12.000 de dolari în sus!”

Gavrilă Șandor a explicat că procedurile depind de membrii familiei și a atras atenția asupra costurilor ridicate ale unei înmormântări în Canada.

„Nici nu am voie să mă interesez, pot s-o facă doar cei din familie, ei sunt cei care vor decide dacă va fi înmormântat aici (n.r. în Canada) sau în altă parte. Dar n-au bani să-l înmormânteze aici. Înmormântarea costă de la 10.000, 12.000 de dolari în sus!

Nu poți să-l arunci într-o groapă, undeva, la întâmplare! Ar trebui înmormântat într-un loc lângă alte staruri. Guvernul României, Federația, cluburile ar trebui să se intereseze și să-i găsească un loc unde să se odihnească în liniște! Nu poți să-l arunci, pur și simplu”, a punctat Șandor.

Potrivit informațiilor GSP, Dudu Georgescu mai are un frate în viață.

Inclusiv GOLAZO.ro a încercat să ia legătura cu Dudu Georgescu Junior, însă acesta nu a răspuns apelurilor telefonice și nici mesajelor transmise.

Dudu Georgescu Jr. a plătit 1.800 de euro pentru ultimul tricou de căpitan al lui Florentin Petre

Fiul fostului mare atacant dinamovist Dudu Georgescu a cumpărat, în 2006, ultimul tricou purtat de Florentin Petre în calitate de căpitan al lui Dinamo, în cadrul unei licitații caritabile organizate pe site-ul OKazii.ro.

Acesta a oferit 63.221.200 de lei vechi, echivalentul a aproximativ 1.800 de euro la cursul din acel an.

Tricoul era semnat de toți jucătorii dinamoviști, iar fondurile obținute în urma licitației urmau să fie donate Fundației Cătălin Hîldan.

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