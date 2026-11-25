- Jucătorul în vârstă de 23 de ani, născut în Londra, venise la club în vară.
- Atacantul englez este în arest preventiv, cu acuzații grave.
Fotbalul britanic se confruntă iar cu un caz grav. Un jucător englez acuzat într-un scandal sexual.
Englezul Isiah Noel-Williams, 23 de ani, semnase în iulie cu clubul Barnet FC, din League Two, a patra divizie insulară. A jucat nouă meciuri în toate competițiile în acest sezon. Nu a înscris niciun gol.
Noel-Williams, după gratii în așteptarea audierii: 3 capete de acuzare pentru viol
În weekend, atacantul născut la Londra a fost reținut de poliția din Hertfordshire și va rămâne în arest cel puțin până pe 22 decembrie. Aceasta a fost decizia tribunalului magistraților din Hatfield.
Pe 22 decembrie trebuie să se prezinte la Curtea Coroanei din St. Albans pentru următoarea audiere.
Șase capete de acuzare sunt împotriva lui Noel-Williams, potrivit Daily Mirror:
- 3 de viol.
- Agresiune sexuală.
- Mesaje de natură sexuală cu un minor.
- Deținere și trafic de droguri.
Barnet: „Confirmăm că Noel-Williams este în arest preventiv”
Barnet a dat un comunicat: „Clubul confirmă că jucătorul primei echipe, Isiah Noel-Williams, a fost pus sub acuzare și reținut în arest preventiv într-o anchetă a poliției din Hertfordshire.
Barnet cooperează total cu autoritățile și va stabili la momentul oportun orice acțiune ulterioară.
Pentru că este un caz de competența instanțelor, clubul nu va face alte comentarii”.