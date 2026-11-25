Jucătorul în vârstă de 23 de ani, născut în Londra, venise la club în vară.

Atacantul englez este în arest preventiv, cu acuzații grave.

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Fotbalul britanic se confruntă iar cu un caz grav. Un jucător englez acuzat într-un scandal sexual.

Englezul Isiah Noel-Williams, 23 de ani, semnase în iulie cu clubul Barnet FC, din League Two, a patra divizie insulară. A jucat nouă meciuri în toate competițiile în acest sezon. Nu a înscris niciun gol.

Noel-Williams , după gratii în așteptarea audierii: 3 capete de acuzare pentru viol

În weekend, atacantul născut la Londra a fost reținut de poliția din Hertfordshire și va rămâne în arest cel puțin până pe 22 decembrie. Aceasta a fost decizia tribunalului magistraților din Hatfield.

Noel-Williams (stânga), la Barnet, într-un meci de League Two împotriva lui Crewe Alexandra. Foto: Imago

Pe 22 decembrie trebuie să se prezinte la Curtea Coroanei din St. Albans pentru următoarea audiere.

Șase capete de acuzare sunt împotriva lui Noel-Williams, potrivit Daily Mirror:

3 de viol.

Agresiune sexuală.

Mesaje de natură sexuală cu un minor.

Deținere și trafic de droguri.

Isiah Noel-Williams, a 23-year-old midfielder who plays for League Two outfit #Barnet, has been charged with six offences, including three counts of rape and sexual communication with a child. He has been remanded in custody and is due to appear in court on 22 December. https://t.co/B5jwbKqE2p — Football Central (@FC7897) November 24, 2026

Barnet: „Confirmăm că Noel-Williams este în arest preventiv”

Barnet a dat un comunicat: „Clubul confirmă că jucătorul primei echipe, Isiah Noel-Williams, a fost pus sub acuzare și reținut în arest preventiv într-o anchetă a poliției din Hertfordshire.

Club Statement. 🔗 https://t.co/uns8dNK1YV https://t.co/nG98b0dZcn — Barnet FC 🐝 (@BarnetFC) November 23, 2026

Barnet cooperează total cu autoritățile și va stabili la momentul oportun orice acțiune ulterioară.

Pentru că este un caz de competența instanțelor, clubul nu va face alte comentarii”.

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