Edi Iordănescu (48 de ani) este noul antrenor al lui Watford, formație din Championship, liga a doua engleză.

Clubul a anunțat oficial numirea fostului selecționer al României.

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Iordănescu îl înlocuiește pe italianul Alessio Dionisi, demis pe 22 noiembrie, după rezultatele slabe ale echipei. Watford ocupă locul 20 din 24 în Championship și încearcă să se îndepărteze de zona retrogradării.

Edi Iordănescu, prima reacție după ce a semnat cu Watford

Fostul selecționer s-a declarat încântat de noua provocare, deși a recunoscut că echipa traversează o perioadă dificilă.

„Sunt foarte mândru și fericit că am ajuns la acest club. Văd că echipa trece printr-un moment dificil, dar am urmărit deja multe dintre meciurile sale în ultimele zile și am mare încredere în viitor.

Voi pune toată pasiunea mea în această muncă și voi cere implicare totală din partea tuturor. Totul începe cu multă muncă, iar restul va veni de la sine.

Abia aștept să îi întâlnesc pe suporteri la meciul din această seară și să încep treaba”, a declarat Edi Iordănescu, conform watfordfc.com.

Anunțul oficial a stârnit numeroase reacții pe pagina de Facebook a clubului englez:

„Parcă e Ancelotti comandat de pe Temu!”

„Încă trei numiri de antrenori până la Crăciun!”

„Pentru o clipă, am crezut că e Carlo Ancelotti. Iar o luăm de la capăt! Oare de data asta va fi altfel?”

„Bine ai venit, Edi! Nu mă aștept să redresezi echipa sau să primești resursele necesare pentru asta, dar ai tot sprijinul meu. Pozzo, pleacă!”

„Măcar îi putem pronunța prenumele: E-D-W-A-R-D! La numele de familie am renunțat să mai încerc!”

„Sper ca cei din conducere să îi acorde o șansă reală și să îl susțină pe el, nu pe jucători!”

„Mă îndoiesc că se va întâmpla, dar nu ne rămâne decât să sperăm”

„Of, Doamne! Încă un antrenor ales de nicăieri!”

„Una dintre cele mai puțin convingătoare numiri de până acum. Nu are în CV o perioadă lungă de succes la vreun club. Poate ne va surprinde”

„Eu îi dau cel mult până la sfârșitul lui ianuarie”

24 de antrenori a avut Watford de când familia Pozzo a preluat clubul, în 2012. Pozzo este recunoscut pentru incredibila ușurință cu care dă afară antrenorii. A schimbat 12 tehnicieni de la începutul sezonului 2021-2022, fără a include interimarii

Cine face parte din stafful lui Edi Iordănescu

Watford a anunțat că noul antrenor va fi însoțit de trei colaboratori: Alexandru Radu, Grzegorz Mokry și Michele Iannucci.

Românul nu va conduce echipa la partida de miercuri cu Blackburn Rovers, programată de la ora 21:45, ora României.

Pe banca lui Watford se va afla Adrian Mariappa, fost fotbalist al clubului, care va fi ajutat de Paul Furlong și Lloyd Doyley.

Iordănescu va urmări partida din tribunele stadionului Vicarage Road, iar primul său meci ca antrenor al echipei va fi cel cu Derby County, sâmbătă, de la ora 17:00.

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