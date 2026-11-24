- Eva Nicolescu (18 ani), fiica lui Andrei Nicolescu (50 de ani) a lansat melodia „Fata lui tata”, cu un clip filmat pe Arena Națională.
Tânăra, cunoscută sub numele de scenă Evani, a filmat videoclipul piesei pe Arena Națională, unde Dinamo își dispută, în general, meciurile de pe teren propriu.
Eva Nicolescu, fiica lui Andrei Nicolescu, clip pe Arena Națională
Eva, care a împlinit 18 ani pe 29 august 2026, a profitat din plin de ocazie și a realizat și o sedință foto provocatoare.
Galerie foto (11 imagini)
În cinci ore de la lansarea clipului, melodia „Fata lui tata” a strâns peste 12.000 de vizualizări și peste 200 de aprecieri, în contextul în care Eva Nicolescu are puțin peste 1.000 de abonați pe canalul său de YouTube.
- „Icoană, oglindă, mă rog la ea. Am ce vreau, ce vreau mă vrea. Money, my soulmate, mă place așa. Nu caut lumină, mă caută ea”
- „Fata lui tata e ca de cristal. Tiara puțin strâmbă, mers imperial. Genele prea lungi, nu văd nici un rival. Ochi de pomeranian, șantaj emoțional. Răsfățată, arogantă, atâtea etichete fără preț, nu-mi pasă!”
- „Extravagantă, magică, atâtea etichete fără preț, nu-mi pasă! Pune-mă pe Pinterest, fă-mă prototip. Vrei să mă închin, să fiu manechin, cui să aparțin?”, sunt versurile cântecului.
Nu e clar când a fost filmat clipul, dar Arena Națională e momentan închisă pentru fotbal, pentru a se repara gazonul. Ar putea fi redeschisă la începutul lunii decembrie.
Eva Nicolescu a cântat imnul României la meciul naționalei
Pasionată de muzică încă de la o vârstă fragedă, Eva Nicolescu a participat la emisiunea „Vocea României” în anul 2025.
Fiica președintelui lui Dinamo a făcut parte din echipa lui Theo Rose și Horia Brenciu. A ajuns în finală, pe care a încheiat-o pe locul patru.
Pe 3 martie, Eva a intonat imnul național înaintea partidei dintre România și Moldova din cadrul preliminariilor Cupei Mondiale din 2027, din Brazilia.