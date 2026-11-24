Eva Nicolescu (18 ani), fiica lui Andrei Nicolescu (50 de ani) a lansat melodia „Fata lui tata”, cu un clip filmat pe Arena Națională.

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Tânăra, cunoscută sub numele de scenă Evani, a filmat videoclipul piesei pe Arena Națională, unde Dinamo își dispută, în general, meciurile de pe teren propriu.

Eva Nicolescu, fiica lui Andrei Nicolescu, clip pe Arena Națională

Eva, care a împlinit 18 ani pe 29 august 2026, a profitat din plin de ocazie și a realizat și o sedință foto provocatoare.

În cinci ore de la lansarea clipului, melodia „Fata lui tata” a strâns peste 12.000 de vizualizări și peste 200 de aprecieri, în contextul în care Eva Nicolescu are puțin peste 1.000 de abonați pe canalul său de YouTube.

„Icoană, oglindă, mă rog la ea. Am ce vreau, ce vreau mă vrea. Money, my soulmate, mă place așa. Nu caut lumină, mă caută ea”

„Fata lui tata e ca de cristal. Tiara puțin strâmbă, mers imperial. Genele prea lungi, nu văd nici un rival. Ochi de pomeranian, șantaj emoțional. Răsfățată, arogantă, atâtea etichete fără preț, nu-mi pasă!”

„Extravagantă, magică, atâtea etichete fără preț, nu-mi pasă! Pune-mă pe Pinterest, fă-mă prototip. Vrei să mă închin, să fiu manechin, cui să aparțin?”, sunt versurile cântecului.

Nu e clar când a fost filmat clipul, dar Arena Națională e momentan închisă pentru fotbal, pentru a se repara gazonul. Ar putea fi redeschisă la începutul lunii decembrie.

Eva Nicolescu a cântat imnul României la meciul naționalei

Pasionată de muzică încă de la o vârstă fragedă, Eva Nicolescu a participat la emisiunea „Vocea României” în anul 2025.

Fiica președintelui lui Dinamo a făcut parte din echipa lui Theo Rose și Horia Brenciu. A ajuns în finală, pe care a încheiat-o pe locul patru.

Pe 3 martie, Eva a intonat imnul național înaintea partidei dintre România și Moldova din cadrul preliminariilor Cupei Mondiale din 2027, din Brazilia.

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