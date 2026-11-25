Federația Română de Fotbal a reacționat în urma situației complicate apărute după moartea lui Dudu Georgescu.

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Decesul lui Dudu Georgescu a fost confirmat în România duminică. Fostul vârf de la Dinamo avea 76 de ani.

Cazul legendei lui Dinamo s-a complicat ulterior, iar circumstanțele morții sunt suspecte, fiind luată în calcul inclusiv variante unei crima. Soția acestuia ar fi dispărută și, totodată, suspect principal.

Recent, Șandor Gavrilă, apropiat al lui Dudu Georgescu și cel care i-a oferit acestuia apartamentul în care locuia în Canada, a făcut un apel către FRF și autorități, pentru a repatriere și înmormântare.

Acum, FRF a venit cu precizări, informând că a pornit demersurile în acest sens.

„Federația Română de Fotbal își exprimă întreaga disponibilitate de a sprijini demersurile pentru repatrierea trupului neînsuflețit al legendarului Dudu Georgescu. Alături de FRF sunt toate autoritățile publice competente, împreună cu care s-a inițiat deja procedurile instituționale necesare.

Totodată, Federația Română de Fotbal colaborează strâns cu Dinamo, clubul la care fostul mare internațional a obținut cele mai mari performanțe din carieră, pentru atingerea unui deziderat comun: aducerea în țară a lui Dudu Georgescu și înmormântarea lui cu cinste”, se arată în comunicatul FRF.

În aceste momente, se fac eforturi susținute pentru a lua legătura cu familia, iar dacă dorința apropiaților este ca acesta să revină acasă, FRF va acorda tot sprijinul necesar pentru ca Dudu Georgescu să își găsească odihna veșnică în România, alături de cei care l-au iubit și apreciat. Federația Română de Fotbal

Dudu Georgescu, legenda lui Dinamo

Născut la București, pe 1 septembrie 1950, Dudu Georgescu a debutat în prima ligă pe 11 iunie 1969, în meciul câștigat de Progresul cu Universitatea Craiova, scor 3-0.

A ajuns mai apoi la Dinamo, în tricoul căreia a cucerit patru titluri (1975, 1977, 1982, 1983) și Cupa României în 1982. Este cel mai bun marcator din istoria „câinilor”, cu 207 goluri în 260 de meciuri de campionat.

Dudu Georgescu a câștigat Gheata de Aur în 1975, cu 33 de goluri, și în 1977, cu 47 de goluri. În clasamentul Balonului de Aur a ieșit pe locul 10 în 1975 și pe locul 9 în 1977.

Este golgheterul all-time al Ligii 1, cu 252 de reușite în 371 de meciuri.

A debutat la echipa națională a României pe 21 septembrie 1973, sub comanda lui Valentin Stănescu. A strâns 40 de selecții, reușind să înscrie 21 de goluri.

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