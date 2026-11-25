Răzvan Raț (45 de ani), consilier sportiv în cadrul Consiliului de Administrație al clubului Genoa, a prefațat meciurile cu Inter care urmează în Serie A și Cupa Italiei.

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Genoa și echipa antrenată de Cristi Chivu se vor întâlni sâmbătă, de la ora 21:45, în campionat.

Trei zile mai târziu, cele două se vor confrunta din nou, de această dată în optimile Cupei Italiei. Ambele partide se vor disputa pe „Giuseppe Meazza”.

Răzvan Raț, înainte de „dubla” cu Interul lui Chivu: „Adversara e favorită pe hârtie”

Răzvan Raț, care a fost coechiper cu Cristi Chivu la națională, a analizat remiza dramatică obținută de Inter cu Atalanta, scor 4-4.

Oficialul de la Genoa consideră că meciul a fost unul spectaculos, dar care l-a afectat mult pe Chivu din cauza răsturnărilor de scor.

„Meciurile sunt... Noi venim după ce am pierdut un singur meci din ultimele 5, cel cu AC Milan (1-2). Din punctul meu de vedere, a fost nedrept, am făcut cadouri cu Milan. Dacă nu era așa, nu cred că pierdeam. Am câștigat la Sassuolo ultimul meci.

Inter a făcut un meci fabulos cu Atalanta. Nu e neapărat de goluri... Dacă ești Chivu, faci infarct de 2-3 ori. Au avut de trei ori diferență de trei goluri.

Era 4-2 în minutul 75 și părea că e în regulă. Ei nu au fost în situația de a lua două goluri și să revină. Culmea, la 4-4, Inter putea să piardă meciul”, a declarat Răzvan Raț, conform sport.ro.

51 de meciuri a jucat Răzvan Raț alături de Cristi Chivu la naționala României

Răzvan Raț a recunoscut că Inter este favorită în această „dubla”, dar a scos în evidență și rezultatele bune înregistrate de Genoa în ultima perioadă.

„Meciul cu Inter... E clar, adversara e favorită pe hârtie. Deși, am mai spus-o, mi se pare cel mai bun lot, cel mai echilibrat. Mi se păreau foarte îndreptățiți să creadă că vor câștiga campionatul.

Uite că lucrurile s-au schimbat, așa cum a fost și la noi. Aveam în etapa 6 doar un punct, iar apoi a venit o serie de 5 meciuri în care am făcut 12 puncte. Chiar vorbeam cu De Rossi (n.r. antrenorul lui Genoa), spuneam că fotbalul îți oferă foarte multe surprize”.

10 este locul ocupat de Genoa în Serie A, cu 16 puncte acumulate după 12 etape. Inter se află pe 3, cu 29 de puncte, la trei în spatele liderului Lazio

Răzvan Raț: „Cred că se întâmplă foarte rar!”

Răzvan Raț a explicat că cei de la Genoa nu tratează cu superficialitate Cupa Italiei și vor să ajungă cât mai departe în cadrul competiției.

„E foarte interesant că joci cu aceeași echipa la distanță de 3 zile. Cred că se întâmplă foarte rar! Depinde foarte mult ce se întâmplă în primul meci.

Cupa e importantă pentru Genoa, e important pentru noi să fim angrenați în două competiții. Poate nu ne gândim că vom câștiga Cupa, dar este o șansă pe care nu poți să o dai deoparte. Ne interesează Cupa!

Nu o să fie deloc ușor pentru Inter. Presiunea este mare pe Cristi Chivu, pe echipă în general! Ești condamnat să câștigi! Cristi Chivu a câștigat Cupa și Serie A în primul sezon, e ceva fabulos!”, a mai declarat Răzvan Raț.

Până la meciurile cu Genoa, echipa antrenată de Cristi Chivu se va duela cu Stuttgart, miercuri, în etapa #5 din faza principală a Ligii Campionilor.

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