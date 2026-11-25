- Benjamin Netanyahu a acționat la UEFA împotriva unui club european, enervat că fanii susțin continuu cauza Palestinei în Liga Campionilor.
- Bannerele afișate de-a lungul timpului pe stadionul acestei echipe în competițiile continentale.
- Reacția clubului vizat de autoritățile israeliene: „Nu vom rămâne tăcuți!”.
Războiul din Orientul Mijlociu, declanșat de Hamas cu atacul terorist din 7 octombrie 2023, a lăsat în urmă peste 80.000 de palestinieni morți. Armata israeliană a distrus Fâșia Gaza!
Concluzia raportului ONU: „Genocid”. Acuzația e îndreptată în primul rând împotriva prim-ministrului Benjamin Netanyahu.
Galatasaray a susținut mereu cauza Palestinei
În ultimii ani, fanii lui Galatasaray au protestat la fiecare meci jucat de echipa turcă la Istanbul în cupele europene.
Peluza galeriei „leilor” de pe RAMS Park a fost mereu o scenă de luptă pentru cauza Palestinei.
„Stop genocidului!” sau „Dacă Palestina nu e liberă, lumea e captivă” sau „Genocidul palestinian”.
Niciodată nu a lipsit acest banner: „Free Palestine”.
Protestul fanilor lui Galatasaray: „Lăsați copiii din Gaza să trăiască!”
Marți seară, la Galatasaray - Aston Villa (1-0), în Liga Campionilor, în afară de „Free Palestine” mai erau alte mesaje afișate de suporterii „Cim-Bom-Bom”:
„Lăsați copiii din Gaza să trăiască!”, „Gaza, tu ești demnitatea, onoarea și mândria umanității!”, „Gaza nu va fi uitată niciodată. Nu tăceți la genocid!”.
Înaintea acestei partide, președintele clubului galben-roșu a dezvăluit că Benjamin Netanyahu a făcut o plângere la UEFA, cerând pedepsirea Galatei. A spus și de ce sprijină protestul fanilor și nu se va opri.
Președintele lui Galatasaray: „Nu vom rămâne tăcuți în fața suferinței palestiniene”
„Am auzit că Netanyahu s-a plâns la UEFA de clubul nostru din cauza pancartelor afișate de fani pentru susținerea palestinienilor”, a spus Dursun Ozbek presei turce.
„Vom continua să fim alături de cei asupriți. Nu vom rămâne tăcuți în fața suferinței palestiniene.
Așa cum arată vocea comună a conștiinței care se ridică în lumea întreagă împotriva opresiunii poporului palestinian, aceasta nu este o poziție politică, ci una umanitară”.
Liderul lui Galatasaray a avut și el un mesaj pentru forul de la Nyon:
„Speranța noastră este că UEFA va înțelege ceea ce facem noi și nu va crede o plângere cu substrat politic.
Ții fotbalul departe de politică nu pedepsind pozițiile umanitare, ci împiedicând presiunile politice”.