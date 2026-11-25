Benjamin Netanyahu a acționat la UEFA împotriva unui club european, enervat că fanii susțin continuu cauza Palestinei în Liga Campionilor.

Bannerele afișate de-a lungul timpului pe stadionul acestei echipe în competițiile continentale.

Reacția clubului vizat de autoritățile israeliene: „Nu vom rămâne tăcuți!”.

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Războiul din Orientul Mijlociu, declanșat de Hamas cu atacul terorist din 7 octombrie 2023, a lăsat în urmă peste 80.000 de palestinieni morți. Armata israeliană a distrus Fâșia Gaza!

Concluzia raportului ONU: „Genocid”. Acuzația e îndreptată în primul rând împotriva prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

Galatasaray a susținut mereu cauza Palestinei

În ultimii ani, fanii lui Galatasaray au protestat la fiecare meci jucat de echipa turcă la Istanbul în cupele europene.

Peluza galeriei „leilor” de pe RAMS Park a fost mereu o scenă de luptă pentru cauza Palestinei.

Galatasaray fans held up large banners supporting Gaza during their match in Istanbul, calling for solidarity with Palestinians and an end to the silence over the war. https://t.co/XQiV81oDec — Arab News (@arabnews) November 25, 2026

„Stop genocidului!” sau „Dacă Palestina nu e liberă, lumea e captivă” sau „Genocidul palestinian”.

Niciodată nu a lipsit acest banner: „Free Palestine”.

Protestul fanilor lui Galatasaray: „Lăsați copiii din Gaza să trăiască!”

Marți seară, la Galatasaray - Aston Villa (1-0), în Liga Campionilor, în afară de „Free Palestine” mai erau alte mesaje afișate de suporterii „Cim-Bom-Bom”:

„Lăsați copiii din Gaza să trăiască!”, „Gaza, tu ești demnitatea, onoarea și mândria umanității!”, „Gaza nu va fi uitată niciodată. Nu tăceți la genocid!”.

“Let Gaza babies live,” “Free Palestine” and “Humanity’s dignity, honor and pride are you, Gaza” Turkish fans displayed several banners in solidarity with Palestine during a UEFA Champions League match between Galatasaray and Aston Villa in Istanbul, Türkiye. Türkiye’s Galatasaray defeated England’s Aston Villa 1-0 in the fifth round of the UEFA Champions League league phase, securing their third consecutive victory in the competition. On Tuesday, Galatasaray Chairman Dursun Ozbek said the Israeli government had lodged a complaint with UEFA over pro-Palestine banners displayed by the Turkish club’s supporters, local media reported. In a written statement, Ozbek criticised the reported complaint, describing the supporters’ actions as an expression of humanitarian solidarity. — TRT World (@trtworld) November 25, 2026

Înaintea acestei partide, președintele clubului galben-roșu a dezvăluit că Benjamin Netanyahu a făcut o plângere la UEFA, cerând pedepsirea Galatei. A spus și de ce sprijină protestul fanilor și nu se va opri.

Președintele lui Galatasaray: „Nu vom rămâne tăcuți în fața suferinței palestiniene”

„Am auzit că Netanyahu s-a plâns la UEFA de clubul nostru din cauza pancartelor afișate de fani pentru susținerea palestinienilor”, a spus Dursun Ozbek presei turce.

„Vom continua să fim alături de cei asupriți. Nu vom rămâne tăcuți în fața suferinței palestiniene.

Așa cum arată vocea comună a conștiinței care se ridică în lumea întreagă împotriva opresiunii poporului palestinian, aceasta nu este o poziție politică, ci una umanitară”.

🇹🇷 Galatasaray fans displaying a banner in support of Palestine. “Never forget GAZA, No Silence for Genocide!” 🇵🇸 https://t.co/PH6jfBQkFo — Faithfull Ballers (@FaithfullBaller) November 24, 2026

Liderul lui Galatasaray a avut și el un mesaj pentru forul de la Nyon:

„Speranța noastră este că UEFA va înțelege ceea ce facem noi și nu va crede o plângere cu substrat politic.

Ții fotbalul departe de politică nu pedepsind pozițiile umanitare, ci împiedicând presiunile politice”.

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