Barcelona - Real Madrid 7-0. Victorie de senzație pentru clubul catalan, în campionatul spaniol de fotbal feminin.

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Catalanele au făcut spectacol pe teren propriu în fața marii rivale și conduc autoritar clasamentul din liga feminină.

Barcelona - Real Madrid 7-0 . Show în primul El Clasico al sezonului

Formația blaugrana a rezolvat derby-ul cu rivala din Capitală încă din prima repriză, reușind să intre cu un avantaj de 5 goluri la vestiare.

Claudia Pina a fost MVP-ul partidei, reușind 4 dintre cele 5 goluri ale primei părți.

Celelalte reușite au fost marcate de Caroline Hansen, Ewa Pajor și Sydney Schertenleib, care a închis tabela în minutul 88.

Astfel, bilanțul întâlnirilor directe a ajuns la o cifră zdrobitoare, 25-1 în favoarea Barcelonei, în timp ce Real Madrid a obținut o singură victorie de-a lungul istoriei. Golaverajul este la fel de impresionant: 99-12, potrivit marca.com.

Barcelona este campioana Spaniei și campioana Europei en-titre, iar acum conduce detașat clasamentul ligii interne, cu maximum de puncte după primele 6 etape și un golaveraj de 28-2.

Clubul catalan a cucerit titlul în La Liga F de 11 ori și Cupa Spaniei de 12 ori.

VIDEO. Rezumatul partidei Barcelona - Real Madrid 7-0

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