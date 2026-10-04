„Trebuie să știi limba română!” Moment tensionat la antrenamentul oficial. Lisav Eissat, schimb de replici cu „secundul” Jerry Gane

Antrenamentul oficial al naționalei a fost presărat cu mici tensiuni, înaintea celui de-al patrulea meci din Liga Națiunilor.

România - Suedia se joacă luni, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Tricolorii” au revenit în țară după dezastrul de la Varșovia, iar duminică seara au efectuat sesiunea de pregătire înaintea returului cu naționala scandinavă.

Dificultăți pentru Lisav Eissat: „Nu știu românește!”

În momentul în care selecționerul Gică Hagi discuta cu Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, internaționalul român cu origini israeliene a avut un scurt schimb de replici cu Ionel Gane.

„Secundul”, care conducea antrenamentul la momentul respectiv, i-a dat indicații tehnice lui Lisav Eissat.

Fotbalistul i-a spus: „Nu știu românește!”, informează gsp.ro. Apoi, Jerry Gane i-a strigat înapoi jucătorului de la Bristol City: „Trebuie să știi!”.

Totodată, spre finalul perioadei deschise pentru presă, Gică Hagi a fost nemulțumit de câteva pase greșite ale lui Tudor Băluță, jucătorul celor de la Universitatea Craiova.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport