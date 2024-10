Arbitri suspendați de UEFA Au fost arestați înaintea unui meci de Liga Campionilor. Ce faptă au comis: „Mi-am distrus întreaga carieră”

Polonezii Bartosz Frankowski (38 de ani) și Tomasz Musial (43 de ani) au fost suspendați, vineri, 25 octombrie, de UEFA până în data de 30 iunie 2025.

Cei doi trebuiau să fie arbitrii VAR la meciul Dinamo Kiev - Rangers, disputat pe 6 august, dar au fost arestați după ce au furat un semn de circulație în orașul Lublin.

Aflați sub influența alcoolului, Frankowski și Musial au comis fapta chiar în dimineața partidei din turul 3 preliminar al Champions League. Cei doi au fost înlocuiți de Tomasz Kwiatkowski și Pawel Malec.

Arbitrii Bartosz Frankowski și Tomasz Musial, suspendați de UEFA după ce au furat un indicator rutier

UEFA i-a suspendat pe ambii oficiali până la 30 iunie 2025, deoarece intenționează să folosească acest episod ca un avertisment pentru alți arbitri.

Forul subliniază faptul că chiar și un moment de proastă judecată poate avea efecte de durată, ireversibile asupra carierei și reputației unei persoane din sport, informează GOAL.

Ce s-a întâmplat:

„În jurul orei 1:40 dimineața, ni s-a adus la cunoștință că trei bărbați transportau un semn rutier pe stradă. Ofițerii de poliție au fost trimiși la fața locului.

Aceștia erau în stare de ebrietate și aveau o alcoolemie de peste 1,5 la mie în sânge. Ei au fost duși la un centru de dezalcoolizare”, a declarat poliția din Lublin.

Mai exact, Bartosz avea o alcoolemie de 1,7, în timp ce colegul Musial 1,8.

La acel moment, ambii oficiali au fost amendați cu câte 25.000 de zloți polonezi (aproximativ 5.750 de euro).

Frankowski, despre gestul său: „Mi-am distrus întreaga carieră”

Frankowski, care a arbitrat la EURO 2020 și 2024, și-a recunoscut greșeala și a vorbit despre consecințele acțiunilor sale.

„Încă încerc să găsesc cuvinte care să exprime suficient cât de mult regret acest incident și cât de rău îmi pare. Îmi dau seama că, cu o astfel de încălcare, am distrus 22 de ani de arbitraj, mi-am distrus întreaga carieră . A fost o prostie, o fantezie idioată, nici nu știu cum să o numesc.

Ar fi trebuit să mă pregătesc calm pentru meci și să nu plec nicăieri. După cum mi-a spus mai târziu unul dintre ofițerii de poliție, farsa noastră a fost reperată de camerele de supraveghere. Și au intervenit.

Aș dori să clarific faptul că nu am fost în niciun fel agresivi. Acestea au fost glume stupide. Nu am bănuit că vor fi percepute în acest fel. Nu am avut nicio intenție rea.

Gluma cu acest semn a fost un joc stupid. Acum, privind în urmă, înțeleg că nu a fost o idee foarte inteligentă. Era un semn care zăcea lângă locul unde se efectuau lucrări rutiere. Iar noi treceam pe acolo. Îmi pare foarte rău că s-a întâmplat asta. Și la un nivel pur uman, a fost o prostie, pentru că știu că comportamentul meu nefericit va arunca o umbră asupra multor ani de muncă grea.

Ceea ce s-a întâmplat a fost iresponsabil și neprofesionist din partea mea și sunt pe deplin conștient de asta.

Aș dori doar să subliniez că nu au existat acte de agresiune în comportamentul meu, nu am încălcat legea și nu a existat niciun comportament ilegal din partea mea față de ofițerii de poliție sau față de oricine altcineva. Nu am fost acuzat de nicio infracțiune, am fost doar amendat.

Îmi cer sincer scuze federației poloneze și îmi cer scuze și familiei mele. Înțeleg consecințele care mă așteaptă, dar sper că reuși să mă reabilitez”, se arată în comunicatul emis de Frankowski.