Chivu, sunat de Mourinho  Antrenorul lui Inter a fost prezentat oficial: „Ai pus întrebarea greșită!” + Inzaghi nu l-a felicitat

Cristi Chivu, 44 de ani, a fost prezentat oficial ca antrenor al lui Inter, în cantonamentul italienilor din SUA, unde se află pentru Mondialul Cluburilor

Tehnicianul român a fost asaltat de întrebări, într-o conferință de presă ce a durat peste 40 de minute și în care a vorbit în italiană și engleză.

Chivu: „Ce îi voi oferi lui Inter? Totul!”

Iată cele mai interesante momente din dialogul cu jurnaliștii din toată lumea:

Reporter: „Aș vrea să te întreb despre Mkhitaryan, are 36 de ani a jucat multe meciuri sezonul trecut - 49, cum îl vei folosi sezonul viitor, având în vedere vârsta lui?”

Chivu: „Ai pus întrebarea greșită. Nu e vorba de vârstă. E vorba de calitatea umană a jucătorului. La fotbal nu contează buletinul. Când ai dorință, motivație, așa cum ai avut mereu, vârsta e doar un număr. Nu e corect să vorbim despre Micki, la cum se antrenează el, la ce a arătat sezonul trecut, la cât de profesionist e… Acestea nu pot fi contestate. Sper să aibă aceeași energie și aceeași motivație. După cum l-am văzut în aceste zile, le are”

Ce îi poate oferi Chivu lui Inter?

Ce întrebare frumoasă… Din punct de vedere uman, tot ce am. Din toți anii în care am lucrat aici, am respectul, recunoștința, iubirea pentru Inter... M-am îndrăgostit de acest club, care mi-a rămas în suflet. Profesional, decideți voi. Eu nu vorbesc despre mine, dacă sunt bun sau nu.

Cum a decurs totul, de când ai fost căutat de Inter, până ai semnat?

Pentru mine a fost o surpriză, după ce făcusem în ultimele 3 luni și proiectul de acolo, intenția mea era să rămân la Parma. A venit telefonul de la Inter, care voia să aibă o întâlnire cu mine. I-am cerut voie lui Cherubini (n.r. CEO-ul Parmei), în semn de mulțumire față de un club care mi-a dat o oportunitate. Când te sună Inter, pentru tot ce a reprezentat pentru mine, tot ce am făcut în acești ani, e o mândrie, o onoare. Acum sunt aici. Deci e clar ce s-a întâmplat în acele zile.

Ai vorbit cu Simone Inzaghi după numire?

Cu Simone am o relație bună, mereu am avut, când antrenam la U19, am menținut relația. L-am sunat înainte să mă caute Inter, pentru a-i ura succes în viitor, când am aflat că nu va continua. Din acea zi nu am mai vorbit.

Ai discutat cu Mourinho?

Cu Mister [Mourinho] am vorbit la telefon, da.

Ai primit mesaj de la foștii colegi de la Inter?

Avem un group chat de mulți ani, cu câștigătorii tripletei din 2010, am primit multe mesaje acolo. Am fost un grup frumos și încă suntem. Suntem prieteni pentru toată viața. Mi-a făcut mare plăcere să primesc mesaje de felicitare de la toți. Au fost și câteva mai speciale, dar vor rămâne între noi. Să am susținerea lor și să citesc felicitările celor care au scris o pagină importantă din istoria lui Inter îmi face mare plăcere și sunt onorat.

