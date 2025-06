„Nu cunoaște echipa” Daniel Pancu, replică pentru Mircea Lucescu, după meciul pierdut cu Spania U21

ROMÂNIA U21 - SPANIA U21 1-2. Daniel Pancu (47 de ani) a răspuns comentariilor făcute de Mircea Lucescu, după înfrângerea cu ibericii, la EURO 2025.

Selecționerul i-a transmis lui „Il Luce” că nu cunoaște lotul echipei de tineret la fel de bine cum o face el.

Mircea Lucescu, selecționerul României, a criticat jocul „tricolorilor mici” și schimbările făcute de Daniel Pancu.

România U21 a deschis rapid scorul, prin superexecuția lui Louis Munteanu ('4), dar s-a prăbușit după eliminarea lui Vladislav Blănuță ('84). Spania U21 a reușit remontada prin golurile marcate de Jauregiza ('85) și Roberto Fernandez Jaen ('88), iar tricolorii mici nu mai au nicio șansă de calificare.

Pancu, despre declarațiile lui Lucescu: „Nu cunoaște echipa”

Daniel Pancu a comentat declarațiile făcute de Mircea Lucescu și a explicat schimbările făcute.

„Domnul Lucescu nu cunoaște echipa cum o fac eu. Echipa era epuizată, era un consum mare fizic și psihic. Louis nu mai putea, Tavi nu mai putea. Nu a fost o problemă emoțională, nu mai puteam ține de minge. Mulți aveau crampe” , a spus Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

Selecționerul României U21 a efectuat patru schimbări în meciul cu Spania:

Marius Corbu a intrat în locul lui Cătălin Vulturar ('65)

Ianis Stoica i-a luat locul lui Tavi Popescu ('69)

Cristian Ignat l-a înlocuit pe Umit Akdag ('76)

Vladislav Blănuță a intrat în locul lui Louis Munteanu ('76).

Blănuță a fost eliminat la doar 8 minute după ce a fost introdus pe teren, lucru care a facilitat „remontada” Spaniei din finalul partidei.

Ce declarase Mircea Lucescu despre naționala lui Pancu

Selecționerul României a fost critic la adresa prestației României U21 din meciul cu Spania U21, de după deschiderea scorului.

Acesta a vorbit despre jocul echipei, schimbările făcute de Pancu și cartonașul roșu primit de Blănuță:

„Păcat de rezultat. Am cedat prea ușor. Era normal să scadă concentrarea. Se pot face greșeli. Putea fie și 2-0 la un moment dat și cred că ar fi reflectat ceea ce a fost în teren.

Ei au atacat tot timpul, noi ne-am apărat. Schimbările au dereglat puțin sistemul defensiv și au făcut ca teama de rezultat să îi facă pe jucătorii noștri să respingă mingi.

Eu tot vorbesc de starea emoțională, dar nu asta trebuie să primeze, ci rațiunea, liniștea, siguranța.

Când joci așa cum s-a întâmplat cu Blănuță, un fault absolut inutil... A fost starea lui emoțională.

Ei trebuie să înțeleagă că fotbalul nostru crește. Nu mai putem să ne permitem să intrăm pe teren într-o stare de inferioritate să considerăm că adversarul e mai bun ca noi.

Putea fi 2-0. Am avut șutul lui Grameni, nu înțeleg cum a tras așa! Starea emoțională l-a făcut să se precipite. Păcat.

Era un moment important pentru această generație, care termină cu această competiție și după se împrăștie. Câțiva o să ajungă și la echipa națională.

În orice caz, felicitări pentru băieți! Pentru modul în care s-au prezentat cu Italia și Spania. Nu ne-au fost cu nimic superiori. Am jucat de la egal la egal, ceea ce demonstrează că fotbalul românesc are potență, are viitor!” , a concluzionat Mircea Lucescu.

Clasamentul grupei României

Loc / Echipă Puncte 1. Spania 6 2. Italia 6 3. Slovacia 0 4. România 0

Programul din grupa României la turneul final

Miercuri, 11 iunie: Slovacia – Spania 2-3 | Italia – România 1-0

1-0 Sâmbătă, 14 iunie: Spania – România 2-1| Slovacia – Italia 0-1

2-1| Slovacia – Italia 0-1 Marți, 17 iunie: România – Slovacia (Bratislava, ora 22:00) | Spania – Italia (Trnava, ora 22:00)

Grupele EURO 2025

Grupa A: Slovacia, Spania, Italia, România

Grupa B: Cehia, Anglia, Germania, Slovenia

Grupa C: Portugalia, Franța, Polonia, Georgia

Grupa D: Finlanda, Țările de Jos, Ucraina, Danemarca

