Basarab Panduru (54 de ani) l-a lăudat pe Alexandru Stoian (17 ani) pentru golul marcat în meciul FCSB - CFR, încheiat 1-1.

Fostul internațional l-a criticat Aly Abeid (27 de ani) pentru că l-a pierdut pe tânărul mijlocaș din marcaj.

Formația bucureșteană a început perfect partida din Gruia și a deschis scorul în chiar secunda 19, prin tânărul Alexandru Stoian, care a finalizat din fața porții, după ce a primit o pasă excelentă de la Lixandru.

„Am avut meci, până la urmă, fără miză pentru FCSB, dar am avut goluri, am avut faze, am avut penalty, am avut cartonaş roşu, am avut nervi, am avut de toate la meciul ăsta. Nu părea că va fi mare lucru, dar a fost interesant.

Demarcarea aia... nu mă aşteptam. Aia e demarcare de mare atacant, nu de Stoian, care e copil. Mare atacant! Aly Abeid poate ţine pe cineva, dacă pe Stoian nu poate? Din poziţia aia, ori eşti fundaş dreapta, ori fundaş central. Tu nu poţi să-l ţii pe Stoian? Înseamnă că ai o mare problemă.

Dar demarcarea este excepţională. Demarcarea este incredibilă. Bravo, Stoian! Mingea esta la CFR, în loc să joci, să nu pierzi mingea, o dai la FCSB, dai mingea aiurea. Pierzi mingea acolo”, a declarat Panduru, conform primasport.ro.

VIDEO: Golul înscris de Alexandru Stoian în secunda 19

FCSB încheie sezonul cu un avans de 9 puncte față de urmăritoare, în timp ce ardelenii se mulțumesc cu locul secund și triumful din Cupa României.

Cele două rivale se vor reîntâlni în debutul sezonului viitor, pe 5 iulie, în Supercupa României.

