Un meci din Liga 5 din județul Timiș s-a transformat într-un adevărat scandal și a fost suspendat după ce arbitrul a fost agresat fizic de doi jucători ai echipei oaspete.

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Scenele reprobabile s-au petrecut la confruntarea dintre CS Unirea Sânnicolau Mare și ACS Pobeda Star Bîșnov , disputată la Baza Sportivă „Florin Constantinescu”.

FOTO. Arbitru luat la bătaie la un meci de Liga 5 din Timiș

Imediat după pauză, la scorul de 1-1, „centralul” Rareș Benghea, în vârstă de 21 de ani, a luat o decizie în defavoarea oaspeților, care i-a înfuriat pe doi dintre jucători.

Aceștia l-au lovit cu pumnii pe arbitru, care a decis oprirea definitivă a partidei, scrie gazetadinvest.ro.

„Ce are cu noi, bă”, a strigat unul dintre agresori. Nici al doilea nu s-a lăsat mai prejos: „Deja eşti nesimţit, bă! Tot te dai şmecher! La fiecare etapă te dai şmecher!”.

Ioan Mateescu, președintele AJF Timiș, a reacționat ferm după incident, condamnând agresiunea și cerând sancțiuni drastice pentru cei implicați, dar și intervenția autorităților.

„Sunt profund dezamăgit și revoltat de incidentul petrecut duminică, pe terenul de fotbal din Sânnicolau Mare. Este greu de acceptat ca, în anul 2026, să mai asistăm la asemenea acte de violență în competițiile sportive. În timpul partidei dintre CS Unirea Sânnicolau Mare și ACS Pobeda Star Bîșnov, un arbitru a fost lovit cu pumnul de doi jucători ai echipei oaspete, iar meciul a fost întrerupt la scorul de 1-1.

Ca președinte al AJF Timiș, condamn cu fermitate acest comportament și vreau să transmit un mesaj cât se poate de clar: nu vom tolera violența, indiferent cine o comite și indiferent de circumstanțe! Vom trata acest caz cu maximă seriozitate și vom susține aplicarea celor mai dure sancțiuni permise de regulamente.

În același timp, îmi doresc ca autoritățile statului să cerceteze cele întâmplate și să ia măsurile legale care se impun. Arbitrii sunt oameni care își dedică timpul și energia acestui sport. Pot exista greșeli, pot exista nemulțumiri și tensiuni, dar nimic nu justifică agresiunea fizică. Nu putem construi un fotbal mai bun dacă nu suntem capabili să ne respectăm unii pe ceilalți.

Sunt alături de arbitrul agresat și de toți cei care, săptămână de săptămână, contribuie la desfășurarea competițiilor noastre. Fotbalul județean trebuie să însemne pasiune, competiție și respect, nu teamă și violență!”, a transmis Ioan Mateescu potrivit sursei citate.

Incidentul va fi analizat de Comisia de Disciplină a AJF Timiș, iar formația oaspete riscă să piardă partida la masa verde, cu 0-3. De asemenea, cei doi agresori se pot alege cu sancțiuni severe.

Cazul a intrat și în atenția Poliției. IPJ Timiș a confirmat deschiderea unei anchete și întocmirea unui dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Comunicatul emis de ACS Pobeda Star Bîșnov

„Fair-play-ul trebuie să definească orice sport, inclusiv fotbalul. Lipsa acestuia face ca sportul să nu mai fie sport în adevăratul sens al cuvântului. El trebuie să fie prezent atât pe teren, cât și în afara acestuia.

Clubul nostru își cere public scuze pentru incidentele petrecute ieri cu ocazia meciului de fotbal Unirea Sânnicolau Mare II - Pobeda Dudeștii Vechi. Nemulțumirea față de unele decizii ale arbitrilor, chiar dacă se nasc «la cald» în timpul jocului, nu poate constitui o scuză pentru asemenea incidente. Scuzele noastre se îndreaptă către toți cei implicați, către spectatorii prezenți și către toți iubitorii fotbalului.

ACS Pobeda activează de mult timp în eșaloanele fotbalistice ale județului nostru, «Hristo Stoichkov Arena» fiind cunoscută atât pentru suprafața de joc, cât și pentru gardul despărțitor de înălțime mai mică decât a majorității stadioanelor.

În cele aproape două decenii de când am promovat în Liga a IV-a, pe stadionul nostru nu s-a petrecut niciun incident, lucru care denotă o tradiție a fotbalului și a fair-play-ului în susținerea echipei locale, care se pregătește de sărbătorirea unui veac de existență.

Această longevitate ne obligă să reprezentăm un exemplu în județ și să nu permitem unor incidente izolate să fie oglinda acestei frumoase povești a fotbalului bănățean.

Vă rugăm să primiți scuzele noastre.” a scris ACS Pobeda Star Bîșnov pe Facebook.

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