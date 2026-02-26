Astăzi se vor stabili echipele care vor accede în optimile de finală UEFA Europa League și Conference League din Play-off.

Din cele 16 meciuri azi din cupele europene am selectat 3 pentru a construi Biletul Zilei XBets.ro.

De această dată vom miza pe goluri în meciurile Viktoria Plzen vs Panathinaikos, Celta Vigo vs PAOK și Celje vs Drita.

Biletul Zilei XBets.ro – joi, 26.02.2026 – cota 3.47

Meci Pronostic Cotă Plzen vs Panathinaikos Peste 1,5 goluri 1.40 Celta Vigo vs PAOK Peste 1,5 goluri 1.34 Celje vs Drita GG 1.85

Biletul a fost plasat cu cota 3.47 la Betano. Dacă pronosticurile noastre se vor dovedi corecte, prin activarea Bonus Multiplu putem încasa 359 de lei.

Viktoria Plzen vs Panathinaikos – repetă cele două meciul spectaculos din tur?

În urmă cu o săptămână, la Atena, Plzen și Panthinaikos au terminat la egalitate, 2-2. Meciul din turul Play-off-ului Europa League a fost unul spectaculos. Cehii au deschis scorul, grecii au trecut în avantaj în minutul 61, pentru ca pe final Plzen să egaleze. Calificarea se joacă în această seară de la ora 19:45, pe Dosan Arena din Plzen.

Ambele echipe au liste interminabile cu jucători indisponibili, dar au arătat în weekend poftă de joc. Plzen a terminat fără gol derby-ul cu Sparta Praga, dar, deși a avut o posesie mai slabă, a fost echipa mai periculoasă cu 20 de șuturi, dintre care 7 pe poartă. Panathinaikos a câștigat cu 2-0 la OFI Creta și a demonstrat că are soluții pentru a înlocui absențele din lot.

PONT: Viktoria Plzen vs Panathinaikos – peste 1,5 goluri – cota 1.40

Celta Vigo vs PAOK – se impun spaniolii și în al treilea meci direct din acest sezon?

Celta Vigo și PAOK se înfruntă pentru a treia oară în acest sezon al UEFA Europa League. Meciul se joacă pe Estadio de Balaidos începând cu ora 22:00. Spaniolii au câștigat cele două meciuri anterioare: 3-1 acasă în Grupa Europa League și 2-1 la Atena în meciul tur din Play-off. Chiar dacă au un avans de un gol, ibericii trebuie să se întrebuințeze serios pentru a se califica. Grecii au arătat în multe momente că au suficiente resurse pentru a întoarce rezultatul.

Celta Vigo are un moral excelent înainte de acest meci decisiv după ce în weekend a învins-o pe Mallorca cu 2-0 și a urcat pe 6 în LaLiga. Echipa lui Răzvan Lucescu pare în ușoară criză de inspirație, dar și de personal. PAOK a terminat la egalitate ultimele două meciuri de campionat, iar pentru meciul din această seară nu se poate baza pe Konstantelias, Zivkovic, Lovren, Despotov și Taison.

PONT: Celta Vigo vs PAOK – Peste 1,5 goluri – cota 1.34

Celje vs Drita – reușesc gazdele să apere avantajul luat în meciul tur?

Meciul Celje – Drita, se joacă de la ora 19:45 în Slovenia. Gazdele au câștigat partida tur cu 3-2 și au luat o opțiune serioasă pentru a avansa în optimile de finală ale Conference League. Meciul a avut o desfășurare plină de suspans. Celje a luat rapid un avantaj de 2 goluri, a fost egalată în minutul 75 și a marcat golul victoriei în minutul 94.

Slovenii nu au jucat în acest weekend, astfel că au avut mai mult timp pentru recuperare. Albanezii de la Drita, pe care FCSB i-a învins de două ori în turul al treilea de calificare în Europa League, au învins cu 2-0 pe Llapi și au urcat în fotoliul de lider al campionatului din Albania.

PONT: Celje vs Drita – GG – cota 1.85

