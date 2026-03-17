Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal

Decizie-șoc luată de CAF: Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde” cu 3-0!

Senegal îi învinsese pe marocani în prelungirile finalei, scor 1-0, după un meci umbrit de un scandal imens.

Surpriză de proporții aproape de miezul nopții. La două luni distanță de la finala Cupei Africii, Confederația Africană de Fotbal i-a luat Senegalului trofeul!

Verdict incredibil: Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”!

Marocanii au făcut plângere la CAF, considerând că ar trebui să câștige la „masa verde” partida, după ce senegalezii s-au retras de pe teren și au stat la vestiare aproximativ 16 minute până să revină pe teren. Iar verdictul a fost unul favorabil!

CAF a considerat că Senegal a încălcat două articole din regulamentul competiției:

Dacă, indiferent de motiv, o echipă se retrage din competiție sau nu se prezintă la un meci, sau refuză să joace sau părăsește terenul înainte de fluierul final al meciului fără acordul arbitrului, va fi considerată învinsă și va fi eliminată definitiv din competiția curentă. Articolul 82

O echipă care încalcă articolele 82 și 83 va fi eliminată definitiv din competiție. Echipa va adversă va câștiga cu 3-0, dacă nu are un avantaj mai mare în momentul în care partida a fost întreruptă. În acel caz se va menține scorul de pe tabelă. Comitetul de Organizare poate lua măsuri suplimentare. Articolul 84

Astfel, Maroc își va trece în palmares un al doilea triumf în Cupa Africii, după trofeul câștigat în 1976. Senegal va rămâne doar cu cel din 2022.

Ce s-a întâmplat în finala Maroc - Senegal

Finalul celor 90 de minute a fost exploziv. Senegal a deschis scorul prin Ismaila Sarr, însă golul a fost anulat pentru un fault în atac.

Câteva minute mai târziu, la un corner al Marocului, VAR-ul a intervenit, iar arbitrul congolez Jean-Jacques Ndala a fost chemat să revadă faza. Și a dictat un penalty ușor pentru o tragere de tricou.

Senegalezii au protestat vehement, iar selecționerul Pape Thiaw a luat o decizie fără precedent în ultimul act al unui turneu final: le-a făcut semn jucătorilor să părăsească terenul!

Cei mai mulți l-au urmat la vestiare, nu și Sadio Mane, fostul star al lui Liverpool, care a rămas pe gazon încercând să-și convingă coechipierii să rămână pe teren. Apoi a mers și el la vestiare, unde a reușit să-i convingă să continue meciul.

După o pauză îndelungată, lovitura de la 11 metri a fost executată în cele din urmă de Brahim Diaz, golgheterul turneului și motorul Marocului în drumul spre finală..

Starul lui Real Madrid a încercat o „scăriță”, însă portarul Edouard Mendy i-a ghicit intenția și a rămas pe centru. A reținut balonul fără emoții și a împins meciul în prelungiri.

Imediat după reluarea jocului, în minutul 94, Senegal a dat lovitura prin Pape Gueye. Mijlocașul lui Villarreal a șutat violent de la marginea careului, balonul a izbit transversala și s-a oprit în plasă.

Marocul s-a aruncat în ofensivă, însă n-a reușit să marcheze golul care ar fi dus meciul la penalty-uri.

Pentru Senegal acesta era al doilea titlu din istorie, după cel din 2022.

Senegal - Maroc 1-0 (d. prel.)

A marcat: Gueye 94

Gueye 94 Senegal: E. Mendy - A. Mendy (Seck 77), Sarr, Niakhate, Diouf (Jacobs 106) - Camara (I. Sarr 77), I. Gueye, P. Gueye - I. Ndiaye (Mbaye 77), Jackson (C. Ndiaye 90+3), Mane

Bono - Hakimi, Aguerd, Masina (El Yamiq 89), Mazraoui (Igamane 98) - El Khannouss (Targhalline 80), El Aynaoui, Saibari (Salah 90+4) - Diaz (Akhomach 98), El Kaabi (En Nesyri 80), Ezzalzouli Antrenor: Walid Regragui

