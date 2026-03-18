CFR Cluj este amenințată cu depunctarea de Comisia de Disciplină și Etică a FRF. Detalii, mai jos în articol.

Cu toate că Iuliu Mureșan, președintele ardelenilor, a declarat la începutul lunii că a rezolvat toate problemele, iar echipa sa nu va fi depunctată, problemele par să continue pentru clujeni.

Comisia de Disciplină și Etică a FRF a anunțat că CFR Cluj riscă să fie depunctată și să nu mai poată transfera sau legitima jucători dacă nu-și va achita toate datoriile.

Clujenii au o lună la dispoziție pentru a face dovada plății tuturor datoriilor.

Suma datorată de ardeleni lui Marinescu este de 70.000 de euro, reprezentând un comision de transfer neonorat de 2 ani.

„Conform art. 85 din RD coroborat cu art. 24 lit. C al. 1. a din RSTJF, sancționează debitorul FC CFR 1907 Cluj SA cu penalitate de 3.000 lei și acordă un termen de grație de 5 zile pentru executarea integrală a obligațiilor de plată, față de creditorul Consultoria Internacional

Deportiva Marinescu SL.

Acordă termen în data de 15.04.2026, ora 15.00, dată la care debitorul FC CFR 1907 Cluj SA să prezinte dovada plății față de creditorul Consultoria Internacional Deportiva Marinescu SL conform Deciziei CAS din 03 decembrie 2025 pronunțată în cauza CAS 2025/O/11318 pentru a evita interzicerea dreptului de a transfera și/sau legitima jucători în calitate de club cesionar și depunctarea”, se arată în anunțul Comisiei de Disciplină și Etică a FRF.

În acest caz este vorba despre Lucian Marinescu, fost jucător în România la CSM Reșița și Rapid, care în prezent este impresar și directorul companiei Consultoria Internacional Deportiva Marinescu SL.

De-a lungul carierei sale, fostul mijlocaș a mai jucat pentru Salamanca (Spania), Farense, Coimbra, Chaves (Portugalia) sau Akratitos (Grecia).

CFR Cluj a reușit calificarea în play-off, acolo unde a început cu stângul. Echipa antrenată de Daniel Pancu a pierdut în prima etapă cu U Cluj, scor 1-2, după 11 victorii consecutive în campionat.

În acest moment, CFR se află pe locul 5, cu 27 de puncte acumulate. Urmează meciul cu Rapid de vineri, de la ora 21:45.

Iuliu Mureșan: „Situația este rezolvată”

Președintele formației din Gruia i-a liniștit pe fani, la începutul lunii martie, și a anunțat că are situația sub control, iar CFR Cluj nu va fi depunctată.

„Da, este rezolvată situația. Acum urmează să o plătim. Avem banii, este totul în regulă. Nu se pune problema de nicio depunctare”, a declarat Iuliu Mureșan, citat de digisport.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport