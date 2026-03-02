Radiografia unei rușini istorice Visul care a destabilizat FCSB » În acest sezon s-a aflat o singură dată pe loc de play-off +  Clienta echipelor mici +75 foto
FCSB are cel mai valoros lot din Liga 1 (foto: Sport Pictureas)
Radiografia unei rușini istorice Visul care a destabilizat FCSB » În acest sezon s-a aflat o singură dată pe loc de play-off + Clienta echipelor mici

Viorel Tudorache
Publicat: 02.03.2026, ora 23:42
Actualizat: 03.03.2026, ora 02:49
  • Pentru prima dată în „era Gigi Becali“, FCSB va juca în play-out.
  • Campioana a ratat calificarea în play-off după ce a pierdut 14 puncte din 30 posibile cu ultimele 5 clasate.

FCSB, campioana ultimelor două ediții de Liga 1, a ratat în premieră calificarea în play-off și va evolua în play-out, după un sezon regulat început dezastruos și gestionat haotic între obiectivele interne și cele europene.

FCSB a fost în play-off doar o etapă

Echipa lui Gigi Becali a început sezonul cu statutul de mare favorită, dar a intrat în vrie repede și în ciuda așteptărilor nu și-a mai regăsit parcursul regulat care să o aducă în play-off, acolo unde toată lumea o vedea.

FCSB s-a aflat pe loc de play-off doar o singură dată, după victoria cu Petrolul din etapa a 2-a, locul 6, cu 4 puncte.

La acel moment, primele șase clasate aveau același punctaj, departajate de golaveraj: 1. U Cluj, 2. Universitatea Craiova, 3. Rapid, 4. Farul, 5. CFR Cluj, 6. FCSB.

Opt meciuri la rând fără victorie: la 10 puncte de play-off în 10 etape

A urmat o serie de șapte meciuri fără victorie, care a aruncat-o pe FCSB în coada clasamentului, în zona retrogradării.

După primele 10 etape, FCSB era pe locul 13, la 16 puncte de liderul Universitatea Craiova, și la 10 puncte de play-off.

Bilanțul startului slab de sezon:

  • 7 puncte în 10 etape
  • o singură victorie (1-0 în deplasare cu FC Petrolul Ploiești)
  • patru egaluri
  • cinci înfrângeri
  • opt meciuri la rând fără victorie

Seria neagră din etapele 3-5 a fost definitorie: 1-2 cu FC Farul (acasă), 3-4 cu FC Dinamo (deplasare) și 0-1 cu Unirea Slobozia, pe teren propriu.

După etapele 7 și 8, FCSB a coborât până pe locul 14, loc de baraj, lângă nou-promovatele FK Csikszereda și Metaloglobus București. Din acel moment, campioana a alergat permanent după plutonul din vârful clasamentului.

Metaloglobus - FCSB FOTO GOLAZO (2).jpg
Metaloglobus - FCSB FOTO GOLAZO (2).jpg

Două tururi de forță: 33 de puncte în 14 meciuri. Insuficient pentru play-off

FCSB a revenit puternic în lupta pentru play-off în urma rezultatelor obținute între etapele 14 și 21. Campioana a avut cea mai bună perioadă stagională, reușind o serie de opt meciuri fără înfrângere, în care FCSB a acumulat 18 puncte din 24.

  • FCSB - UTA Arad 4-0
  • U Cluj - FCSB 0-2
  • Hermannstadt - FCSB 3-3
  • FCSB - Petrolul 1-1
  • Farul - FCSB 1-2
  • FCSB - Dinamo 0-0
  • Unirea Slobozia - FCSB 0-2
  • FCSB - Rapid 2-1

Secvența a fost întreruptă de înfrângerea cu FC Argeș (0-1) la Mioveni, urmată de un alt eșec dur pe teren propriu, 1-4 cu CFR Cluj, o altă contracandidată la play-off.

FCSB a mai avut un tur de forță în ultimele șase etape, câștigând 15 puncte din 18 posibile, dar performanța nu a fost suficientă pentru a prinde un loc în Top 6.

Campioana a reușit doar o singură dată să lege trei victorii la rând:

  • FCSB - Csikszereda 1-0 (etapa 24)
  • FCSB - FC Botoșani 2-1 (etapa 25)
  • Oțelul Galați - FCSB 1-4 (etapa 26)
39,25 milioane de euro
este valoarea de piață a lotului FCSB, cea mai mare din Liga 1. Următoarele sunt Rapid (29,1 mil. euro), Universitatea Craiova (28,65 mil. euro)

Europa, visul care a destabilizat FCSB în campionat

De data aceasta, FCSB a plătit scump participarea în Europa. Țelul lui Gigi Becali era să ajungă în UEFA Champions League.

Calificarea chinuită cu Inter Club d’Escaldes (4-3 la general, înfrângere 1-2 în Andorra) a fost însă primul avertisment că echipa nu mai are strălucirea din ultimii doi ani.

Visul pentru grupele din Champions League s-a încheiat rapid, după dubla pierdută rușinos cu KF Shkëndija (Macedonia de Nord), care a trimis campioana României pe traseul din Europa League.

Acolo, FCSB a trecut pe rând de Drita și Aberdeen, reușind calificarea în grupă. Performanța europeană a contrastat puternic cu situația din Liga 1, unde campioana se afla în subsolul clasamentului.

Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (16).jpg
Aberdeen - FCSB, play-off Europa League. Foto - sportpictures (16).jpg

Ironia lui Gigi Becali: „Aduceți-ne echipe să mai batem și noi pe cineva în campionat”

La acel moment, Becali a făcut haz de necaz, comentând ironic: „Lăsați-ne să ne pregătim de Europa League! Aduceți-ne echipe să mai batem și noi pe cineva în campionat”. Nu-și imagina ce avea să urmeze.

Pe 29 august 2025, când a avut loc tragerea la sorți a grupei UEL, FCSB era pe locul 14 în Liga 1, cu 5 puncte, după 7 runde.

Cu toate astea, patronul Gigi Becali declara superoptimist: „Îmi doresc trofeul. Prima dată să îi bat pe ăștia slabi și în finală să joc cu un adversar puternic”.

Realitatea a fost însă mult mai dură. FCSB n-a mai reușit calificarea în primăvară și a încheiat grupa Europa League pe locul 27, cu doar 7 puncte.

Rotațiile au bulversat echipa

Performanțele internaționale, oricât de spectaculoase ar fi fost câteva rezultate izolate, victorie cu Go Ahead Eagles (1-0), succes impresionant cu Feyenoord (4-3) și egal cu Fenerbahce (1-1), nu au compensat problemele interne și parcursul dezastruos din campionat.

Un factor major al ratării play-off-ului Ligii 1 poate fi pus și pe seama rotațiilor dese de jucători de la un meci la altul. Ultima victimă a lui Gigi Becali este portarul Ștefan Târnovanu, scos din echipă după 1-4 cu CFR Cluj și înlocuit cu juniorul Matei Popa (18 ani).

FC Argeș, singura echipă care a învins-o de două ori pe FCSB

Chiar dacă FCSB a recuperat teren în a doua parte a sezonului regulat și a urcat până pe locul 7 cu 46 de puncte după 29 de etape, startul modest și înfrângerile surprinzătoare cu Unirea Slobozia și Metaloglobus au cântărit greu. Nici „indirectele” n-au ajut-o pe FCSB în ultimele etape.

Chiar dacă termină la egalitate de puncte cu FC Argeș, rezultatele directe nu avantajează campioana. FCSB a pierdut ambele meciuri cu trupa din Trivale, singura căreia nu i-a luat niciun punct!

FCSB, echipă de locurile 10-12

Majoritatea specialiștilor erau convinși că roș-albaștrii se vor redresa după starul ratat și se vor califica în play-off. Când gluma s-a îngroșat, președintele LPF, Gino Iorgulescu, a încercat să dea de înțeles că „ar fi păcat să nu ajungă FCSB în play-off”.

Pe parcursul celor 29 de etape, FCSB a fluctuat între locurile 8 și 14, cel mai des regăsindu-se pe pozițiile 10 și 12, ocupate de câte cinci ori. Abia în finalul turului a urcat pe 7, iar cea mai bună clasare a fost locul 6, consemnat după etapa a doua.

EtapaMeci/ScorLoc/Puncte
1FCSB - Hermannstadt 1-111 / 1
2FC Petrolul - FCSB 0-16 / 4
3FCSB - Farul 1-29 / 4
4Dinamo - FCSB 4-312 / 4
5FCSB - Unirea Slobozia 0-113 / 4
6Rapid - FCSB 2-213 / 5
7FCSB - FC Argeș 0-214 / 5
8CFR Cluj - FCSB 2-214 / 6
9Csikszereda - FCSB 1-112 / 7
10FC Botoșani - FCSB 3-113 / 7
11FCSB - Oțelul Galați 1-012 / 10
12FCSB - Universitatea Craiova 1-012 / 13
13FC Metaloglobus - FCSB 2-112 / 13
14FCSB - UTA Arad 4-010 / 16
15U Cluj - FCSB 0-28 / 19
16Hermannstadt - FCSB 3-39 / 20
17FCSB - Petrolul 1-110 / 21
18Farul - FCSB 1-29 / 24
19FCSB - Dinamo 0-010 / 25
20Unirea Slobozia - FCSB 0-29 / 28
21FCSB - Rapid 2-19 / 31
22FC Argeș - FCSB 1-09 / 31
23FCSB - CFR Cluj 1-411 / 31
24FCSB - Csikszereda 1-011 / 34
25FCSB - FC Botoșani 2-110 / 37
26Oțelul Galați - FCSB 1-48 / 40
27Universitatea Craiova - FCSB 1-010 / 40
28FCSB - Metaloglobus 4-17 / 43
29UTA Arad - FCSB 2-47 / 46
14 puncte
din 30 a pierdut FCSB în meciurile cu ultimele cinci clasate, Metaloglobus, Hermannstadt, Unirea Slobozia, Csikszereda și Petrolul. Rezultatele confirmă regula că un campionat se câștigă cu echipele mici

Gigi Becali: „Nu mi-am imaginat, dar nu este o mare surpriză”

„Nu mi-am imaginat, dar nu este o mare surpriză. Din moment ce te bate Slobozia, te bate Metaloglobus, te bate FC Argeş de două ori, nu poţi să spui că e o surpriză”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport, asumându-și indirect că semnalele au existat încă din toamnă.

Florin Tănase a fost și mai tranșant: „Din campioana României să ajungi în play-out… E foarte rușinos! Nu ai voie să trăiești la acest club o asemenea rușine.

Asta se întâmplă când nu tratezi meciurile cum trebuie de la început. E clar că locul nostru nu e în play-out. Știm valoarea lotului, valoarea jucătorilor noștri”.

Declarațiile rezumă un sezon regulat început prost, gestionat haotic și încheiat cu o consecință istorică pentru club: locul 7 după 29 de etape, 46 de puncte și ratarea a încă unui obiectiv, după eliminarea din Cupa României.

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

gigi becali liga 1 analiza fcsb superliga play-out
fcsb 62 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 27 rapid 15 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 19

