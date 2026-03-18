Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat +45 foto
alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , George Neagu
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 15:39
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 15:44
  • Răzvan Burleanu (41 de ani) a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal.
  • Acesta l-a învins categoric pe contracandidatul său Ilie Drăgan (41 de ani), care a obținut doar 5 voturi.
  • Răzvan Burleanu mai are de trecut un hop: decizia TAS privind validitatea candidaturii pentru al patrulea mandat.

Adunarea Generală a FRF are loc astăzi, la Casa Fotbalului, în cadrul căreia au avut loc alegerile pentru următorul președinte al federației.

Haos înaintea alegerilor de la FRF La solicitarea GOLAZO.ro , FRF a anunțat marți seară câți membri au drept de vot:   „Va fi circ!". 
Haos înaintea alegerilor de la FRF La solicitarea GOLAZO.ro , FRF a anunțat marți seară câți membri au drept de vot: „Va fi circ!”.
15:32 Ilie Drăgan, dat afară din sala de conferințe

După rezultatele alegerilor, Ilie Drăgan a mers în sala de conferințe pentru a asculta discursul lui Răzvan Burleanu, dar ofițerul de presă l-a rugat să iasă afară.

Răzvan Burleanu, președintele FRF pentru a patra oară

Răzvan Burleanu a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal și a obținut, astfel, cel de-al patrulea său mandat pentru șefia FRF.

Au existat 264 de voturi, iar unul singur a fost anulat. Răzvan Burleanu a obținut 258 de voturi, în timp ce Ilie Drăgan a fost preferat doar de 5 membri.

14:47 Argăseală și Meszar, aleși în Comitetul Executiv al FRF

Cluburile au avut posibilitatea de a-și alege doi candidați pentru Comitetul Executiv.

Valeriu Argăseală și Alexandru Meszar, fiecare cu câte 13 voturi, vor ocupa aceste poziții, în timp ce Andrei Nicolescu a obținut 4 voturi.

13:58 Ilie Drăgan a contestat desfășurarea alegerilor

Nemulțumit că nu i s-a permis să își susțină discursul pregătit, Drăgan a acuzat că se confruntă cu o „dictatură”.

Tensiunile au escaladat în momentul în care s-a anunțat trecerea la votul pentru funcția de președinte, imediat după discursul lui Răzvan Burleanu, care a durat aproximativ 45 de minute.

„Acum se votează președintele? Vorbiți serios?”, a strigat Drăgan. Apoi, contracandidatul lui Burleanu a afirmat că se aștepta să se voteze membrii comitetului executiv, nu președintele, pentru că el nu a apucat să își țină discursul.

VIDEO. Ilie Drăgan, nemulțumit de poziționarea cabinelor de vot

Contracandidatul lui Răzvan Burleanu a fost nemulțumit de locul unde sunt amplasate cabinele de vot.

Drăgan a contestat acest lucru pentru că, din ultimele rânduri ale sălii, se putea observa votul fiecărui membru, iar, în opinia sa, acesta nu mai era secret.

VIDEO. Discursul lui Răzvan Burleanu de la Adunarea Generală a FRF

11:38 Mesajul lui Aleksander Ceferin, președintele UEFA, pentru Răzvan Burleanu

11:37 Mesajul lui Gianni Infantino, președintele FIFA, pentru Răzvan Burleanu

10:50 Încep să se strângă membri ai Adunării Generale a FRF

Mai multe personalități din lumea fotbalului românesc au început să se adune la Adunarea Generală a FRF.

264 de membri
din totalul de 275 sunt prezenți la Adunarea Generală a FRF

Până acum au ajuns Iuliu Mureșan, președintele clubului CFR Cluj, Valentin Badea, Adrian Mititelu, patronul clubului FCU Craiova sau Gino Iorgulescu, președintele LPF.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Victor Angelescu, președintele Rapidului, și Dani Coman, președintele clubului FC Argeș, au ajuns și ei la Casa Fotbalului.

Adunarea Generală a FRF de la Casa Fotbalului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO:ro

Alegeri FRF. LIVE de la 11:00. Burleanu vs. Drăgan

Și acest scrutin pare doar o simplă formalitate pentru Răzvan Burleanu, la fel cum s-a întâmplat și la precedentele trei:

  • 2014 - l-a învins pe Vasile Avram: 113-58 voturi;
  • 2018 - l-a învins pe Ionuț Lupescu: 168-78 voturi;
  • ⁠2022 - fost singurul candidat, a fost vot deschis (la vedere) și a fost ales în unanimitate.

Acum are un rival puțin cunoscut publicului larg, Ilie Drăgan, președintele clubului de juniori 3 Kids Sport, iar șansele unei surprize sunt infime.

Candidatură contestată

Ilie Drăgan a contestat deja la TAS eligibilitatea lui Răzvan Burleanu la aceste alegeri. Deși spera ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv să suspende alegerile, acesta a respins cererea și va analiza legalitatea candidaturii în următoarele săptămâni.

Deși statutul FRF limitează numărul de mandate la 3, Burleanu invocă faptul că modificarea a fost făcută pe durata primului său mandat. Astfel, ar fi luate în calcul doar cele două pe care le-a avut ulterior modificării.

FCSB anunță că va vota împotriva lui Burleanu

Deși e mare favorit, Burleanu ar fi pierdut sprijinul FCSB. Prin vocea lui Gigi Becali, campioana a anunțat că nu îl va mai vota pe actualul președinte. Mai mult, ar vrea să conteze alegerile la TAS.

„Am decis ca MM Stoica să se ducă miercuri la Adunarea Generală a FRF și va vota împotriva lui Răzvan Burleanu. După Adunare, vom merge la TAS și vom contesta alegerea lui Răzvan Burleanu în funcția de președinte.

Este în ilegalitate, nu mai avea dreptul să fie ales, pentru că a depășit numărul de mandate.

Nu am nimic cu Răzvan Burleanu, dar fac acest lucru pentru demnitatea mea. Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Alte 7 funcții puse în joc: duel FCSB - Dinamo pentru un post-cheie

Pe lângă postul de președinte, la alegerile FRF vor mai fi puse la bătaie alte 7 funcții importante din cadrul Comitetului Executiv.

Cea mai echilibrată luptă se anunță pentru cele două posturi de reprezentant al cluburilor de Liga 1, unde există o luptă în 3 între FCSB, UTA și Dinamo.

Candidează Valeriu Argăseală (FCSB), Alexandru Meszar (UTA), ambii aflați în funcție, alături de Andrei Nicolescu (Dinamo).

În schimb, pentru Liga 2, Liga 3 și fotbal feminin, candidează doar cei aflați în funcție, astfel că alegerile reprezintă doar o simplă formalitate.

Celelalte posturi pentru care se va vota la alegeri

Vicepreședinte FRF - reprezentant al fotbalului amator

  • Octavian Goga (în funcție)
  • Cristian Petrean

Reprezentanți ai cluburilor din Liga 2 (2 locuri)

  • Bogdan Bălănescu (FC Voluntari, în funcție)
  • Cristian Tănase (Chiajna, în funcție)

Reprezentanți ai cluburilor din Liga 3 (2 locuri)

  • Mihai Dăscălescu (Alba Iulia, în funcție)
  • Florea Spînu (CSO Filiași, în funcție)

Reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori

  • Cătălin Cighir (în funcție)
  • Ilie Drăgan

Reprezentant al cluburilor de fotbal feminin

  • Alin Ciobanu (în funcție)

Reprezentant al cluburilor de fotbal în sală

  • Cristian Vornicu (în funcție)
  • Auraș Brașoveanu

Haos înaintea alegerilor de la FRF La solicitarea GOLAZO.ro , FRF a anunțat marți seară câți membri au drept de vot:   „Va fi circ!”. 
Trucul lui Burleanu Președintele FRF susține că face la fel ca Infantino și Ceferin la FIFA și UEFA, dar situația e alta
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO:  Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
CFR, amenințată cu depunctarea  Decizia luată de  Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Dan Udrea Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
„Cine e măscăriciul ăsta” Răzvan Burleanu și-a jignit contracandidatul: „Fetița mea a întrebat-o asta pe soția mea”
A murit Sorin Tufan Fotbalistul care a jucat în anii '90 la Farul și Steaua și-a pierdut viața în accidentul naval de la Midia
Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Moralitatea dinastiei Burleanu

Meci bun, arbitraj de județeană

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Corbu de pretutindeni

Fede Valverde, jucătorul infinit

Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

„Mașina de tocat carne”

Firescul nefiresc

Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Să mori de râs

Și tu, Mirele?

12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Semnul monstrului, semnul curajului

Secretul din Dubai

Ne ceartă Tase și Pancu!

„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că  „aruncă” banii instituției
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa!  Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta
