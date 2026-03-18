Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat

Răzvan Burleanu (41 de ani) a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal.

Acesta l-a învins categoric pe contracandidatul său Ilie Drăgan (41 de ani), care a obținut doar 5 voturi.

Răzvan Burleanu mai are de trecut un hop: decizia TAS privind validitatea candidaturii pentru al patrulea mandat.

Adunarea Generală a FRF are loc astăzi, la Casa Fotbalului, în cadrul căreia au avut loc alegerile pentru următorul președinte al federației.

După rezultatele alegerilor, Ilie Drăgan a mers în sala de conferințe pentru a asculta discursul lui Răzvan Burleanu, dar ofițerul de presă l-a rugat să iasă afară.

Răzvan Burleanu, președintele FRF pentru a patra oară

Răzvan Burleanu a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal și a obținut, astfel, cel de-al patrulea său mandat pentru șefia FRF.

Au existat 264 de voturi, iar unul singur a fost anulat. Răzvan Burleanu a obținut 258 de voturi, în timp ce Ilie Drăgan a fost preferat doar de 5 membri.

Știrea inițială

Cluburile au avut posibilitatea de a-și alege doi candidați pentru Comitetul Executiv.

Valeriu Argăseală și Alexandru Meszar, fiecare cu câte 13 voturi, vor ocupa aceste poziții, în timp ce Andrei Nicolescu a obținut 4 voturi.

Nemulțumit că nu i s-a permis să își susțină discursul pregătit, Drăgan a acuzat că se confruntă cu o „dictatură”.

Tensiunile au escaladat în momentul în care s-a anunțat trecerea la votul pentru funcția de președinte, imediat după discursul lui Răzvan Burleanu, care a durat aproximativ 45 de minute.

„Acum se votează președintele? Vorbiți serios?”, a strigat Drăgan. Apoi, contracandidatul lui Burleanu a afirmat că se aștepta să se voteze membrii comitetului executiv, nu președintele, pentru că el nu a apucat să își țină discursul.

VIDEO. Ilie Drăgan, nemulțumit de poziționarea cabinelor de vot

Contracandidatul lui Răzvan Burleanu a fost nemulțumit de locul unde sunt amplasate cabinele de vot.

Drăgan a contestat acest lucru pentru că, din ultimele rânduri ale sălii, se putea observa votul fiecărui membru, iar, în opinia sa, acesta nu mai era secret.

VIDEO. Discursul lui Răzvan Burleanu de la Adunarea Generală a FRF

Mai multe personalități din lumea fotbalului românesc au început să se adune la Adunarea Generală a FRF.

264 de membri din totalul de 275 sunt prezenți la Adunarea Generală a FRF

Până acum au ajuns Iuliu Mureșan, președintele clubului CFR Cluj, Valentin Badea, Adrian Mititelu, patronul clubului FCU Craiova sau Gino Iorgulescu, președintele LPF.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Victor Angelescu, președintele Rapidului, și Dani Coman, președintele clubului FC Argeș, au ajuns și ei la Casa Fotbalului.

Alegeri FRF. LIVE de la 11:00. Burleanu vs. Drăgan

Și acest scrutin pare doar o simplă formalitate pentru Răzvan Burleanu, la fel cum s-a întâmplat și la precedentele trei:

2014 - l-a învins pe Vasile Avram: 113-58 voturi;

2018 - l-a învins pe Ionuț Lupescu: 168-78 voturi;

⁠2022 - fost singurul candidat, a fost vot deschis (la vedere) și a fost ales în unanimitate.

Acum are un rival puțin cunoscut publicului larg, Ilie Drăgan, președintele clubului de juniori 3 Kids Sport, iar șansele unei surprize sunt infime.

Candidatură contestată

Ilie Drăgan a contestat deja la TAS eligibilitatea lui Răzvan Burleanu la aceste alegeri. Deși spera ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv să suspende alegerile, acesta a respins cererea și va analiza legalitatea candidaturii în următoarele săptămâni.

Deși statutul FRF limitează numărul de mandate la 3, Burleanu invocă faptul că modificarea a fost făcută pe durata primului său mandat. Astfel, ar fi luate în calcul doar cele două pe care le-a avut ulterior modificării.

FCSB anunță că va vota împotriva lui Burleanu

Deși e mare favorit, Burleanu ar fi pierdut sprijinul FCSB. Prin vocea lui Gigi Becali, campioana a anunțat că nu îl va mai vota pe actualul președinte. Mai mult, ar vrea să conteze alegerile la TAS.

„Am decis ca MM Stoica să se ducă miercuri la Adunarea Generală a FRF și va vota împotriva lui Răzvan Burleanu. După Adunare, vom merge la TAS și vom contesta alegerea lui Răzvan Burleanu în funcția de președinte.

Este în ilegalitate, nu mai avea dreptul să fie ales, pentru că a depășit numărul de mandate.

Nu am nimic cu Răzvan Burleanu, dar fac acest lucru pentru demnitatea mea. Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Alte 7 funcții puse în joc: duel FCSB - Dinamo pentru un post-cheie

Pe lângă postul de președinte, la alegerile FRF vor mai fi puse la bătaie alte 7 funcții importante din cadrul Comitetului Executiv.

Cea mai echilibrată luptă se anunță pentru cele două posturi de reprezentant al cluburilor de Liga 1, unde există o luptă în 3 între FCSB, UTA și Dinamo.

Candidează Valeriu Argăseală (FCSB), Alexandru Meszar (UTA), ambii aflați în funcție, alături de Andrei Nicolescu (Dinamo).

În schimb, pentru Liga 2, Liga 3 și fotbal feminin, candidează doar cei aflați în funcție, astfel că alegerile reprezintă doar o simplă formalitate.

Celelalte posturi pentru care se va vota la alegeri

Vicepreședinte FRF - reprezentant al fotbalului amator

Octavian Goga (în funcție)

Cristian Petrean

Reprezentanți ai cluburilor din Liga 2 (2 locuri)

Bogdan Bălănescu (FC Voluntari, în funcție)

Cristian Tănase (Chiajna, în funcție)

Reprezentanți ai cluburilor din Liga 3 (2 locuri)

Mihai Dăscălescu (Alba Iulia, în funcție)

Florea Spînu (CSO Filiași, în funcție)

Reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii și juniori

Cătălin Cighir (în funcție)

Ilie Drăgan

Reprezentant al cluburilor de fotbal feminin

Alin Ciobanu (în funcție)

Reprezentant al cluburilor de fotbal în sală

Cristian Vornicu (în funcție)

Auraș Brașoveanu

