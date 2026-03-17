CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!

Publicat: 17.03.2026, ora 21:48
Actualizat: 17.03.2026, ora 21:54
  • Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a înaintat o acțiune la Curtea de Apel București (CAB) prin care solicită să se constate că omul de afaceri Gigi Nețoiu a avut calitatea de lucrător al fostei poliției politice.

Fostul acționar de la Dinamo și Universitatea Craiova este acuzat că în perioada de dinainte de decembrie 1989, când activa în cadrul Securității comuniste, ar fi încălcat drepturi fundamentale ale omului pentru persoanele urmărite de respectiva instituție.

CNSAS solicită instanței confirmarea că Gigi Nețoiu a fost ofițer al Securității!

În acest moment, acțiunea depusă la Curtea de Apel București nu a primit, încă, un prim termen de judecată, informează g4media.ro.

Verificarea lui Nețoiu a avut loc pe fondul candidaturii sale la Primăria Capitalei în alegerile din 2025.

Potrivit legii, toți candidații născuți înainte de 22 decembrie 1973 sunt supuși verificării arhivelor CNSAS.

Nețoiu a trecut prin această procedură și în 2012, când a fost ales parlamentar, primind atunci documentul oficial care atesta că nu a fost implicat în activități de poliție politică în calitate de ofițer al Securității.

Situația s-a schimbat!

De această dată, situația s-a schimbat. Pe 5 decembrie 2025, CNSAS a informat, într-un comunicat de presă:

„Pentru domnul Nețoiu Gheorghe, n. 01.08.1959, candidat la funcția de primar general al Municipiului București, CNSAS a primit la data de 25.11.2025, informații noi și neprocesate, respectiv, o fișă de evidență cadre, din care rezultă faptul că a fost cadru al Securității Municipiului București în perioada 1985-1989. Verificările prevăzute de OUG 24/2008 sunt în curs de finalizare, rezultatul acestora urmând să fie comunicat cu celeritate opiniei publice”.

Pe baza documentelor identificate în arhive, Colegiul CNSAS a hotărât că Nețoiu a avut calitatea de lucrător al Securității și a desfășurat activități de poliție politică. Decizia urmează să fie validată de un complet de judecată la Curtea de Apel București.

Gigi Nețoiu: „Asiguram deplasarea domnului Ceaușescu”

Într-un interviu acordat anul trecut, Nețoiu recunoștea că a fost cadru al Securităţii Municipiului Bucureşti, în perioada 1985-1989

„Era în 1985, eu ieşisem ofiţer de informaţii şi lucram la Serviciul 510, ce aparţinea de Direcţia a 5-a. Asiguram deplasarea domnului Ceauşescu (…)

Eu eram tânăr ofiţer atunci şi aveam în subordine cam 150 de subofiţeri. Şi vă daţi seama, când intrau acolo toţi erau aliniaţi, că trecea coloana oficială al lui Nicolae Ceaușescu, pe-acolo prin faţă pe la ASE”, spunea Nețoiu, citat de fanatik.ro.

Ieșit la începutul anului 2025 din fotbal, fostul acționar de la Dinamo sau U Craiova a decis să candideze indepndent la alegerile pentru Primăria Capitalei, însă a obținut un procentaj infim.

Nețoiu a obținut doar 1.104 voturi, mai puțin și decât Eugen Teodorovici, un candidat care se retrăsese oficial din cursă cu patru zile înaintea alegerilor și care a obținut 1.610 voturi.

În cele din urmă, câștigător a fost Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care a candidat din partea PNL.

Condamnat la trei ani și patru luni de închisoare

Om de afaceri și fost parlamentar PP-DD în perioada 2012-2014, Gigi Nețoiu a devenit cunoscut publicului prin implicarea în fotbal, ca acționar al cluburilor Rocar București, FC Dinamo București și FC Universitatea Craiova.

În 2014, a fost condamnat la peste trei ani de închisoare pentru evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani, în dosarul denumit „Dosarul Transferurilor”.

În decembrie 2015, a fost eliberat condiționat, după ce a executat un an și zece luni.

