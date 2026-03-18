Președintele FCSB, schimbat După o lungă absență provocată de o boală complicată, Valeriu Argăseală a apărut în public slăbit

Valeriu Argăseală (70 de ani), președintele clubului FCSB, a avut o apariție publică după problemele de sănătate grave cu care s-a confruntat.

Oficialul de la FCSB, vizibil slăbit, a fost supus unei intervenții chirurgicale complicate anul trecut, în Franța.

Argăseală, care deține și funcția de reprezentant al cluburilor din Liga 1 în cadrul Federației Române de Fotbal (FRF), este prezent la Adunarea Generală desfășurată la Casa Fotbalului.

Valeriu Argăseală, vizibil schimbat după problemele de sănătate

Oficialul a trecut printr-o intervenție vara trecută, fiind operat în Franța.

De atunci, a mai avut o apariție publică, fiind prezent în tribune la meciul echipei de tineret a FCSB din UEFA Youth League, contra croaților de la Lokomotiva Zagreb, câștigat cu 3–2.

Acum, Argăseală este prezent la Casa Fotbalului pentru alegerile FRF, în care Răzvan Burleanu candidează pentru un al patrulea mandat în fața lui Ilie Drăgan.

Oficialul a fost surprins discutând alături de Burleanu și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului.

Ulterior, Argăseală s-a așezat la masă împreună cu prim-vicepreședintele Gino Iorgulescu și cu Alexandru Meszar, cel de-al doilea reprezentant al cluburilor din Liga 1.

Fostul arbitru Valeriu Argăseală deține funcția de președinte al clubului FCSB din 2007.

Valeriu Argăseală la finalul sezonului 2024-2025, când FCSB a obținut titlul. Foto: Sportpictures

