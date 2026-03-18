Campionate

Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO: Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux

alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 12:42
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 12:50
  • Carlos Tevez (42 de ani) a deschis ușile impresionantei sale vile, iar imaginile sunt spectaculoase. Fostul fotbalist, în prezent antrenor la CA Talleres, din Argentina, le-a făcut un tur complet al proprietății foștilor colegi de la United, Patrice Evra și Park Ji-Sung.
  • Proprietatea fostului internațional argentinian se remarcă prin dimensiuni și amenajări, fiind asemănătoare cu un complex de tip resort.

Carlos Tevez (42 de ani), fost fotbalist la Manchester United, Manchester City sau Juventus, a câștigat sume uriașe de-a lungul carierei.

În Europa (Premier League, Serie A), salariile sale erau foarte mari, de câteva milioane de euro anual la fiecare contract.

Penultima sa aventură ca fotbalist, la Shanghai Shenhua (2016-2018), i-a adus argentinianului unul dintre cele mai mari salarii din istoria fotbalului, aproximativ 38–39 milioane de euro pe an, echivalentul a circa 580.000 de euro pe săptămână!

Piscină cu cascadă, muzeu personal și facilități ca ale unui resort de lux

Patrice Evra și Park Ji-Sung, foști colegi cu Tevez la United, i-au făcut o vizită argentinianului.

Imaginile de pe proprietatea lui Tevez arată un hol de intrare impunător, cu finisaje din marmură și uși duble, care duc către un living open-space de mari dimensiuni. Spațiul principal include zone de relaxare, dining și un minibar, scrie thesun.co.uk.

Elementul central al locuinței este un coridor amenajat ca un muzeu unde sunt expuse tricouri, trofee și fotografii din cariera lui Tevez, inclusiv din perioadele petrecute la Boca Juniors, Manchester United, Manchester City și Juventus. Imaginile mai arată și un coridor lung, decorat cu momente importante din parcursul său sportiv.

În interior se mai găsesc:

  • o masă de fotbal personalizată, inspirată de stadionul Boca Juniors
  • zone de divertisment și petrecere, inclusiv spații tematice și de relaxare
  • o zonă de grătar și cooking în aer liber

Partea exterioară a proprietății include o grădină extinsă și mai multe facilități de relaxare. Printre acestea se numără:

  • o piscină de mari dimensiuni, cu elemente decorative precum cascade și stânci
  • zone de joacă și divertisment, inclusiv tobogane și structuri gonflabile
  • spații amenajate pentru petreceri, cu mese și minibar în aer liber
  • o zonă asemănătoare cu un mini-parc de distracții

Deși nu există o cifră oficială, câștigurile totale din salarii, bonusuri și prime sunt estimate la peste 100 de milioane de euro.

Conform celebritynetworth.com, averea lui Tevez se ridică la peste 30 de milioane de euro.

29 de trofee
a câștigat Tevez de-a lungul carierei. E printre cei mai titrați fotbaliști argentinieni

Top stiri
Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”
Superliga
18.03
Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”
Citește mai mult
Dinamo amenință FRF Clubul n-a primit răspuns de la CCA în privința arbitrajului cu Rapid: „Vom sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european”
Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant
Ciclism
18.03
Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant
Citește mai mult
Postare revoltătoare La doi ani după ce și-a omorât soția, fostul campion mondial a revenit cu un mesaj șocant
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Nationala
18.03
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Citește mai mult
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Ștefan cel Mare, cu mașină răsturnată în dreptul Spitalului Colentina. Trafic aproape blocat în zonă
B365
18.03
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Ștefan cel Mare, cu mașină răsturnată în dreptul Spitalului Colentina. Trafic aproape blocat în zonă
Citește mai mult
FOTO | Accident grav pe Șoseaua Ștefan cel Mare, cu mașină răsturnată în dreptul Spitalului Colentina. Trafic aproape blocat în zonă

Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 41 rapid 45 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
19.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share