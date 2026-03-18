Manchester City, out din Liga Campionilor Real Madrid s-a impus și pe Etihad! S-a stabilit primul sfert de finală + Sporting, remontada de poveste 
George Neagu , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 00:00
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 01:21
  • Real Madrid s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor, după ce a învins-o pe Manchester City pe Etihad, scor 1-2.
  • Arsenal, PSG și Sporting îi urmează pe „galactici” în următoarea rundă.

„Galacticii” porneau pe Etihad cu un avantaj de 3 goluri după meciul tur. Și au reușit să și-l mărească rapid. În minutul 22, Bernardo Silva a respins cu mâna un balon de pe linia porții și, după o analiză lungă în camera VAR, Real Madrid a primit o lovitură de pedeapsă.

Mai mult, mijlocașul portughez al lui City a fost eliminat. Vinicius l-a învins pe Donnarumma fără emoții, iar șansele unei reveniri erau deja compromise pentru City.

Decizia luată de TAS  A fost analizată cererea de suspendare a Adunării Generale. Ce se va întâmpla cu Răzvan Burleanu
Citește și
Decizia luată de TAS A fost analizată cererea de suspendare a Adunării Generale. Ce se va întâmpla cu Răzvan Burleanu
Citește mai mult
Decizia luată de TAS  A fost analizată cererea de suspendare a Adunării Generale. Ce se va întâmpla cu Răzvan Burleanu

Haaland le-a mai dat speranțe englezilor, după ce a restabilit egalitatea, în minutul 41, dar City nu a mai putut să înscrie alte goluri pe parcursul partidei.

După o repriză încinsă cu multe ocazii și goluri anulate de ambele părți, Vinicius și-a trecut în cont „dubla” și a închis meciul.

În celelalte dueluri ale serii, Arsenal și PSG au obținut și ele biletele pentru sferturi. Londonezii au învins-o pe Bayer Leverkusen, 2-0, după 1-1 în tur, în timp ce PSG s-a impus și pe Stamford Bridge în fața lui Chelsea, 3-0, după 5-2 în tur.

Sporting, remontada de vis

În primul meci al zilei, Sporting a reușit o revenire de poveste. După victoria surprinzătoare din tur, 3-0, Bodo/Glimt a clacat în Portugalia.

Inacio (34), Goncalves (61) și Luis Suarez (78) au împins meciul în prelungiri, unde Sporting și-a continuat asediul la poarta norvegienilor. Gazdele au mai marcat prin Araujo (92) și Nel (120+1) și au obținut în premieră calificarea în sferturi.

S-a stabilit și primul meci din sferturile de finală: Arsenal o va întâlni pe Sporting. Meciurile sunt programate pe 7-8, la Lisabona, și 14-15 aprilie, la Londra.

Manchester City - REAL MADRID 1-2 (0-3 în tur)

  • Au marcat: Haaland (min. 41) / Vinicius (min. 22 pen., 90+3)
  • Arbitru: Clément Turpin, Asistenți: Nicolas Danos, Benjamin Pages, VAR: Jérôme Brisard, AVAR: Bastien Dechepy
  • Stadion: Etihad Stadium

ARSENAL - Bayer Leverkusen 2-0 (1-1 în tur)

  • Au marcat: Eze (min. 36), Rice (min. 63)
  • Arbitru: Danny Makkelie, Asistenți: Hessel Steegstra, Jan de Vries, VAR: Dennis Higler, AVAR: Pol van Boekel
  • Stadion: Arsenal Stadium

Chelsea - PSG 0-3 (2-5 în tur)

  • Au marcat: Kvaratskhelia (min. 6), Barcola (min. 14), Mayulu (min. 62)
  • Arbitru: Slavko Vinčić, Asistenți: Tomaž Klančnik, Andraž Kovačič, VAR: Christian Dingert, AVAR: Robert Schröder
  • Stadion: Stamford Bridge

Sporting - Bodo/Glimt 5-0 d. prel. (0-3 în tur)

  • Au marcat: Inacio (min. 34), Goncalves (min. 61), Suarez (min. 78 pen.), Araujo (min. 92), Nel (min. 120+1)
  • Arbitru: Sandro Schärer, Asistenți: Jonas Erni, Susanne Küng, VAR: Fedayi San, AVAR: Andrew Dallas
  • Stadion: Estádio José Alvalade
Tabloul UCL în fazele eliminatorii/ Foto: uefa.com

Echipele care se vor califica în sferturi urmează parcursul din tabel până în finală și, la fel ca în rundele anterioare, echipa din rândul de jos al fiecărei perechi va juca returul dublei respective pe teren propriu.

Câștigătoarea semifinalei din partea argintie a tabelului va fi desemnată echipa gazdă pentru finală.

Programul fazelor eliminatorii din Liga Campionilor:

  • Optimi de finală: 10/11 și 17/18 martie 2026 
  • Sferturi de finală: 7/8 și 14/15 aprilie 2026 
  • Semifinale: 28/29 aprilie și 5/6 mai 2026 
  • Finala: 30 mai 2026 (Budapesta)

Citește și

Decizia luată de TAS  A fost analizată cererea de suspendare a Adunării Generale. Ce se va întâmpla cu Răzvan Burleanu
Superliga
15:03
Decizia luată de TAS A fost analizată cererea de suspendare a Adunării Generale. Ce se va întâmpla cu Răzvan Burleanu
Citește mai mult
Decizia luată de TAS  A fost analizată cererea de suspendare a Adunării Generale. Ce se va întâmpla cu Răzvan Burleanu
Lupescu, amenințare pentru Burleanu! Sunat de GOLAZO.ro, fostul internațional a avut o replică scurtă la acuzațiile șefului FRF: „Problemele lui sunt mai mari”
Superliga
15:00
Lupescu, amenințare pentru Burleanu! Sunat de GOLAZO.ro, fostul internațional a avut o replică scurtă la acuzațiile șefului FRF: „Problemele lui sunt mai mari”
Citește mai mult
Lupescu, amenințare pentru Burleanu! Sunat de GOLAZO.ro, fostul internațional a avut o replică scurtă la acuzațiile șefului FRF: „Problemele lui sunt mai mari”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
Știrile zilei din sport
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO:  Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Campionate
12:42
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO: Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Citește mai mult
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO:  Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Nationala
15:39
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Citește mai mult
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
Campionate
17.03
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
Citește mai mult
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
CFR, amenințată cu depunctarea  Decizia luată de  Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Superliga
10:56
CFR, amenințată cu depunctarea Decizia luată de Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Citește mai mult
CFR, amenințată cu depunctarea  Decizia luată de  Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:03
Dan Udrea Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Dan Udrea Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
15:17
„Cine e măscăriciul ăsta” Răzvan Burleanu și-a jignit contracandidatul: „Fetița mea a întrebat-o asta pe soția mea”
„Cine e măscăriciul ăsta” Răzvan Burleanu și-a jignit contracandidatul: „Fetița mea a întrebat-o asta pe soția mea”
15:39
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
14:46
A murit Sorin Tufan Fotbalistul care a jucat în anii '90 la Farul și Steaua și-a pierdut viața în accidentul naval de la Midia
A murit Sorin Tufan Fotbalistul care a jucat în anii '90 la Farul și Steaua și-a pierdut viața în accidentul naval de la Midia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
