Manchester City, out din Liga Campionilor Real Madrid s-a impus și pe Etihad! S-a stabilit primul sfert de finală + Sporting, remontada de poveste 

Real Madrid s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor, după ce a învins-o pe Manchester City pe Etihad, scor 1-2.

Arsenal, PSG și Sporting îi urmează pe „galactici” în următoarea rundă.

„Galacticii” porneau pe Etihad cu un avantaj de 3 goluri după meciul tur. Și au reușit să și-l mărească rapid. În minutul 22, Bernardo Silva a respins cu mâna un balon de pe linia porții și, după o analiză lungă în camera VAR, Real Madrid a primit o lovitură de pedeapsă.

Mai mult, mijlocașul portughez al lui City a fost eliminat. Vinicius l-a învins pe Donnarumma fără emoții, iar șansele unei reveniri erau deja compromise pentru City.

Manchester City, out din Liga Campionilor! Real Madrid s-a impus și pe Etihad

Haaland le-a mai dat speranțe englezilor, după ce a restabilit egalitatea, în minutul 41, dar City nu a mai putut să înscrie alte goluri pe parcursul partidei.

După o repriză încinsă cu multe ocazii și goluri anulate de ambele părți, Vinicius și-a trecut în cont „dubla” și a închis meciul.

În celelalte dueluri ale serii, Arsenal și PSG au obținut și ele biletele pentru sferturi. Londonezii au învins-o pe Bayer Leverkusen, 2-0, după 1-1 în tur, în timp ce PSG s-a impus și pe Stamford Bridge în fața lui Chelsea, 3-0, după 5-2 în tur.

Sporting, remontada de vis

În primul meci al zilei, Sporting a reușit o revenire de poveste. După victoria surprinzătoare din tur, 3-0, Bodo/Glimt a clacat în Portugalia.

Inacio (34), Goncalves (61) și Luis Suarez (78) au împins meciul în prelungiri, unde Sporting și-a continuat asediul la poarta norvegienilor. Gazdele au mai marcat prin Araujo (92) și Nel (120+1) și au obținut în premieră calificarea în sferturi.

S-a stabilit și primul meci din sferturile de finală: Arsenal o va întâlni pe Sporting. Meciurile sunt programate pe 7-8, la Lisabona, și 14-15 aprilie, la Londra.

Manchester City - REAL MADRID 1-2 ( 0-3 în tur)

Au marcat: Haaland (min. 41) / Vinicius (min. 22 pen., 90+3)

Arbitru : Clément Turpin, Asistenți : Nicolas Danos, Benjamin Pages, VAR : Jérôme Brisard, AVAR : Bastien Dechepy

: Clément Turpin, : Nicolas Danos, Benjamin Pages, : Jérôme Brisard, : Bastien Dechepy Stadion: Etihad Stadium

ARSENAL - Bayer Leverkusen 2-0 ( 1-1 în tur)

Au marcat: Eze (min. 36), Rice (min. 63)

Arbitru : Danny Makkelie, Asistenți : Hessel Steegstra, Jan de Vries, VAR : Dennis Higler, AVAR : Pol van Boekel

: Danny Makkelie, : Hessel Steegstra, Jan de Vries, : Dennis Higler, : Pol van Boekel Stadion: Arsenal Stadium

Chelsea - PSG 0-3 ( 2-5 în tur)

Au marcat: Kvaratskhelia (min. 6), Barcola (min. 14), Mayulu (min. 62)

Arbitru : Slavko Vinčić, Asistenți : Tomaž Klančnik, Andraž Kovačič, VAR : Christian Dingert, AVAR : Robert Schröder

: Slavko Vinčić, : Tomaž Klančnik, Andraž Kovačič, : Christian Dingert, : Robert Schröder Stadion: Stamford Bridge

Sporting - Bodo/Glimt 5-0 d. prel. ( 0-3 în tur)

Au marcat: Inacio (min. 34), Goncalves (min. 61), Suarez (min. 78 pen.), Araujo (min. 92), Nel (min. 120+1)

Arbitru : Sandro Schärer, Asistenți : Jonas Erni, Susanne Küng, VAR : Fedayi San, AVAR : Andrew Dallas

: Sandro Schärer, : Jonas Erni, Susanne Küng, : Fedayi San, : Andrew Dallas Stadion: Estádio José Alvalade

Tabloul UCL în fazele eliminatorii/ Foto: uefa.com

Echipele care se vor califica în sferturi urmează parcursul din tabel până în finală și, la fel ca în rundele anterioare, echipa din rândul de jos al fiecărei perechi va juca returul dublei respective pe teren propriu.

Câștigătoarea semifinalei din partea argintie a tabelului va fi desemnată echipa gazdă pentru finală.

Programul fazelor eliminatorii din Liga Campionilor:

Optimi de finală: 10/11 și 17/18 martie 2026

Sferturi de finală: 7/8 și 14/15 aprilie 2026

Semifinale: 28/29 aprilie și 5/6 mai 2026

Finala: 30 mai 2026 (Budapesta)

