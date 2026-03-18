Giuleștiul, închis parțial Rapid, sancțiune drastică! Amendă maximă și 10 sectoare închise!
Suporteri la meciul Rapid - U Craiova. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

Giuleștiul, închis parțial Rapid, sancțiune drastică! Amendă maximă și 10 sectoare închise!

alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 16:41
  • Clubul Rapid a fost sancționat dur de Comisia de Disciplină, ca urmare a incidentelor produse în timpul meciului cu U Craiova (1-1).
  • Clubul giuleștean a fost sancționat cu o amendă de câteva mii de euro și va disputa următorul meci fără spectatori în zece sectoare.

Măsurile au fost luate ca urmare a abaterilor repetate ale suporterilor, printre care aprinderea și aruncarea de materiale interzise pe durata meciurilor.

Rapid, amendă maximă și 10 sectoare închise!

Formația giuleșteană a fost sancționată cu o penalitate sportivă de 60.000 de lei (aproximativ 12.000 de euro).

În plus, Rapid va disputa următorul meci de pe teren propriu, pe 5 aprilie, împotriva celor de la U Cluj, cu 10 sectoare suspendate:

  • În Peluza Sud s-au închis două sectoare: 108 și 109
  • În Peluza Nord s-au închis două sectoare: 120 și 121
  • În Tribuna 2 s-au închis trei sectoare: 112, 113 și 114
  • În Tribuna 1 s-au închis trei sectoare: 101, 201 și 202

O altă penalitate de 37.968,75 lei a fost stabilită pentru o abatere secundară, însă clubul giuleștean va executa doar sancțiunea cea mai gravă, conform regulamentului FRF.

Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (37 imagini)

Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+37 Foto
labels.photo-gallery

Conform regulamentului FRF, cluburile sunt responsabile pentru comportamentul suporterilor la meciurile de acasă. Dacă fanii provoacă incidente, clubul poate fi sancționat.

Aprinderea sau aruncarea de materiale interzise, precum fumigene, obiecte incendiare sau alte obiecte periculoase, poate duce la amenzi între 10.000 și 60.000 de lei.

În caz de repetare, sancțiunea crește treptat și poate ajunge la 60.000 de lei, combinat cu restricții pentru spectatori.

