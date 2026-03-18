„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că  „aruncă” banii instituției
Inocențiu Voinea, secretar general al Federației Române de Atletism.
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 09:12
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 15:45
  • Surse GOLAZO.ro susțin că Federația Română de Atletism achiziționează produse IT de la cel mai scump producător, deși se plânge, prin Inocențiu Voinea, că are mari probleme financiare.
  • Voinea, secretarul general al FRA, a mai fost acuzat recent că a direcționat contracte către o firmă condusă de partenerul fiicei sale.

Mai multe surse din interiorul Federației Române de Atletism (FRA) îl acuză de practici necurate pe secretarul general al acestei instituții, Inocențiu Voinea. Recent, GOLAZO.ro a arătat cum federația a încheiat un contract cu o firmă condusă de partenerul de viață al Biancăi Voinea, fiica lui Inocențiu.

Paco Studio S.R.L. fusese înființată cu doar trei săptămâni înainte de a dobândi acest contract. Deși Inocențiu Voinea susținea că licitația s-a făcut pe SEAP, aceasta nu apare pe platformă.

Acum, alte surse GOLAZO.ro susțin că Federația vinde echipament sportivilor, dar și că a achiziționat produse Apple în valoare de zeci de mii de lei deși se plânge că nu are bani.

Se plânge peste tot că nu sunt bani, dar ei cumpără de toate de la Apple. Nu mai bine achiziționau ce le trebuia de la un alt producător, mai ieftin, și cu banii rămași luau și echipamente pentru sportivi? Că doar nu fac «navete spațiale» ca să aibă nevoie de laptop de aproape 200 de milioane vechi și tabletă de 100 de milioane. Surse GOLAZO.ro

Inocențiu Voinea: „Nu am vândut echipament”

Mai exact, în decembrie 2025, FRA a achiziționat de la firma Net Brinel SA, din Cluj Napoca, un MacBook M4 Pro de 16 inch, în valoare de 18.000 lei, fără TVA, șapte tablete iPad A16 care au costat 11.049 lei, fără TVA, o tabletă iPad Pro M5 de 13 inch cu prețul de 8.778 lei, fără TVA. Pe lângă aceste produse IT, FRA a mai achiziționat licență Adobe Creative Pro și șapte încărcătoare USB.

În total, suma pe care Federația Română de Atletism a plătit-o pentru toate aceste echipamente și licențe a fost de 54.446 de lei, preț cu TVA.

GOLAZO.ro a luat legătura cu Inocențiu Voinea, fost ziarist și consilier local PNL la Primăria Sectorului 3, pentru a-i afla punctul de vedere despre aceste acuzații.

Domnule Voinea, ne lămuriți cu privire la acuzația care circulă conform căreia Federația Română de Atletism obligă cluburile să cumpere echipament sportiv din banii proprii?

S-a stabilit într-o ședință a Consiliului Federal că, pentru campionatele balcanice, cine nu e inclus în lot să meargă și pe banii cluburilor. Asta înseamnă transport, cazare, masă și echipament de reprezentare. Pentru că federația are o limită a bugetului pe care și-l poate permite,

Nu pot merge unii în echipament de Rapid, dau un exemplu, iar alții în echipamentul României.

Dar e obligatorie această achiziție de echipament?

Deci cine își asumă că vrea să meargă pe banii clubului trebuie să suporte aceste costuri. Asta a stabilit-o Consiliul Federal. Dar e pentru sportivii care nu sunt mai jos de locul 16 în clasamentele balcanice. Adică nu ești pe locul 100 și tu vrei să mergi acolo… Ca atare, au existat, pentru campionatele balcanice de la Belgrad, trei sportivi care au dorit să meargă pe cheltuia cluburilor. Și atunci li s-au facturat costurile acestei deplasări.

Au inclus cazare la hotelul la care a stat delegația, că nu poți să stai în Airbnb dacă tot mergi cu delegația României, și costul cu echipamentul fără niciun fel de adaos comercial. Deci n-am vândut echipament, practic au decontat costurile deplasării.

În care erau incluse și costurile pentru echipament. Deci nu e o practică des întâlnită?

E o practică comună, pentru că au fost mai multe federații care și-au dat seama ce probleme poate să nască acest gen de participare. Cum a fost, din ce am înțeles, la Federația de Scrimă. Și ei tot așa mergeau, dar apoi au întrerupt. Dar în continuare, la FRA, s-a permis și această modalitate pe banii cluburilor. Acum... nu am o altă poziție decât ce a exprimat Consiliul Federal. Nu pot să-mi permit eu să am o altă poziție oficială în afara deciziei Consiliului Federal.

Inocențiu Voinea: „Nu aveam bani”

În legătură cu etapa anulată, cea din ianuarie, a campionatului național. De ce s-a decis asta?

Ar fi trebuit să desfășurăm acea etapă de campionatul național în baza unui regulament nou pe anul 2026. Dar în prima lună a anului nu a existat regulamentul votat de către Consiliul Federal. Asta a fost prima cauză.

A doua, care nu e lipsită de importanță, e faptul că FRA a terminat anul trecut cu minus la buget, adică cu datorii. O parte dintre salariați nu și-au luat salariile. Pentru a putea să apărem la ANAF, trebuia să plătim salarii, pentru a putea avea certificatul fiscal pe zero, ca să putem depune cereri de finanțare. Federația nu că a fost pe zero, a fost pe minus.

În continuare avem datorii pentru anul trecut de plătit, datorii pe care le-am găsit când am venit aici în 2025 și pe care trebuie să le plătim în actualul mandat. Și în ianuarie, la 15 ianuarie, imediat după anul nou, nu am fi avut bani pentru a plăti Salvarea, a plăti arbitrii, a plăti lucrurile care trebuie plătite pentru organizarea unei competiții.

Sursele noastre ne-au spus că din cauza dvs. s-au anulat Campionatele Naționale de Marș. Că...

Stați puțin. «Heităreala» asta care e pe Facebook acum... Nu știe nimeni că mi-am stricat viața, că sunt la FRA de la 7 dimineața și plec seara târziu, iar când ajung acasă lucrez tot pentru federație! Ceea ce făceam eu pe agenție înainte, fac acum pentru federație gratuit: tot ce înseamnă grafică pentru medalii, pentru numere de concurs etc.

Din bucuria de a face ceva, că de asta am venit, nu că aș fi avut nevoie de un salariu! Dar oamenii sunt deranjați pentru că … orice vrei să schimbi, orice vrei să aduci nou, e mai bine cum știau ei, mai bine cu răul pe care-l știu decât cu lucruri noi. Toată lumea se plânge că atletismul nu a mers bine, că nu e bine. Păi dacă nu a mers bine, mergem pe același drum, pe același cărări?

Există și problema cu Paco Studio S.R.L. despre care am vorbit.

Puteți verifica ce se făcea în social media pentru federație anii trecuți și cât se plătea? Vă spun eu cât se plătea. Se plătea Cristina Vladu undeva un salariu de 4.000 lei, care de fapt erau vreo 6.000 lei, pentru că știți bine că sunt dările aferente. Se mai plătea un alt autor, să spunem așa, 1.500 lei plus dările aferente și încă cineva 1.000 lei plus dările aferente.

Faceți socoteala și verificați audiența, reach-ul de acum 2, 3, 4 ani. Veți ajunge la o sumă dublă și la o diferență astronomică între audiențe.

Inocențiu Voinea: „În teren e puțin noroi”

Acum nu mai e Paco Studio S.R.L., deci va trebui să aduceți altă firmă?

Oamenii vor să o facă gratis. Le fac în continuare, dar acum gratis. Vedeți că e aceeași activitate. Dar pentru «heităreala» asta care tot a fost au zis “hai să facem gratis”.

Deci cei de la Paco, pentru că i-ați rugat dvs, au rămas să se ocupe, gratis de data asta, de comunicarea FRA pe rețelele de socializare?

Bineînțeles. O perioadă. Acum nu mai fac nici ei. Acum mă ocup eu, pe persoană fizică. Eu cu prietenii. Îi rog să mă ajute. Pentru că am venit aici promițând cuiva că mă angajez să-mi aduc toate cunoștintele și toate abilitățile pe care le-am dobândit în administrația locală.

Domnul Boroi e acea persoană? Înțeleg că v-a sprijinit pentru ocuparea funcției de secretar general al FRA.

Nu că m-a susținut. Un factor a fost că sunt de multă vreme aproape de sport, din 1994. Am fost trimisul special al Gazetei Sporturilor la Jocurile Olimpice de la Lillehammer. Am fost multă vreme și în birourile federale. Sunt familiarizat cu ce înseamnă federație, cu ce se face bine, cu ce se face rău.

Am participat din afară, rugat de diferiți secretari generali, președinți de federație, să-i ajut. La redactare de materiale, la redactare de strategii, la redactare de tot felul de lucruri din astea. Apoi am zis “hai să intru în teren”. Aici, în teren, e puțin noroi. Dar nu mă dau în lături!

