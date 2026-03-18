Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa! Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă

Manchester City - Real Madrid 1-2 (0-3 în tur). Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul gazdelor, și Antonio Rudiger (33 de ani), fundașul „galacticilor”, au avut o discuție aprinsă la finalul meciului.

Real Madrid a reușit să se califice în sferturile Ligii Campionilor după ce a învins-o pe Manchester City în ambele manșe (5-1 la general).

În următoarea fază a competiției, echipa antrenată de Alvaro Arbeloa va da peste învingătoarea dintre Bayern și Atalanta (6-1 în tur pentru bavarezi).

După fluierul final al partidei de pe Etihad Stadium, Pep Guardiola, antrenorul celor de la Manchester City, a intrat pe teren pentru a-și felicita adversarii.

Tehnicianul spaniol s-a salutat prima dată cu Eduardo Camavinga, apoi cu Dean Huijsen și Federico Valverde.

Guardiola s-a îndreptat, mai apoi, spre Antonio Rudiger, care se afla în preajmă și care se îmbrățișa cu antrenorul său, Alvaro Arbeloa. Antrenorul lui City și fundașul german și-au strâns mâinile, apoi a început o discuție aprinsă între ei.

Rudiger și Guardiola au vorbit câteva secunde, stoperul lui Real Madrid fiind vizibil deranjat de cuvintele antrenorului care, în tot acel timp, era zâmbitor.

Pentru a evita un posibil conflict între cei doi, Arda Guler, Nathan Ake, dar și Alvaro Arbeloa au intervenit pentru a-i separa și a calma spiritele.

Pep Guardiola: „Ăsta e singurul regret”

Pep Guardiola a vorbit despre eliminarea suferită de echipa sa în Liga Campionilor, în fața celor de la Real Madrid.

„1-5… felicitări. E păcat că nu am putut vedea meciul 11 contra 11 (n.r. - după eliminarea lui Bernardo Silva din min. 20). Ăsta e singurul regret.

Am încercat să închidem mai mult în centru, pentru că nu reușeam să acoperim bine benzile cu patru jucători. Aveam prea mulți oameni în fața mingii și, cu viteza lor, ne prindeau pe spații.

Suntem o echipă extraordinară. Primele 15 minute de azi (n.r. - de marți), primele 15 minute de pe Bernabeu… Greșeala la primul gol: nu am apărat bine o minge lungă către Valverde. Suntem o echipă extraordinară și jucăm foarte bine fotbal. Felicitări lui Real Madrid și vouă tuturor.

Trebuie să mergem mai departe. În cariera oricui există rezultate bune și rele. Doare să fii eliminat din Liga Campionilor, dar această competiție este extrem de exigentă. Mi-ar fi plăcut să vedem meciul 11 contra 11, chiar și dacă ei ar fi marcat”, a spus Pep Guardiola, conform marca.com.

Întrebat dacă Real Madrid a fost cea mai mare provocare pentru Manchester City, Pep Guardiola a recurs la o mică ironie la adresa adversarilor săi:

„Nu, nu. Liverpool din perioada lui Jurgen Klopp a fost. Erați în Spania, nu știți cum a fost. Real Madrid… ne-a eliminat de mai multe ori, dar știu cum am jucat”.

Zece contra nouă, la 4-0 pentru ei, era imposibil. Viitorul este promițător, avem jucători noi, iar sportul înseamnă provocări. Îi felicit pe cei de la Real Madrid Pep Guardiola, antrenor Manchester City

