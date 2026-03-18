„Trebuie să mai așteptăm” Zeljko Kopic nu se grăbește să numească o favorită la titlu » Ce spune despre meciul cu U Craiova

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat derby-ul cu Universitatea Craiova, din etapa #2 din play-off.

Dinamo - U Craiova se joacă joi, de la ora 20:30, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo a început play-off-ul cu stângul. „Câinii” au fost învinși de Rapid cu scorul de 3-2 și au ajuns la 4 eșecuri consecutive în Liga 1.

Dinamo - U Craiova. Zeljko Kopic: „Pușcaș își continuă progresul”

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre partida cu Universitatea Craiova de joi și a dezvăluit care e situația lui George Pușcaș, atacant transferat în această iarnă, dar care nu a apucat să debuteze.

„Atmosfera de la echipă este bună. Unii dintre jucătorii noștri s-au recuperat, Boateng și Mărginean se simt mai bine. Vom vedea ce decizii vom lua în privința lor pentru meciul de mâine (n.r. - joi), dar au început să se antreneze alături de echipă.

Pușcaș își continuă progresul prin antrenamente individuale alături de staff. Toți ceilalți jucători sunt în regulă și suntem pregătiți pentru meciul de mâine.

Avem modul nostru de a face lucrurile, iar jucătorii înțeleg situația. Sunt complet conectați și avem o energie bună”, a declarat Kopic la conferința premergătoare meciului.

Întrebat despre situația echipei sale, care trece printr-o scădere vizibilă de formă, Zeljko Kopic a precizat:

„Am pierdut puțin din ritmul nostru. În fotbal, ca în orice sport, ritmul este foarte important, iar când îl pierzi din diferite motive, evident că devine dificil. Nu vreau să ascund acest lucru sau să spun altceva.

Este adevărat. Dar fiecare meci este o oportunitate de a face lucrurile mai bine, de a schimba ceva în jocul nostru și de a începe să acumulăm puncte”.

Nici Universitatea Craiova nu a început play-off-ul foarte bine. Oltenii au fost învinși de FC Argeș cu scorul de 1-0, eșec care i-a costat prima poziție în Liga 1.

Zeljko Kopic: „Fiecare echipă are încă șanse”

Antrenorul croat al lui Dinamo a vorbit și despre lupta la titlu în Liga 1, dar nu vede încă o favorită.

„Cred că este prea devreme să vorbim despre cine este favorit. Fiecare echipă are încă șanse, iar pentru o imagine mai clară trebuie să mai așteptăm câteva etape”.

Kopic a subliniat și faptul că jucătorii săi au nevoie de o pauză după meciul cu Universitatea Craiova, odată cu partidele pe care echipele naționale le vor juca.

„Avem câțiva jucători care nu sunt în cea mai bună formă. Am avut unele probleme la echipă și este foarte important ca după meciul cu U Craiova să avem câteva zile de recuperare fizică și mentală.

Unii jucători vor merge la echipele naționale, iar când vom relua antrenamentele, obiectivul este să îi avem pe toți sănătoși, în cea mai bună formă posibilă și să ne pregătim pentru provocările următoare”, a mai spus Zeljko Kopic.

Știm că au ambiții foarte mari în acest sezon. Sunt una dintre cele patru echipe rămase în Cupă. Vom juca împotriva lor în semifinale și au obiective importante și în campionat Zeljko Kopic, despre Universitatea Craiova

Întrebat dacă disputarea partidei pe Arena Națională constituie un avantaj pentru Dinamo, Kopic a răspuns:

„Pentru mine, da. Spun mereu că ne simțim bine pe Arcul de Triumf, dar nu se poate compara calitatea gazonului.

Vom vedea cum se prezintă acum Arena Națională, pentru că a fost afectată și de vreme și de numărul mare de meciuri. Dar, pentru mine, este mult mai bine să jucăm acolo”.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 Rapid 1 31 2 U Cluj 1 30 3 U Craiova 1 30 4 FC Argeș 1 28 5 CFR Cluj 1 27* 6 Dinamo 1 26 *️ - beneficiază de rotunjire *️ - beneficiază de rotunjire

