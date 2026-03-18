Șumudică a plecat de la Al-Okhdood Parcurs dezastruos: 10 înfrângeri în 14 meciuri » Prima reacția a antrenorului: „Experiență minunată”

Marius Șumudică (55 de ani) și-a reziliat contractul cu Al-Okhdood, după două luni petrecute în Arabia Saudită.

Șumudică a fost numit antrenorul celor de la Al-Okhdood la începutul lunii ianuarie și avea ca obiectiv salvarea echipei de la retrogradare.

Totuși, din cauza rezultatelor negative obținute pe banca echipei saudite, Marius Șumudică și Al-Okhdood au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului.

Al-Okhdood, sub comanda lui Marius Șumudică, a înregistrat 10 înfrângeri din 14 meciuri, reușind să câștige doar două.

Antrenorul român a oferit și o primă reacție după ce și-a reziliat contractul cu formația din Golf.

„Da, e adevărat, am închis toate raporturile cu Al-Okhdood. Le mulțumesc celor de acolo, a fost o experiență minunată în Arabia Saudită.

E un campionat absolut incredibil, pentru mine a fost o onoare să antrenez într-o competiție cu atâtea vedete, atât jucători, cât și antrenori.

Am luat o echipă din mers, din păcate nu am reușit să ne atingem obiectivele pe termen scurt. Le urez din suflet să se salveze de la retrogradare”, a spus Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

0,57 de puncte pe meci este media pe care a avut-o Al-Okhdood sub comanda lui Marius Șumudică

Rezultatele celor de la Al-Okhdood sub comanda lui Marius Șumudică:

0-2 cu Al Shabab

0-5 cu Al Fayha

3-1 cu Al Najma

1-2 cu Al Fateh

2-4 cu Al Qadsiah

1-2 cu Al Hazem

0-6 cu Al Hilal

1-1 cu Neom

0-1 cu Al Taawoun

1-2 cu Al Ittihad

2-2 cu Al Riyadh

1-4 cu Al Khaleej

1-0 cu Al Kholood

0-1 cu Al Ahli

Al-Okhdood se află pe penultima poziție în campionatul Arabiei Saudite, cu doar 13 puncte acumulate după 26 de etape.

Pentru fosta echipă a lui Marius Șumudică urmează meciul cu Al Fateh, de pe 5 aprilie.

