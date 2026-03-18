Șumudică a plecat de la Al-Okhdood  Parcurs dezastruos: 10 înfrângeri în 14 meciuri » Prima reacția a antrenorului: „Experiență minunată” +11 foto
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 16:50
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 16:50
  • Marius Șumudică (55 de ani) și-a reziliat contractul cu Al-Okhdood, după două luni petrecute în Arabia Saudită.

Șumudică a fost numit antrenorul celor de la Al-Okhdood la începutul lunii ianuarie și avea ca obiectiv salvarea echipei de la retrogradare.

„Trebuie să mai așteptăm”  Zeljko Kopic nu se grăbește să numească o favorită la titlu » Ce spune despre meciul cu  U Craiova
Citește și
„Trebuie să mai așteptăm” Zeljko Kopic nu se grăbește să numească o favorită la titlu » Ce spune despre meciul cu U Craiova
Citește mai mult
„Trebuie să mai așteptăm”  Zeljko Kopic nu se grăbește să numească o favorită la titlu » Ce spune despre meciul cu  U Craiova

Marius Șumudică și-a reziliat contractul cu Al-Okhdood

Totuși, din cauza rezultatelor negative obținute pe banca echipei saudite, Marius Șumudică și Al-Okhdood au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului.

Al-Okhdood, sub comanda lui Marius Șumudică, a înregistrat 10 înfrângeri din 14 meciuri, reușind să câștige doar două.

Antrenorul român a oferit și o primă reacție după ce și-a reziliat contractul cu formația din Golf.

„Da, e adevărat, am închis toate raporturile cu Al-Okhdood. Le mulțumesc celor de acolo, a fost o experiență minunată în Arabia Saudită.

E un campionat absolut incredibil, pentru mine a fost o onoare să antrenez într-o competiție cu atâtea vedete, atât jucători, cât și antrenori.

Am luat o echipă din mers, din păcate nu am reușit să ne atingem obiectivele pe termen scurt. Le urez din suflet să se salveze de la retrogradare”, a spus Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

0,57 de puncte pe meci
este media pe care a avut-o Al-Okhdood sub comanda lui Marius Șumudică

Rezultatele celor de la Al-Okhdood sub comanda lui Marius Șumudică:

  • 0-2 cu Al Shabab
  • 0-5 cu Al Fayha
  • 3-1 cu Al Najma
  • 1-2 cu Al Fateh
  • 2-4 cu Al Qadsiah
  • 1-2 cu Al Hazem
  • 0-6 cu Al Hilal
  • 1-1 cu Neom
  • 0-1 cu Al Taawoun
  • 1-2 cu Al Ittihad
  • 2-2 cu Al Riyadh
  • 1-4 cu Al Khaleej
  • 1-0 cu Al Kholood
  • 0-1 cu Al Ahli

Al-Okhdood se află pe penultima poziție în campionatul Arabiei Saudite, cu doar 13 puncte acumulate după 26 de etape.

Pentru fosta echipă a lui Marius Șumudică urmează meciul cu Al Fateh, de pe 5 aprilie.

Marius Șumudică și-a ieșit din minți la meciul Al-Okhdood - Neom SC 1-1. Foto: Captură „X", @thmanyahsports

Citește și

Giuleștiul, închis parțial Rapid, sancțiune drastică! Amendă maximă și 10 sectoare închise!
Superliga
16:41
Giuleștiul, închis parțial Rapid, sancțiune drastică! Amendă maximă și 10 sectoare închise!
Citește mai mult
Giuleștiul, închis parțial Rapid, sancțiune drastică! Amendă maximă și 10 sectoare închise!
„Trebuie să mai așteptăm”  Zeljko Kopic nu se grăbește să numească o favorită la titlu » Ce spune despre meciul cu  U Craiova
Superliga
16:33
„Trebuie să mai așteptăm” Zeljko Kopic nu se grăbește să numească o favorită la titlu » Ce spune despre meciul cu U Craiova
Citește mai mult
„Trebuie să mai așteptăm”  Zeljko Kopic nu se grăbește să numească o favorită la titlu » Ce spune despre meciul cu  U Craiova

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
CONTRACT Marius Sumudica al-okhdood reziliere contract
Știrile zilei din sport
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
Special
18.03
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
Citește mai mult
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Liga Campionilor
18.03
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Citește mai mult
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Nationala
18.03
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Citește mai mult
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Comitetul Executiv Cum arată conducerea FRF după alegeri: 8 funcții puse la bătaie, o singură noutate! Nicolescu, marele învins
Superliga
18.03
Comitetul Executiv Cum arată conducerea FRF după alegeri: 8 funcții puse la bătaie, o singură noutate! Nicolescu, marele învins
Citește mai mult
Comitetul Executiv Cum arată conducerea FRF după alegeri: 8 funcții puse la bătaie, o singură noutate! Nicolescu, marele învins
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:52
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
„O strâng de gât!” FOTO: GOLAZO.ro publică noi imagini care susțin povestea unei foste gimnaste abuzate fizic și psihic de Camelia Voinea
17:27
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
Liga Campionilor Știm toate sferturile de finală. Tottenham nu a reușit „remontada” la debutul lui Drăgușin » Recital de goluri în returul optimilor
23:10
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
Arda ne sperie! Continuă forma bună a lui Guler » Ce a realizat în plus la Real și  ce i-a promis Arbeloa starului Turciei
23:30
Asistență redusă Câte bilete a vândut Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova
Asistență redusă  Câte bilete a vândut Dinamo pentru derby-ul cu Universitatea Craiova 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
