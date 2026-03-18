Șumudică a plecat de la Al-Okhdood Parcurs dezastruos: 10 înfrângeri în 14 meciuri » Prima reacția a antrenorului: „Experiență minunată”

- Marius Șumudică (55 de ani) și-a reziliat contractul cu Al-Okhdood, după două luni petrecute în Arabia Saudită.
Șumudică a fost numit antrenorul celor de la Al-Okhdood la începutul lunii ianuarie și avea ca obiectiv salvarea echipei de la retrogradare.
Marius Șumudică și-a reziliat contractul cu Al-Okhdood
Totuși, din cauza rezultatelor negative obținute pe banca echipei saudite, Marius Șumudică și Al-Okhdood au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului.
Al-Okhdood, sub comanda lui Marius Șumudică, a înregistrat 10 înfrângeri din 14 meciuri, reușind să câștige doar două.
Antrenorul român a oferit și o primă reacție după ce și-a reziliat contractul cu formația din Golf.
„Da, e adevărat, am închis toate raporturile cu Al-Okhdood. Le mulțumesc celor de acolo, a fost o experiență minunată în Arabia Saudită.
E un campionat absolut incredibil, pentru mine a fost o onoare să antrenez într-o competiție cu atâtea vedete, atât jucători, cât și antrenori.
Am luat o echipă din mers, din păcate nu am reușit să ne atingem obiectivele pe termen scurt. Le urez din suflet să se salveze de la retrogradare”, a spus Marius Șumudică, conform fanatik.ro.
Rezultatele celor de la Al-Okhdood sub comanda lui Marius Șumudică:
- 0-2 cu Al Shabab
- 0-5 cu Al Fayha
- 3-1 cu Al Najma
- 1-2 cu Al Fateh
- 2-4 cu Al Qadsiah
- 1-2 cu Al Hazem
- 0-6 cu Al Hilal
- 1-1 cu Neom
- 0-1 cu Al Taawoun
- 1-2 cu Al Ittihad
- 2-2 cu Al Riyadh
- 1-4 cu Al Khaleej
- 1-0 cu Al Kholood
- 0-1 cu Al Ahli
Al-Okhdood se află pe penultima poziție în campionatul Arabiei Saudite, cu doar 13 puncte acumulate după 26 de etape.
Pentru fosta echipă a lui Marius Șumudică urmează meciul cu Al Fateh, de pe 5 aprilie.