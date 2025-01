Nu-l mai vrea nimeni pe Omrani Situația ingrată în care a ajuns fostul jucător de la CFR Cluj și FCSB: „Am vrut să închei colaborarea cu el după o lună”

Billel Omrani (31 de ani) nu se mai regăsește. Este doar o umbră a jucătorului din urmă cu câțiva ani, de la CFR Cluj

La un moment dat, era considerat cel mai bun jucător din Superligă. Astăzi, nici Poli Iași nu-l mai dorește în lot

Billel Omrani s-a despărțit de această iarnă, după doar trei luni în Copou.

Atacantul cu un meci în naționala de seniori a Algeriei este total ieșit din formă și nu a făcut față concurenței de la Iași.

Omrani, insuficient chiar și pentru Poli Iași

În ultimii doi ani și jumătate, după plecarea de la CFR Cluj, Billel Omrani a bifat eșec după eșec: nu s-a impus la FCSB, Petrolul Ploiești, Wisla Cracovia și Poli Iași, iar cariera sa se îndreaptă către un minim istoric.

La Poli Iași, Billel Omrani a bifat șase partide (300 de minute), în care nu s-a remarcat cu absolut nimic.

Atacantul nu arăta bine în teren, dar nici în afara acestuia. Președintele moldovenilor, Cornel Șfaițer, a recunoscut că a vrut să-i rupă contractul după prima lună, însă a continuat să spere că fotbalistul își va reveni la forma de altădată. Fără succes.

Cornel Șfaițer: „El mai voia o șansă”

„Din păcate, Billel... eu am crezut în el. Am avut discuții, dar am pus stop. I-am dat o șansă, am avut multe discuții cu el, 7-8, să vină în parametrii fizici. Mi-a promis... am vrut să închei colaborarea cu el după o lună.

I-am dat o șansă, dar nu îl vedeam... îl voiam pe Omrani măcar la 70% din ce putea el, ce însemna el cu ani în urmă la CFR. Dar nu a fost așa și ne-am strâns mâna. El mai voia o șansă, dar... 3-4 luni a stat la noi, din septembrie.

Nu pot să spun că nu a tras de el, și-a dorit. Cred că am fost printre puținii care au crezut în el, la fel Tony, la fel Emil, l-a trimis în teren, am făcut concesii, l-am trecut pe listă. Am avut bunăvoință să îl recâștigăm, am fost foarte bine intenționați, nu are ce să ne reproșeze”, a declarat Cornel Șfaițer, conform iamsport.ro.

Detalii statistice din cariera lui Billel Omrani:

la CFR Cluj: 209 meciuri, 47 de goluri și 42 de pase decisive

la FCSB: 22 de meciuri, 2 goluri și 2 pase decisive

la Marseille: 10 meciuri, un gol și o pasă decisivă

la Petrolul: 7 meciuri

la Poli Iași: 6 meciuri

la Wisla: 2 meciuri