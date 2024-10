Patronul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga, a recunoscut că a avut o ofertă mult mai mare pentru Daniel Bîrligea (24 de ani), de la Como, înainte de a-l ceda la FCSB, însă a declinat propunerea.

La scurt timp, atacantul avea să ajungă la rivala din campionat, pentru aproximativ 2.500.000 de euro.

CFR Cluj a ratat prezența în faze principală de Conference League 2024/2025, de unde ar fi putut obține aproximativ 10.000.00 de euro.

Obligat de această nereușită, care ar fi rotunjit considerabil conturile, Neluțu Varga a fost obligat să compenseze prin vânzarea celor mai importanți jucători.

Unul dintre ei, atacantul Daniel Bîrligea, pe care l-a vândut la FCSB pentru 2.500.000 de euro, pe final de mercato, luând prin surprindere tot fotbalul românesc.

Como l-a vrut pe Daniel Bîrligea

Patronul CFR Cluj susține că a avut o ofertă mult mai mare pentru Daniel Bîrligea din Serie A, de la Como, însă atunci a fost prioritizată campania europeană.

Varga s-a gândit că poate va obține mai mulți bani dacă îl păstrează pe Daniel și echipa se califică în Conference League. CFR a ratat însă calificarea, iar Como a găsit alt atacant.

„Pe el am avut cele mai multe oferte, dar nu l-am dat pentru că am vrut să ne calificăm în grupele Conference League și n-am vrut să ruinăm șansele. Am avut o ofertă mult mai mare pentru el, decât cea pe care l-am vândut. Dar n-am fost de acord. Vedeam calificarea mai importantă.

Au fost oferte din Italia, Portugalia, Turcia, Rusia. Cea mai mare a fost de la Como. A fost o chestiune de decizie și asumare. Să iei decizia corectă la momentul oportun ”, a declarat Neluțu Varga, conform prosport.ro.

După 7 etape din Serie A, Como este pe locul 14, cu 8 puncte, la egalitate cu Bologna.

Bîrligea a adunat 5 meciuri și 3 goluri pentru FCSB.