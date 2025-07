„M-am uitat pe TikTok” Ianis Zicu a avut o cerință specială pentru jucătorii săi înainte de meciul cu FCSB: „Asta să faceți după ce vom câștiga”

FCSB - FARUL 1-2. Ianis Zicu (41 de ani), antrenorul „marinarilor”, a dezvăluit cum au sărbătorit jucătorii săi victoria obținută în fața campioanei.

Farul a fost condusă încă din minutul 2 al partidei din etapa a treia, însă a forțat, a profitat și de eliminarea lui Ștefan Târnovanu și a dat lovitura decisivă în minutul 90+10.

FCSB - FARUL 1-2 . Ianis Zicu: „Băieții au dansat în vestiar”

„Băieții au dansat pamporea (n.r. dans machedonesc) în vestiar. Acum patru zile, mă uitam pe TikTok, unde nu e voie la FCSB să te uiți.

M-am uitat pe TikTok și mi-a apărut, că mă uit la diferite chestii de fotbal, dansul lor din vestiar, când au câștigat (n.r. al jucătorilor de la FCSB).

Și le-am spus jucătorilor: «Sâmbătă seară, când mergem acolo și o să câștigăm, să dansați după meci Pamporea» . Vînă e unul dintre ei, mi-a promis că o să o facă. Patru au fost, o să vedeți, probabil că va posta clubul imagini”, a spus Zicu la Digi Sport.

Ianis Zicu: „ Le-am spus că nu vor putea să ducă ritmul”

Zicu a dezvăluit cum și-a motivat jucătorii la pauză, când FCSB conducea cu 1-0.

„Fotbal bun, am controlat în multe momente jocul, astăzi cred că nu am fost cu nimic mai prejos decât FCSB. Nu vreau să spun că am arătat mult mai bine, ci cred că am meritat victoria.

La pauză, le-am spus jucătorilor că trebuie să jucăm la fel pentru că nu vor putea duce ritmul. Din punctul meu de vedere, suntem mai bine fizic la momentul acesta.

Cred că a doua repriză s-a văzut modul în care reacționam, spiritul pe care-l aveam pe tranzițiile pozitive, cât și pe cele negative, când jucătorii din bandă se apărau de o manieră fantastică și țin să îi felicit pentru acest lucru”.

De obicei reușesc să-mi gestionez emoțiile. Când a fost situația de 2-1, cu golul anulat, le-am zis băieților să nu simtă absolut niciun fel de frustrare, indiferent de decizia VAR, și să joace în continuare, să mergem peste adversar și să dăm gol. Ianis Zicu, antrenor Farul Constanța

Secretul lui Ianis Zicu: jucătorii de atac fac și faza defensivă

Zicu s-a declarat foarte încântat de prestația jucătorilor săi ofensivi, care au coborât pentru a ajuta în apărare.

„Tănasă este un jucător cu calități foarte foarte bune și ce mă bucură foarte tare este că pe momentul defensiv face o risipă de efort extraordinară, asta îi și spuneam acum, că el arată mai bine defensiv față de ultimii jucători români care au această calitate tehnică. Lucrurile acestea contează foarte mult în fotbalul modern.

Ișfan reușește să marcheze, dar, repet, a jucat atacant în prima repriză, a doua în bandă, l-ați văzut cum alerga pe momentele defensive, spiritul pe care îl are, încrederea pe care noi i-am dat-o și sper că și el se simte bine aici. Ne-a răsplătit această încredere reușind să marcheze și meciul trecut și acum, iar la Botoșani a intrat bine.

Jucătorii care au venit de pe bancă vin cu entuziasm și încredere. Am debutat și un jucător astăzi la scorul de 1-1 (n.r. Cristian Sima, introdus în minutul 90+9), cred că lucrul acesta trebuie văzut de toată lumea, că avem în academie jucători buni, pe care îi facem să joace în prima ligă și sperăm să fim un exemplu pentru mai multe echipe.

Este foarte greu să discuți de un nivel anume pe care poți să-l atingi, sunt momente și momente într-un sezon, important e cât de puternici vom fi în momentele grele, asta e mai important decât atunci când o să arătăm bine. Ianis Zicu, antrenor Farul Constanța

VIDEO. Ștefan Târnovanu, eliminat în meciul dintre FCSB și Farul

