„Mai bine-mi tăiam o mână” Conferință atipică înainte de FC Argeș - Dinamo: ce a fost întrebat antrenorul de ofițerul de presă + reacția căpitanului
Bogdan Andone
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„Mai bine-mi tăiam o mână” Conferință atipică înainte de FC Argeș - Dinamo: ce a fost întrebat antrenorul de ofițerul de presă + reacția căpitanului

alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 14:17
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 14:38
  • FC Argeș o va întâlni vineri seara pe Dinamo, de la 20:30, la Mioveni, în etapa #15 din Liga 1
  • Formația piteșteană a pierdut runda trecută cu Corvinul, 0-2, și a ajuns la 10 meciuri fără victorie în campionat.
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Meciul a fost prefațat într-o conferință de presă de antrenorul Bogdan Andone, 51 de ani, și de căpitanul Andrei Tofan, 30 de ani.

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Dialogul a început printr-o întrebare a ofițerului de presă al lui FC Argeș direcționată către tehnician:

„Mister, o să încep cu o întrebare directă. În ultima perioadă s-a vorbit foarte mult, mai ales pe grupurile de suporteri, mulți suporteri au comentat, nu știu dacă sunt suporteri conform definiției din DEX sau sunt doar suporteri de rezultat, dar presa centrală, mai ales, a preluat foarte multe informații referitoare la această situație. Întreb direct: v-ați gândit sau vă gândiți la demisie?”.

Bogdan Andone nu demisionează de la FC Argeș

A urmat un monolog de 8 minute al lui Andone, iată cele mai interesante declarații:

„Eu sunt un tip mai direct. Chiar mă așteptam să discutăm acest subiect și cred că e subiectul principal al conferinței de presă

Ca să fiu foarte clar, nu s-a pus absolut niciodată și nu mă gândesc să îmi dau demisia, sub nicio formă, am declarat acest lucru.

În momentul în care am venit la echipă și am acceptat poziția de antrenor la FC Argeș, discuții cu Dani Coman, echipa era pe locul 13, în Liga a doua, obiectivul era promovarea, am semnat un contract pe doi ani de zile.

Datorită faptului că am creat o echipă foarte bună și cu băieți extraordinari, de caracter, la liga a doua, datorită modului în care am muncit și am luptat împreună, aici mă refer la, dacă vă amintiți din trecut, tot timpul am spus că există jucători, există staff, staff auxiliar, conducerea clubului și, bineînțeles, suporterii, practic sunt cele trei componente esențiale pentru ca o echipă să reușească.

Am avut un sezon nu simplu, dificil, dar un sezon în care am luptat cu toții împreună și am reușit să promovăm încă din primul an.

Apoi, în vara promovării, am avut discuții, am avut oferte, am avut din nou o discuție cu președintele Dani Coman la începutul sezonului, m-a rugat să-i promit că voi rămâne pe toată durata sezonului de Liga 1, indiferent de situații și de ofertele pe care le-oi avea, i-am promis acest lucru.

A fost un sezon de liga întâi frumos, foarte frumos, cu play-off, cu semifinală de Cupă, în care, la fel, am trecut prin momente dificile împreună, meciuri pe care le-am pierdut pe final, poate nedrept de multe ori, dar și cu meciuri memorabile, cu victorii extraordinare și am realizat acest lucru tot, luptând împreună.

Toată lumea a fost la bine, a fost la greu în momentele dificile ale echipei, când echipa poate pierdea și a fost jos în anumite momente, dar împreună am reușit să ne ridicăm.

Suporterii au fost tot timpul alături de echipă, i-au susținut pe băieți, băieții simțeau acest lucru nu doar la meciuri, simțeau și când ieșeau în oraș sau ieșeau în mediul public, erau susținuți. Și aici capitanul echipei vă poate confirma acest lucru.

Și, bineînțeles, acest sezon, care este în momentul de față, se știe foarte bine, am făcut public, am avut două oferte concrete în vară, discuția cu FCSB-ul înainte de finalul sezonului trecut și o ofertă din Cipru, de la o echipă de top 5.

L-am înștiințat pe președintele Dani Coman de aceste discuții, am discutat din nou, cum am făcut-o întotdeauna, și am decis că vom aborda și acest sezon împreună, indiferent cât de dificil sau de simplu va fi sezonul.

Tocmai de aceea spun, în momentul când am luat aceste decizii, mi-am asumat acest lucru, în momentul în care a fost bine la echipă și lucrurile mergeau bine, am refuzat oferte de a pleca și nu voi pleca, cu atât mai mult, într-un moment dificil pentru echipă, pentru jucători.

Acești jucători cu care am reușit atâtea performanțe și am venit din Liga 2 împreună, plus jucătorii din sezonul și vara trecută care au venit la echipă și am trăit atâtea lucruri împreună. Momente și grele, și dificile, pur și simplu sunt ca și copiii mei, ca și băieții mei, așa că nu voi pleca și nu voi ceda niciodată cu atât mai mult în acest moment când e greu la echipă, chiar dacă sunt poate hulit și apostrofat de unii dintre suporteri.

Îmi asum acest lucru și, cum am spus, o să încerc să fac tot posibilul, tot ce ține de mine, de stafful meu, de oamenii cu care colaborez, să încercăm să scoatem echipa, sunt convins că vom reuși acest lucru.

A trecut o mică parte din sezon, o primă parte, mai urmează un retur, plus un play-out, probabil, și cred că în momentul de față obiectivul e ca această echipă să fie și în sezonul viitor în Liga 1. Ăsta e, în momentul de față, cred că un obiectiv realistic pe care trebuie să-l acceptăm, chiar dacă nu e ceea ce ne dorim.

Și vreau să le cer un singur lucru suporterilor, oamenilor din oraș, oamenilor care țin la echipă, practic este echipa lor, să susțină echipa indiferent de momentele dificile și delicate prin care trec băieții, pentru că dacă nu vor avea susținere, nu vor avea încredere, le va fi și mai greu.

Singurul lucru care ne ajută să realizăm obiective și ce ne dorim este să fim uniți”.

„Întrebarea pe care i-am pus-o lui Mister la început… mai bine îmi tăiam o mână”

Ulterior, ofițerul de presă al piteștenilor a dialogat și cu Tofan:

„Andrei, eu am făcut o grămadă prostii ca ofițer de presă, știi foarte bine. Întrebarea pe care i-am pus-o lui Mister la început... mai bine îmi tăiam o mână decât să i-o pun, dar trebuia să pun această întrebare pentru a lămuri toate problemele. Tu ai trăit la Argeș și atât perioade dificile, cât și mari bucurii. Ce ai învățat din aceste momente și simți că poate ajuta vestiarul acum?”.

Căpitanul lui FC Argeș a răspuns:

„Aș vrea să zic, în numele băieților, că noi suntem alături de Mister, pentru că în momentele grele ale acestei echipe, Mister a venit și ne-a ridicat, tocmai de aia vreau să spun și eu că suntem infinit alături de el.

Îți dai seama că și mie mie este greu, pentru că sunt piteștean, am luptat aici aproape 10 ani și nu îmi e ușor nici mie, dar încerc să fac tot ce depinde de mine, cu sfaturi celor mici și să îmbărbătez băieții, să încercăm să ușor, ușor să intrăm pe făgașul nostru normal, să încercăm să câștigăm, să aducem prima victorie, pentru că sunt conștient că așa putem să ne ridicăm cât mai repede.

Am trecut și printr-un moment foarte nasol, atât pentru club cât și pentru mine, pentru că știu că am muncit, știu că poate în trecut am făcut și eu greșeli care au costat echipa, dar tot timpul când am intrat pe teren mi-am dat viața, să spun așa, și am trăit și momente frumoase, promovări, intrări în play-off, ceea ce la FC Argeș trebuie să fie mereu. Încerc și eu să fac tot ceea ce pot și, cum am spus, să-mi ajut colegii.

Ați văzut și dumneavoastră că cine greșește mai puțin are câștig de cauză. La fotbal, dacă marchezi, câștigi până la urmă. Vă dați seama că și noi încercăm să stăm foarte bine în apărare, să nu primim gol, să plecăm de acolo, din spate, cu susținerea băieților din față și, din punctul meu de vedere, dacă marchezi, câștigi până la urmă.
Așa este în fotbal.

Aș vrea să le mulțumesc tuturor supporterilor care sunt alături de noi aici, la greu. În anii trecuți, când a fost bine, lumea cădea de pe stadion. Acum, când este puțin mai greu, preferă să stea în fața televizorului și să dea cu noroi în echipă. Nu cred că așa este soluția.

Vreau să le mulțumesc și băieților care au fost la Petroșani, pentru că au stat două ore în ploaie alături de noi, ne-au susținut din primul până în ultimul minut.

Vă dați seama că și noi vrem ca la sfârșitul meciului să fim alături de ei și să ne bucurăm. Vom încerca la meciul de vineri să dăm totul pe teren, să avem o foarte bună organizare, să începem meciul foarte tare și la sfârșitul meciului să ne bucurăm împreună. Pentru că, până la urmă, asta ne dorim cu toții”.

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