A fugit din Arabia Saudită Soția starului englez transferat pe bani mulți de Al-Hilal, speriată de atacurile cu rachete:  „Trebuie să fac asta pentru copii”
Ollie și Ellie Watkins, la semnarea contractului cu Al-Hilal (foto: Instagram)
Campionate

A fugit din Arabia Saudită Soția starului englez transferat pe bani mulți de Al-Hilal, speriată de atacurile cu rachete: „Trebuie să fac asta pentru copii”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 13:59
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 13:59
  • Soția atacantului englez de la Al-Hilal, Ollie Watkins (30 de ani), Ellie, a decis să se întoarcă în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai cuplului, pe fondul deteriorării situației de securitate din Orientul Mijlociu.
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Transferul în Arabia Saudită, însoțit de un contract de zeci de milioane de euro, nu a adus familiei lui Ollie Watkins liniștea la care se aștepta.

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Ellie, soția fotbalistului care joacă în Saudi Pro League, a anunțat, printr-un mesaj postat pe TikTok, că s-a mutat înapoi în Marea Britanie, cel puțin deocamdată, ca măsură de precauție:

„A fost o mică schimbare neașteptată. M-am întors în Marea Britanie, sper că pentru o perioadă. Adevărul este că nu știu exact cât va dura.

Există un conflict și alte situații care se întâmplă în Arabia Saudită, așa că am decis să rămânem aici până când lucrurile se vor liniști.

Am simțit că trebuie să fac asta pentru copii, pentru ca ei să aibă parte de puțină normalitate până când vom putea fi din nou cu toții împreună”.

Atacurile cu rachete au amplificat temerile privind siguranța familiilor străine

Decizia familiei Watkins vine într-un moment complicat pentru Arabia Saudită.

Un atac cu rachete al mișcării Houthi din Yemen a ucis 13 persoane și a rănit peste 300 pe aeroportul din Riyadh luna trecută.

Evenimentele au alimentat îngrijorările în rândul comunităților de străini care locuiesc în regat, inclusiv al familiilor sportivilor transferați în campionatul saudit, scrie The Sun.

Contextul de securitate a avut repercusiuni și asupra calendarului sportiv. Un exemplu este Cupa Asiei din 2027, a cărei desfășurare în Arabia Saudită a fost reprogramată, pe fondul circumstanțelor regionale excepționale.

Watkins continuă la Al-Hilal

Deocamdată, Ollie Watkins nu a anunțat că intenționează să părăsească echipa saudită sau să își rezilieze contractul.

Atacantul își continuă activitatea la Al-Hilal, în timp ce Ellie și cei doi copii se află în Marea Britanie.

Fotbalistul a avut un început promițător la noua echipă, cu 6 goluri și 5 pase decisive în primele 10 meciuri.

767 de minute
a bifat Ollie Watkins pentru Al-Hilal

Ollie Watking, transfer de 61 de milioane de euro și un salariu impresionant la Al-Hilal

Ollie Watkins a ajuns la Al-Hilal în vara anului 2026, după 6 sezoane petrecute la Aston Villa.

Conform BBC Sport, transferul s-a realizat pentru aproximativ 61 de milioane de euro, iar contractul semnat cu formația saudită este valabil 3 ani.

Potrivit presei britanice, salariul anual al lui Watkins în Arabia Saudită ar putea ajunge la aproximativ 24 de milioane de euro, în funcție de bonusurile incluse în contract.

În tricoul lui Aston Villa, Watkins a marcat 91 de goluri în Premier League, devenind cel mai bun marcator al clubului în istoria competiției.

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