„Fără nicio explicație” Valentin Suciu s-a despărțit definitiv de Sepsi: „Nu mă mai miră nimic în fotbalul românesc”

Valentin Suciu (44 de ani) și-a încheiat definitiv înțelegerea cu Sepsi OSK.

Tehnicianul nu a mai primit oferte nici măcar pentru academie la formația retrogradată în Liga 2 la finalul sezonului trecut.

Valentin Suciu este acum în căutarea unei noi echipe, după ce, de la 30 iunie, contractul său cu Sepsi a expirat.

Antrenorul îndepărtat din funcția de „principal” în luna martie, în schimbul lui Dorinel Munteanu, nu va mai continua acum nici din postura de manager al academiei, poziție pe care a preluat-o ulterior.

„De la 1 iulie sunt șomer. Sincer nu știu ce s-a întâmplat, aveam încredere că o să continuăm, dar nu a fost să fie. Din păcate, retrogradarea echipei a schimbat mult situația la club. Mă așteptam să continui la Academie, dar nu am avut nicio propunere.

Despărțirea a venit fără nicio explicație. Nu am înțeles răceala asta, mai ales că nu am purtat nicio discuție. Chiar nu mă mai miră nimic în fotbalul românesc. Mă bucur că am făcut parte din acest proiect și chiar nu port pică nimănui. Viața merge înainte”, a declarat Suciu, potrivit liga2.prosport.ro.

Valentin Suciu, despre înlocuirea cu Dorinel Munteanu și partea financiară din contract

„Am aflat că am fost demis și înlocuit cu Dorinel Munteanu la finalul meciului pierdut cu Buzăul. Eram la vestiar și am văzut la TV intervenția patronului. Ce poți să mai spui?

Eu am preluat echipa în luna septembrie 2024, când avea opt puncte, iar în martie, când am fost îndepărtat, am lăsat echipa pe locul 8 cu 41 de puncte”, a mai spus antrenorul.

În plus, Suciu susține că problema nu a fost la partea financiară, unde suma de pe contractul său a fost „undeva la 10 la sută din cât au avut ultimii antrenori la Sepsi!”.

„Eu am acceptat ce mi s-a propus și asta este o greșeală a mea. În ianuarie, când eram antrenor principal, am semnat un contract valabil până la finalul lunii iunie. Nu am negociat pentru că sunt de aici și mereu am pus suflet la acest club.

Am promovat echipa din Liga 4 până în Superligă. Niciodată nu am pus partea financiară pe primul plan, ci rezultatele. Acum nici nu mă mai interesează de ce s-a ajuns la această situație, dar cred că meritam mai mult respect”, a concluzionat Suciu.

