Borussia Dortmund și Vodafone au lansat o funcție specială în aplicația clubului, prin care vrea să-i convingă pe fani să fie atenți la joc, nu la telefon în timpul meciurilor.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Aflată pe locul al doilea în Bundesliga, cu 14 puncte, la egalitate cu liderul Bayern Munchen după 6 etape, Borussia Dortmund o va întâlni pe Eintracht Frankfurt, de la ora 19:30, pe Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund și Vodafone recompensează fanii care își folosesc telefoanele mai puțin

Oficialii clubului au anunțat că împreună cu sponsorul principal, Vodafone, au lansat „Fan Mode” care va fi disponibil în aplicația BVB.

După activarea funcției, suporterii vor acumula puncte minut de minut, atât timp cât ecranul rămâne închis. În pauza meciului, aceștia își pot folosi dispozitivele, însă trebuie să reactiveze ulterior „Fan Mode”. Procesul de acumulare a punctelor se încheie după fluierul final.

Cu cât fanii își folosesc mai puțin smartphone-urile pe durata meciurilor disputate pe teren propriu, cu atât punctajul obținut va fi mai mare.

Participanții care adună cele mai multe puncte pot câștiga premii, printre care tricouri ale Borussiei Dortmund cu autografele jucătorilor și carduri cadou pentru magazinul oficial al clubului , a anunțat Dortmund pe site-ul clubului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport