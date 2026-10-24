Dumitru Dumitriu (80 de ani) a reacționat după decesul lui Viorel Păunescu .

. Fostul președinte al Stelei, care suferea de Alzheimer, a murit sâmbătă dimineață, la vârsta de 91 de ani.

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Dumitriu, care a fost jucător, secund și antrenor al formației din Ghencea, a dezvăluit că nu se mai întâlnise de mult timp cu Păunescu, însă cei doi mai făceau schimb de mesaje la ocazii speciale.

Dumitru Dumitriu, după decesul lui Viorel Păunescu

„Este o pierdere deosebită pentru anturajul fotbalului din trecut, prezent și până în momentul în care Dumnezeu l-a chemat la El. Ce pot să zic, a fost un om excepțional, care a ajutat multă lume.

Un om modest, de mare valoare. Din nefericire, toți ajungem în situația în care dispărem de pe acest pământ.

Nu ne-am mai intersectat. Doar de sărbători ne trimiteam acele mesaje de bun-simț, cum se întâmplă. Nu ne-am mai văzut de mult timp.

Este o veste rea, care m-a pus un pic pe gânduri. Este o situație mai specială pentru oamenii de peste 80 de ani.

Eu nu-mi fac griji, deocamdată. Fac luna viitoare 81 de ani, dar sunt bine”, a declarat Dumitriu, citat de digisport.ro.

Ultima apariție publică a lui Viorel Păunescu

Păunescu se retrăsese de mai mulți ani din viața publică din cauza problemelor de sănătate. În ultima perioadă, acesta nu se mai putea deplasa singur și avea nevoie de ajutorul șoferului personal, care îi era mereu alături.

În urmă cu aproximativ un an, fostul președinte al Stelei a avut o apariție rară în public, alături de Radu Popa, directorul Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf”.

„Vechi prieteni, precum vechi spade, sunt în continuare cei mai de încredere”, a transmis Radu Popa într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook, alături de o fotografie cu Viorel Paunescu.

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