„Sunt îngrijorat. Poate fi mental” Elias Charalambous a vorbit de erori, de o problemă mentală, aroganță și de pericolul de a fi dat afară

Elias Charalambous a apărut afectat la conferință, dar a spus ce îl frământă. Neagă că el a fost vreo clipă arogant, i-a înțepat subtil pe Mihai Stoica și pe patron, e îngrijorat de joc și afirmă că nu simte pericolul de a fi dat afară: „Doar Dumnezeu știe când voi părăsi clubul”.

Elias Charalambous era puternic afectat când a intrat în sala de conferințe.

Supărat, nemulțumit de rezultat, de joc, de prea multe erori.

Charalambous: „Poate e mental ce ni se întâmplă. Mintea controlează totul”

„Nu a ieșit cum ne așteptam. În prima repriză, am controlat jocul, am deschis scorul, dar la primul corner am luat gol atât de ușor. Așteptam o reacție în a doua repriză și nu am reacționat, nu am făcut nimic”, a afirmat antrenorul FCSB.

A atacat un subiect delicat. „Nu știu dacă e mental, poate e mental”.

A accentuat: „Am început rău acest sezon, nu suntem noi cum ar trebui, e mental. Aceiași jucători, aceeași calitate. Dacă pui mai multă presiune… Mintea controlează totul. Să regăsim drumul pentru a fi așa cum eram”. Nu a ezitat să spună că „sunt îngrijorat și pentru mine”.

Nu are sens să mai vorbim, trebuie să facem. Trebuie să corectăm situația, pe teren, nu la conferință Elias Charalambous

Charalambous, înțepături pentru Stoica și Becali: „De ce să arătăm aroganță?”

A vorbit și de aroganță, înțepându-i subtil pe Mihai Stoica și pe patron, care i-au ironizat crunt pe macedoneni, numindu-i „echipă de liga a doua română”.

„Dacă am simțit aroganță la FCSB? Nu vreau să vorbesc despre alții, vorbesc doar despre mine, iar eu nu am arătat nicio clipă aroganță față de adversari. De ce să arătăm aroganță când pierduserăm turul cu Shkendija? Nu are sens să văd niciun strop de aroganță”.

Charalambous, în pericol? „Doar Dumnezeu știe când va veni ziua să părăsesc clubul”

Simte Charalambous pericolul de a fi dat afară? „Sunt îngrijorat de joc, dau tot ce am mai bun să corectez erorile, îmi asum responsabilitatea. Credeam că am scăpat de greșeli, dar le-am repetat.

Pericol pentru mine? Nu simt pericol. Acesta este jobul antrenorului. Dacă lucrurile merg bine, ești extraordinar. Dacă pierzi, ești cel mai slab”, a răspuns antrenorul.

„Când va veni ziua să părăsesc clubul, numai Dumnezeu știe! Nu știu când va veni acea zi”.

Nu se mai poate schimba nimic, doar fanii au făcut ce trebuia și îmi pare rău pentru ei Elias Charalambous, antrenor FCSB

