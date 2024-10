România U21 - Elveția U21. Dina Grameni (21 de ani) și Mihnea Rădulescu (19 ani) au vorbit despre meciul de mâine seara, din Giulești.

România U21 - Elveția U21 este programat de la ora 19:00, în Giulești, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro Arena.

Partida este decisivă pentru elevii lui Daniel Pancu. România conduce grupa cu 19 puncte, la doar un punct peste Elveția și la două peste Finlanda.

Dina Grameni: „Suntem mai pregătiți față de ultimul meci cu Elveția”

Fotbalistul Rapidului a declarat că naționala de tineret este pregătită să facă un meci mare cu Elveția și să se califice la EURO U21, care va avea loc vara viitoare.

„Normal că este așa, că va fi cel mai tare meci din grupă pentru că ne-am pus obiectiv calificarea de pe locul 1. Suntem pregătiți să câștigăm mâine.

Sperăm să câștigăm 2-0, 2-1, 1-0. Presiunea este la fiecare meci. Nu trebuie să o resimțim și să ne facem jocul nostru.

Normal că-mi doresc să fie sold-out, mă bucur că vin și suporterii Rapidului să încurajeze echipa. Sper să ne împingă de la spate spre o nouă victorie.

Dacă mergem la EURO U21, nu vom face act de prezență și vom da totul să ieșim din grupă.”, afirmă Dina Grameni.

Mijlocașul a vorbit și despre ultima partidă dintre cele două selecționate, care s-a terminat la egalitate 1-1:

„În ultimul meci cu elvețienii am fost egalați în ultimele minute. Am demonstrat că suntem o echipă foarte bună, am fost superiori. Noi suntem mult mai bine pregătiți de la ultimul meci”, mai spune fotbalistul.

Mihnea Rădulescu: „Fanii sunt al 12-lea jucător pentru noi”

Fotbalistul Petrolului este la prima convocare în tricoul naționalei U21 și este pregătit să dea totul pentru România:

„Suntem pregătiți 100% să dăm totul pentru România și rog toti fanii din toate colțurile să vină să ne susțină, sunt al 12-lea jucător pentru noi.

Este o presiune pentru că este un meci decisiv, cât o finală. Am puține emoții pentru că este prima convocare la echipa națională U21.

Îmi doresc ca după meci să sărbătoresc cu colegii calificarea la EURO U21”, a declarat Mihnea Rădulescu.

4 goluri a marcat Rădulescu, în 9 partide, pentru Petrolul

După victoria en-fanfare contra Muntenegrului, în deplasare, scor 6-2, și egalul surprinzător dintre Elveția și Finlanda, scor 1-1, naționala României este foarte aproape de calificarea la turneul final U21 din 2025, ce va avea loc în Slovacia, în perioada 12-29 iunie.

Miză uriașă pentru „tineret”

„Tricolorii” au nevoie de o victorie contra Elveției sau de un rezultat de egalitate, coroborat și cu un egal sau o înfrângere a Finlandei, acasă, contra Muntenegrului pentru o calificare directă la EURO U21 2025.

De asemenea, cele mai bune bune trei echipe clasate pe locul 2 în grupe vor merge și ele direct la turneul final.

Restul de șase, vor juca baraj între ele, iar alte trei echipe se vor califica la turneul final

Așadar, pentru elevii lui Daniel Pancu urmează un meci cu o miză uriașă: a patra calificare la turneele finale U21 și a cincea prezență la o asemenea competiție.

În 2023, România și Georgia au organizat competiția și au fost calificate automat.

România a mai organizat și competiția din 1998, dar atunci a mers în calificări, unde a obținut 8 partide din opt.

Clasamentul grupei