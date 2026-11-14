Protest neautorizat în Capitală  Manifestări pro-Georgescu în ziua meciului România - Polonia: „Ați arestat poporul”
Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Nationala

Protest neautorizat în Capitală Manifestări pro-Georgescu în ziua meciului România - Polonia: „Ați arestat poporul”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.11.2026, ora 14:28
  • Un protest neautorizat în sprijinul lui Călin Georgescu are loc în București, chiar în ziua în care se dispută meciul România - Polonia, din Liga Națiunilor.
  • România - Polonia se joacă de la ora 21:45 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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În urmă cu câteva zile, Primăria Capitalei a respins avizarea unui protest de susținere a lui Georgescu, care urma să aibă loc în Parcul Izvor.

Mai mulți membri AUR, în frunte cu liderul partidului, George Simion, s-au adunat azi în fața instituției pentru a contesta decizia autorităților.

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Protest neautorizat în sprijinul lui Călin Georgescu, în ziua meciului România - Polonia

„Ciprian Ciucu, Primăria nu e a ta! Dreptul la protest nu poate fi îngrădit!”, au transmis reprezentanţii AUR.

Ministerul Afacerilor Interne a transmis că polițiștii au instituit restricții de trafic în zona în care se desfășoară manifestația din Capitală:

  • Strada Izvor – ambele sensuri, între str. B.P. Hașdeu și bd. Națiunile Unite;
  • Bd. Libertății – sensul de la Splaiul Independenței către bd. Națiunile Unite;

„Evitați zona, folosiți rute alternative și respectați indicațiile polițiștilor rutieri!”, a transmis Ministerul de Interne pe rețelele de socializare.

George Simion: „Vor fi prezenți 30.000–40.000 de oameni”

Președintele partidului AUR a transmis că așteaptă între 30.000 și 40.000 de persoane la protest.

„La ora 14:00 are loc un protest, despre care v-am vorbit ieri în discursul meu, chiar în fața Parlamentului, vor fi prezenți 30.000–40.000 de oameni. Așadar, în calitate de oaspeți internaționali, putem observa, situația.

Am transmis deja tuturor celor din România că avem observatori internaționali care vor monitoriza respectarea dreptului la adunare și vor urmări dacă se aplică cenzura în România, un aspect foarte important pentru noi”, a declarat George Simion în cadrul evenimentului Forum Europa.

În acest moment, la manifestația de la Palatul Parlamentului sunt prezente câteva mii de persoane, iar participanții continuă să sosească în grupuri, inclusiv cu autocarele, informează hotnews.ro.

Printre aceștia se numără oameni veniți din Constanța, Mehedinți și Cluj-Napoca.

Mulți afișează bannere cu numele județelor din care provin, dar și mesaje și pancarte prin care își exprimă susținerea pentru Călin Georgescu.

Manifestanții scandează „Eliberați-l!”, „Ați arestat poporul!” și „Călin Georgescu este președinte!”. De asemenea, unii participanți au afișat pancarte cu mesaje precum „Demisia Nicușor Dan”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.

Recent, Tribunalul București a hotărât să îl plaseze pe Georgescu în arest la domiciliu, dar decizia nu este este definitivă. Ea poate fi contestată de procuror.

În plus, aceasta nu este executorie, astfel că Georgescu rămâne, pentru moment, în arestul Central.

Ce a declarat Ciprian Ciucu despre protestul din fața Parlamentului

„În acest context, pentru că omul nu a semnat că ar putea să facă acest lucru, comisia a luat decizia să nu îi dea acestui om aprobarea.

Este o decizie tehnică, este o decizie corectă, pentru că, evident, dreptul de a protesta trebuie să vină și cu niște responsabilități”, a spus Ciucu care a invocat și riscurile legate de prezența suporterilor polonezi în Capitală, în ziua meciului România-Polonia.

Suntem acolo pentru a proteja participanții și pentru a asigura siguranța tuturor cetățenilor Jandarmeria Capitalei

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