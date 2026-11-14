A văzut 17 goluri 9 zile! Arbitrul a fost martorul unor „măceluri” memorabile + Selecționerul Greciei, conferință-fulger după umilința istorică

- Ivan Jovanovic (64 de ani), selecționerul Greciei, a susținut o conferință de presă-fulger după umilința cu Olanda, scor 0-7, în Liga Națiunilor.
Tehnicianul a stat în fața jurnaliștilor mai puțin de două minute. A acceptat o singură întrebare și a oferit un răspuns ferm.
Ivan Jovanovic, selecționerul Greciei, după 0-7 cu Olanda: „Vom suporta consecințele”
„Suntem încă cu toții, nu chiar șocați, dar toată această situație nu este dintre cele mai plăcute. Am suferit o înfrângere foarte grea din toate punctele de vedere: din punct de vedere al clasamentului, dar și al prestației.
Nu este plăcut să ne gândim imediat la ziua următoare. Vom suporta consecințele amploarei și ale imaginii de pe teren.
Este important faptul că, peste trei zile, avem un meci important cu Serbia, dar cu siguranță următoarele două-trei zile nu vor fi dintre cele mai ușoare de când suntem împreună, din cauza prestației și a rezultatului slab.
Vom încerca să ne îmbunătățim prestația pentru a spera la un rezultat mai bun în meciul cu Serbia”, a declarat Ivan Jovanovic, citat de gazzetta.gr.
Pentru Grecia, eșecul în fața Olandei a fost cel mai dur din era postbelică și al patrulea cel mai drastic din întreaga istorie a echipei naționale.
Top 3 all time al înfrângerilor Greciei:
- 1-11 cu Ungaria, în 1938
- 0-9 cu Suedia, în 1920
- 1-8 cu România, în 1930
Grecii nu mai luaseră 7 goluri din 1989, cu Danemarca, 1-7.
Rohit Saggi a arbitrat două eșecuri istorice
Arbitrul partidei de pe Johan Cruyff Arena a fost norvegianul Rohit Saggi.
În urmă cu nouă zile, „centralul” a condus partida din Liga Campionilor dintre Lens și Como, încheiată cu victoria categorică a italienilor, scor 9-1.
Arbitrul care a văzut 17 goluri în decurs de 9 zile a fost la centru și la duelul pierdut de Inter, formația antrenată de Cristi Chivu, scor 3-4, în fața celor de la Club Brugge, disputat pe 13 octombrie în Liga Campionilor.
Clasamentul în Liga A, grupa 2
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Olanda
|5
|11
|2. Grecia
|5
|8
|3. Germania
|5
|8
|4. Serbia
|5
|0