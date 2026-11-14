A văzut 17 goluri 9 zile! Arbitrul a fost martorul unor „măceluri” memorabile + Selecționerul Greciei, conferință-fulger după umilința istorică

Ivan Jovanovic (64 de ani), selecționerul Greciei, a susținut o conferință de presă-fulger după umilința cu Olanda, scor 0-7, în Liga Națiunilor.

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Tehnicianul a stat în fața jurnaliștilor mai puțin de două minute. A acceptat o singură întrebare și a oferit un răspuns ferm.

Ivan Jovanovic, selecționerul Greciei, după 0-7 cu Olanda: „Vom suporta consecințele”

„Suntem încă cu toții, nu chiar șocați, dar toată această situație nu este dintre cele mai plăcute. Am suferit o înfrângere foarte grea din toate punctele de vedere: din punct de vedere al clasamentului, dar și al prestației.

Nu este plăcut să ne gândim imediat la ziua următoare. Vom suporta consecințele amploarei și ale imaginii de pe teren .

Este important faptul că, peste trei zile, avem un meci important cu Serbia, dar cu siguranță următoarele două-trei zile nu vor fi dintre cele mai ușoare de când suntem împreună, din cauza prestației și a rezultatului slab.

Vom încerca să ne îmbunătățim prestația pentru a spera la un rezultat mai bun în meciul cu Serbia”, a declarat Ivan Jovanovic, citat de gazzetta.gr.

Pentru Grecia, eșecul în fața Olandei a fost cel mai dur din era postbelică și al patrulea cel mai drastic din întreaga istorie a echipei naționale.

Top 3 all time al înfrângerilor Greciei:

1-11 cu Ungaria, în 1938

0-9 cu Suedia, în 1920

1-8 cu România, în 1930

Grecii nu mai luaseră 7 goluri din 1989, cu Danemarca, 1-7.

Rohit Saggi a arbitrat două eșecuri istorice

Arbitrul partidei de pe Johan Cruyff Arena a fost norvegianul Rohit Saggi.

În urmă cu nouă zile, „centralul” a condus partida din Liga Campionilor dintre Lens și Como, încheiată cu victoria categorică a italienilor, scor 9-1.

Arbitrul care a văzut 17 goluri în decurs de 9 zile a fost la centru și la duelul pierdut de Inter, formația antrenată de Cristi Chivu, scor 3-4, în fața celor de la Club Brugge, disputat pe 13 octombrie în Liga Campionilor.

Rohit Saggi/ Foto: IMAGO

Clasamentul în Liga A, grupa 2

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Olanda 5 11 2. Grecia 5 8 3. Germania 5 8 4. Serbia 5 0

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